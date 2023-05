Znamy listę dostawców komputerów dla czwartoklasistów. Pojawili się na niej także producenci i modele laptopów, które już we wrześniu pojawią się w polskich szkołach.

We wrześniu do polskich podstawówek trafi ogromna dostawa laptopów. Swój własny komputer ma otrzymać każdy uczeń rozpoczynający karierę czwartoklasisty. Wraz z listą zweryfikowanych dostawców znane są też modele komputerów, które mogą zawitać do polskich szkół jako rządowe laptopy.

Wymagania od laptopów dla czwartoklasistów

Wymagania rządowych komputerów dla czwartoklasistów znane są od stycznia. Komputery z ekranem Full HD, pamięcią RAM 8 GB, dyskiem SSD o minimalnej pojemności 256 GB i zainstalowanym systemem operacyjnym pozostawały jednak enigmatyczne co do marki i modelu.

Dopiero lista listą firm, które mogą podpisać umowę na dostarczenie laptopów dla czwartoklasistów rozwiewa wątpliwości. Niemal każdy z 14 zweryfikowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej dostawców proponuje inny model komputera.

Modele laptopów dla czwartoklasistów Konsorcjum firm Advatech Sp. z o.o. oraz Renopol s.c. proponuje czwartoklasistom: HP ProBook 440 G9 Bechtle direct Polska Sp. z o.o. w roli rządowego laptopa dla uczniów widzi: Fujitsu LIFEBOOK E5412 Konsorcjum firm Euvic Solutions S.A. i Infonet Projekt S.A. oferuje: Lenovo V15 G3 IAP CTO Taki sam pomysł na laptop dla uczniów ma konsorcjum firm Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. i MBA System Sp. z o.o. Lenovo V15 G3 IAP CTO GRUPA E Sp. z o.o. oraz F.H.U."HORYZONT" proponują Acer TravelMate P215-5 Od frmy MMITIS Sp. z o.o. uczniowie mogą dostać: Acer TMP215-54 Firmy Intaris Sp. z o.o., NTT Technology Sp. z o.o. Acer P2 TMP215-54 Konsorcjum firm Integrated Solutions sp. z o. o., MAXTO ITS sp. z o.o i COMPUTEX sp. z o. o proponują: Dell Latitude 3540 Od konsorcjum firm ITPunkt. Sp. z o.o. i PRZP Systemy Informacyjne sp. z o.o. czwartoklasiści otrzymają: Acer Travelmate TMP215-54 MDP Polska ITS Sp. z o.o: ASUS B1502CBA Firm SUNTAR Sp. z o. o. i Egida IT Solutions Sp. z o.o. HP ProBook 440 G9 x-kom Sp. z o.o. proponuje uczniom ASUS ExpertBook B1502CBA Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o., Domino Computer Jarosław oraz Bcoders S.A. dostarczą Dell Latitude 3540 Konsrcjum firm IMAGE RECORDING SOLUTIONS Sp. z o.o. i TERG S.A. LENOVO V15 G3 IAP CTO (określenie modeli zgodne z listą opublikowaną przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej)

Ceny laptopów dla czwartoklasistów

Program wyposażania w laptopy uczniów klas IV ma trwać stale. We wrześniu tego roku niezbędny jest zakup niemal 400 tysięcy urządzeń, co będzie kosztowało ponad 1 mld złotych. Ostateczne ceny laptopów i wykonawcy zamówienia na rok szkolny 2023/2024 poznamy w lipcu.

W skali całej Polski czwartoklasiści mogą otrzymać inne modele laptopów w różnych cenach. Zamówienie będzie realizowana osobno w 73 regionach, z których każdy może wybrać innego dostawcę i model urządzenia.

Źródło: gov.pl