AGON by AOC z promocją dla graczy. Przy zakupie wybranych modeli monitorów z linii G4 można uzyskać voucher do wykorzystania w popularnych sklepach z grami, np. Steam czy GOG. Ich wartość to 50, 100 lub 150 zł.

Startuje nowa promocja dla graczy, której bohaterami są trzy modele monitorów z linii G4 od AGON by AOC. Ci, którzy zdecydują się na zakup sprzętu, mogą dostać gratis voucher PaySafeCard i kupić wybraną przez siebie grę.

Szczegóły promocji

Jeśli kupisz monitor objęty promocją w jednym z uczestniczących sklepów, wystarczy, że wypełnisz formularz rejestracyjny na stronie grajzaoc.pl. Po akceptacji zgłoszenia otrzymasz voucher PaySafeCard, który możesz wykorzystać w sklepach takich jak GOG, PlayStation, Steam, Xbox oraz innych powiązanych z grami. Promocją objęte są następujące modele:

AOC GAMING 24G4X

AOC GAMING 27G4X

AOC GAMING Q27G4X

Otrzymuje się za nie odpowiednio vouchery o wartości 50 zł, 100 zł lub 150 zł. Co istotne, jedna osoba może zarejestrować aż do trzech sztuk monitorów. Wszystkie monitory wyposażono w matryce IPS z odświeżaniem na poziomie 180 Hz i obsługą technologii Adaptive-Sync. Dzięki temu oferują szerokie kąty widzenia, żywe kolory oraz szybki czas reakcji. Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.

24G4X – ekran o przekątnej 23,8 cala z rozdzielczością 1920 x 1080 pikseli,

27G4X – ekran o przekątnej 27 cali z rozdzielczością 1920 x 1080 pikseli,

Q27G4X – ekran o przekątnej 27 cali z rozdzielczością 2560 x 1080 pikseli.

Oferta ograniczona czasowo

Oto lista sklepów biorących udział w akcji:

x-kom

Morele

Media Expert

Alsen

Komputronik

RTV Euro AGD

Promocja trwa od 6 do 31 grudnia 2024 lub do wyczerpania puli kodów. Kody promocyjne można rejestrować do 15 stycznia 2025 do godziny 23:59.

Źródło: AGON by AOC