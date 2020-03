Doczekaliśmy się! Oficjalna aplikacja mobilna GitHub wreszcie jest dostępna, a to oznacza szansę na pełną kontrolę nad projektami, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy.

GitHub jako aplikacja na smartfona. Miej kontrolę z każdego miejsca na świecie

GitHub jest jednym z najważniejszych miejsc w Internecie dla programistów. Mająca ponad 40 milionów użytkowników, a należąca obecnie do Microsoftu, platforma pozwala na przechowywanie, udostępnianie i przeglądanie kodu. Od teraz łączyć można się z nią także poprzez oficjalną aplikację mobilną, dostępną już w wersji stabilnej.

Mobilna aplikacja GitHub jest dostępna na smartfony i tablety z Androidem oraz z iOS-em. Pozwala na zarządzanie projektami, przeglądanie plików i kodu, otrzymywanie powiadomień czy też czytanie i reagowanie na problemy. Wszystko to bez konieczności siedzenia przy biurku, lecz z dowolnego miejsca na świecie, tak długo, jak dociera tam Internet.

To nie jest aplikacja stworzona z myślą o realizacji najróżniejszych działań związanych z samym kodem. Przede wszystkim wykorzystamy ją do komunikacji – czy to z zespołem, czy też ze społecznością. To szansa na to, by pozostawać na bieżąco nie tylko w domu, ale też w podróży. Zainteresowany? Zatem…

Pobierz aplikację GitHub na smartfona z Androidem albo iOS-em:



Pobierz GitHub z Google Play

Pobierz GitHub z App Store

Źródło: GitHub Blog, MSPowerUser, ghacks

