Na oficjalną premierę Baldur’s Gate 3 ekipa Larian Studios każe nam czekać bardzo długo. Zapowiedziana cztery lata temu produkcja pod koniec wakacji wreszcie jednak ujrzy światło dzienne. Zanim to nastąpi, możemy sprawdzić darmo prolog.

Ostatniego dnia sierpnia na rynku zadebiutuje Baldur’s Gate 3. Zanim zaczniemy się rozkoszować tym głównym daniem, twórcy postanowili zaserwować nam przystawkę. Jest nią Blood in Baldur’s Gate.

Prolog Baldur’s Gate 3 za darmo – oto Blood in Baldur’s Gate

Blood in Baldur’s Gate to przeglądarkowa gra fabularna, w której spróbujemy rozwiązać zagadkę brutalnego morderstwa, do jakiego doszło w porcie. Naszym zadaniem będzie zebranie informacji i dowodów, aby następnie zidentyfikować zbrodniarza. Całość rozgrywa się 15 lat przed wydarzeniami przedstawionymi w „Trójce”.

Co ciekawe, nie jesteśmy tutaj sami. Każdego dnia cała społeczność zgromadzona wokół Blood in Baldur’s Gate będzie głosować za tą lub inną decyzją i zadecyduje większość. Tym samym codziennie – przez najbliższe trzy tygodnie – będziemy wspólnie pisać prolog wyczekiwanego Baldur’s Gate 3.

To kiedy zagramy w Baldur’s Gate 3?

Wszystko to, by dobrze przygotować się na premierę Baldur’s Gate 3, która odbędzie się 31 sierpnia. Jak niedawno się dowiedzieliśmy, data ta dotyczy wyłącznie pecetów oraz konsol PlayStation 5. Przyszłość tytułu w kontekście Xboksów wciąż znajduje się pod znakiem zapytania. Tymczasem przypomnijmy sobie ostatni, opublikowany w tym miesiącu zwiastun:

