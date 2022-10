Apetyty i aspiracje CD Projekt cały czas rosną. Polska spółka celuje w trzy silne i trwałe franczyzy.

Hadar, nowy projekt Grupy CD Projekt

Opublikowana aktualizacja strategii CD Projekt przyniosła nam sporo danych i ciekawych informacji związanych z planami Grupy na przyszłość. Wydaje się, że na pierwszy plan wysunięto to, iż uniwersum Wiedźmin ma doczekać się aż 3 nowych gier, ale to nie jedyne warte odnotowania wzmianki.

Wiedźmin właśnie, ale także Cyberpunk wypada uznawać za duże marki rozpoznawalne (i przez wielu cenione) na całym świecie. Nie dość, że nie zostaną przez najbliższe lata porzucone, to mają doczekać się towarzystwa. CD Projekt chce oprzeć swoją działalność o, jak to określono, trzy silne i trwałe franczyzy. W tym celu zdecydowano się na stworzenie zupełnie nowego i wedle zapowiedzi oryginalnego IP. Ma ono kryptonim Projekt Hadar.

Prace nad Projekt Hadar jeszcze nie ruszyły

Projekt Hadar to raczej melodia dość odległej przyszłości. Będzie musiał poczekać na swoją kolej. Ujawniono tylko tyle, że aktualnie znajduje się w fazie koncepcyjnej.

„Zaczęliśmy myśleć o nim kilka lat temu. Wczesny etap prac koncepcyjnych rozpoczął się w 2021 roku. Po raz pierwszy w historii jesteśmy w pełni odpowiedzialni za stworzenie IP od podstaw. Warto przy tym podkreślić, że pracujemy dopiero nad podstawowymi założeniami i światem nowej franczyzy.” - Michał Nowakowski, członek zarządu CD PROJEKT odpowiedzialny za rozwój biznesu

Co powiecie o planach CD Projekt? Chęć wykreowania trzeciej silnej marki to dobry pomysł, czy może lepiej byłoby skupić się na dwóch obecnych? No i jak sądzicie, w kierunku jakiego świata i klimatów może to pójść?

Źródło: CD Projekt