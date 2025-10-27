Procesory

AMD Ryzen 5 7500X3D już w sklepie. Nadchodzi nowy procesor do gier

AMD przygotowuje ofensywę procesorów Ryzen X3D — i nie ogranicza się tylko do modeli z najwyższej półki. Jeden z brytyjskich sklepów ujawnił nowy model Ryzen 5 7500X3D, który może okazać się ciekawą propozycją dla graczy.

Procesory AMD Ryzen X3D okazały się strzałem w dziesiątkę. Dzięki zastosowaniu dodatkowej pamięci podręcznej 3D V-Cache oferują wyraźnie lepszą wydajność w grach, przez co często są polecane jako dobry wybór dla wymagających graczy

Wygląda na to, że AMD szykuje się do premiery kolejnych modeli z serii X3D. Na horyzoncie pojawiają się nie tylko topowe jednostki Ryzen 7 9850X3D i Ryzen 9 9950X3D2, ale także tańsza propozycja dla graczy.

AMD Ryzen 5 7500X3D 

W brytyjskim sklepie WestCoast pojawiła się oferta sprzedaży procesora AMD Ryzen 5 7500X3D (oznaczenie OPN: 100-000001904). Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że to zupełnie nowy model, który nie został jeszcze oficjalnie zapowiedziany przez producenta. Wychodzi na to, że sklep przypadkowo opublikował wpis.

AMD Ryzen 5 7500X3D

Choć sklep nie ujawnia pełnej specyfikacji, można przypuszczać, że będzie to nieco słabsza wersja modelu Ryzen 5 7600X3D. Oznacza to konfigurację 6 rdzeni / 12 wątków na bazie architektury Zen 4 z pamięcią podręczną 3D V-Cache, ale prawdopodobnie z niższymi taktowaniami. To z kolei może przełożyć się na nieco gorsze osiągi — tym bardziej, że procesorów Ryzen serii 7000X3D nie da się podkręcać, więc nie będzie możliwości „wyrównania” jego wydajności do poziomu 7600X3D.

ModelRyzen 5 7500X3D*Ryzen 5 7600X3DRyzen 7 7800X3D
GeneracjaZen 4Zen 4Zen 4
Rdzenie/wątki6/126/128/16
Taktowanie/Boost?4,1/4,7 GHz4,2/5,0 GHz
Pamięć podręczna96 MB96 MB96 MB
TDP65 W65 W120 W
Cena?1500 zł1650 zł
*specyfikacja nieoficjalna

Ofensywa procesorów X3D? 

Na razie to tylko przecieki, ale wiele wskazuje na to, że AMD rzeczywiście planuje rozszerzenie swojej oferty procesorów Ryzen X3D. W branżowych kuluarach mówi się, że producent może zaprezentować nowe modele podczas targów CES na początku przyszłego roku. Czekamy więc z niecierpliwością na oficjalne informacje.

Sukces (lub porażka) nowego modelu będzie zależał od jego ceny. Model Ryzen 5 7600X3D nie cieszył się dużym zainteresowaniem klientów ze względu na zbyt wysoką wycenę — jest ona tylko nieznacznie niższa od ceny wyraźnie lepszego Ryzena 7 7800X3D.

