Programiści chcą zarabiać więcej – oczekują nawet 40-procentowych podwyżek. Tak wynika z raportu No Fluff Jobs, a rzeczywistość, w jakiej się obudziliśmy, pokazała, że na to zasługują.

Kryzys ominął IT? Nie do końca, ale programiści nie mają powodów, by narzekać

Gospodarka zwalnia, ale oczekiwania, także te związane z wysokością zarobków programistów i specjalistów IT rosną. Sytuacja, jaka nastała na świecie, dobitnie pokazała jednak, jak ważną rolę odgrywają oni we współczesnej rzeczywistości. Ponadto nie narzekają teraz na brak ofert, a skoro to oni mogą wybierać pomiędzy propozycjami pracy, to i oni mogą dyktować warunki.

Największy wzrost ofert pracy dla programistów na platformie No Fluff Jobs odnotowano w trzech sektorach: e-commerce, mobile i gaming, co wyraźnie pokazuje, że (nie tylko) w tych trudnych czasach oczekujemy możliwości robienia zakupów online, chcemy realizować zadania za pomocą smartfonów i liczymy na dobrą rozrywkę bez wychodzenia z domu. Eksperci nie mają wątpliwości, że nawet wtedy, gdy wrócimy już do normalności, część „cyfrowych przyzwyczajeń” z nami zostanie, więc i o swoją przyszłość specjaliści IT mogą być raczej spokojni.

Programiści chcą zarabiać więcej. Dużo więcej

A skoro nie muszą martwić się o „bazę”, to mogą patrzeć dalej. Dlatego też programiści i specjaliści IT liczą na 40-procentowe podwyżki. Jeżeli ich oczekiwania rzeczywiście zostaną spełnione, to będą mogli liczyć nawet na wynagrodzenia na poziomie 27 000 zł netto na fakturze lub 15 000 zł w przypadku umowy o pracę. Dotyczy to naturalnie seniorów, choć pozostali również chcieliby zarabiać więcej.

W najgorszej – choć wciąż nie w złej – sytuacji znajdują się juniorzy. Do nich kierowane jest tylko 1 na 20 ogłoszeń w IT. Wynika to przede wszystkim z obecnej sytuacji, w której istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na szybkie wdrażanie rozwiązań i nie ma miejsca na pomyłki. Początkujący mogą też liczyć na zdecydowanie mniejsze zarobki, wciąż jednak znacząco przekraczające średnią krajową.

Dużo jednak mówimy o pieniądzach, a tymczasem z raportu No Fluff Jobs wynika, że dla dwóch na trzech ankietowanych ważniejsze od zarobków są możliwości rozwoju i awansu.

