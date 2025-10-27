AMD Ryzen 5 7500X3D już w sklepie. Nadchodzi nowy procesor do gier

AMD przygotowuje ofensywę procesorów Ryzen X3D — i nie ogranicza się tylko do modeli z najwyższej półki. Jeden z brytyjskich sklepów ujawnił nowy model Ryzen 5 7500X3D, który może okazać się ciekawą propozycją dla graczy.

Procesory AMD Ryzen X3D okazały się strzałem w dziesiątkę. Dzięki zastosowaniu dodatkowej pamięci podręcznej 3D V-Cache oferują wyraźnie lepszą wydajność w grach, przez co często są polecane jako dobry wybór dla wymagających graczy.

Wygląda na to, że AMD szykuje się do premiery kolejnych modeli z serii X3D. Na horyzoncie pojawiają się nie tylko topowe jednostki Ryzen 7 9850X3D i Ryzen 9 9950X3D2, ale także tańsza propozycja dla graczy.

AMD Ryzen 5 7500X3D

W brytyjskim sklepie WestCoast pojawiła się oferta sprzedaży procesora AMD Ryzen 5 7500X3D (oznaczenie OPN: 100-000001904). Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że to zupełnie nowy model, który nie został jeszcze oficjalnie zapowiedziany przez producenta. Wychodzi na to, że sklep przypadkowo opublikował wpis.

Choć sklep nie ujawnia pełnej specyfikacji, można przypuszczać, że będzie to nieco słabsza wersja modelu Ryzen 5 7600X3D. Oznacza to konfigurację 6 rdzeni / 12 wątków na bazie architektury Zen 4 z pamięcią podręczną 3D V-Cache, ale prawdopodobnie z niższymi taktowaniami. To z kolei może przełożyć się na nieco gorsze osiągi — tym bardziej, że procesorów Ryzen serii 7000X3D nie da się podkręcać, więc nie będzie możliwości „wyrównania” jego wydajności do poziomu 7600X3D.

Model Ryzen 5 7500X3D* Ryzen 5 7600X3D Ryzen 7 7800X3D Generacja Zen 4 Zen 4 Zen 4 Rdzenie/wątki 6/12 6/12 8/16 Taktowanie/Boost ? 4,1/4,7 GHz 4,2/5,0 GHz Pamięć podręczna 96 MB 96 MB 96 MB TDP 65 W 65 W 120 W Cena ? 1500 zł 1650 zł *specyfikacja nieoficjalna

Ofensywa procesorów X3D?

Na razie to tylko przecieki, ale wiele wskazuje na to, że AMD rzeczywiście planuje rozszerzenie swojej oferty procesorów Ryzen X3D. W branżowych kuluarach mówi się, że producent może zaprezentować nowe modele podczas targów CES na początku przyszłego roku. Czekamy więc z niecierpliwością na oficjalne informacje.

Sukces (lub porażka) nowego modelu będzie zależał od jego ceny. Model Ryzen 5 7600X3D nie cieszył się dużym zainteresowaniem klientów ze względu na zbyt wysoką wycenę — jest ona tylko nieznacznie niższa od ceny wyraźnie lepszego Ryzena 7 7800X3D.

foto na wejście: Adobe Stock