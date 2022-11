Black friday już za nami, ale nie dla MSI. Producent kontynuuje promocję, w ramach której za zakup wybranych laptopów można zaoszczędzić do 2000 zł i zgarnąć grę FIFA 23 zupełnie za darmo. Poza tym pojawił się konkurs z ciekawymi nagrodami (nie tylko) dla fanów piłki nożnej.

Laptopy MSI w atrakcyjnych cenach z ciekawymi dodatkami. To dobry moment na zakup

Święta coraz bliżej, a to doskonały moment na aktualizację swojego stanowiska gamingowego lub miejsca pracy. Wybrane laptopy MSI objęte promocją zostały przecenione nawet o 2000 zł i gdyby tego było mało, to producent dołącza całkowicie za darmo m.in. grę FIFA 23 (lub plecaki i słuchawki). Jak skorzystać z tej oferty?

Zasady promocji są proste, a skorzystają z niej wszyscy - nie tylko fani gamingu. Promocją objęto laptopy gamingowe, biznesowe oraz kreatywne, a zatem każdy powinien znaleźć wśród nich coś dla siebie.

Wystarczy, że kupisz wybrany model laptopa MSI najpóźniej do 11 grudnia (do godziny 23:55) i zarejestrujesz go na stronie promocyjnej nie później niż 25 grudnia 2022 roku (zobacz instrukcję, jak zarejestrować produkt i skorzystać z oferty). Kiedy to zrobisz, wystarczy poczekać na weryfikację i odebrać swoje nagrody.

Laptopy objęte promocją

Katana GF66 12UC-437PL

Laptop dla graczy z matrycą LCD Full HD (1920 x 1080 px) o częstotliwości odświeżania aż 144 Hz, która w połączeniu z wyjątkowo cienką ramką wokół ekranu pozwala wejść do świata gier na długie godziny.

Kartę graficzna GeForce RTX3050 (GDDR6 4 GB) w połączeniu z Intel Alder Lake i5-12500H docenią gracze, dla których liczy się przede wszystkim dynamiczna rozgrywka i brak jakichkolwiek lagów w trakcie gry.

GP66 Leopard 11UG-692XPL

W tym laptopie można się zakochać już od pierwszego wejrzenia. Odpowiada za to przede wszystkim obecność gamingowej klawiatury zbudowanej przez SteelSeries - której podświetlenie każdego klawisza można konfigurować osobno.

Poza świetnym, wprost gamingowym wyglądem, MSI GP66 Leopard może pochwalić się doskonałymi podzespołami. To, na co producent zwraca uwagę - i spodoba się streamerom - to bez wątpienia standard Wi-Fi 6E, który pozwala na przesył danych z prędkością nawet 3 razy większą w porównaniu z Wi-Fi 5.

Poza tym - wewnątrz znalazł się mocarny RTX 3070 (GDDR6 8 GB) i Intel Tiger Lake i7-11800H, natomiast za wyświetlanie obrazu z częstotliwością odświeżania 144 Hz odpowiada matryca IPS LCD Full HD.

Delta 15 A5EFK-079PL

Tę propozycję od pozostałych różni przede wszystkim bardziej stonowany wygląd. Delta 15 jest mniej krzykliwa i rzucająca się w oczy. Nie oznacza to jednak, że można obok tego sprzętu przejść obojętnie. Wręcz przeciwnie! Odświeżanie ekranu równe 240 Hz, nawet 12 godzin ciągłej pracy na baterii i procesor Ryzen 7 5800H w połączeniu z grafiką AMD Radeon RX 6700M (GDDR6 10 GB).

To wszystko sprawia, że ta propozycja od MSI sprawdzi się doskonale, kiedy zechcesz spędzić kilka godzin z grami, ale też do codziennej pracy (nawet kreatywnej). Wzornictwo tego laptopa, za kotarą pozornego biurowego charakteru skrywa prawdziwie wydajnego laptopa. Jego ostatnia mocna cecha to natomiast waga, która nie przekracza 2 kg - nawet nie poczujesz go w plecaku!

Połącz dwa światy, czyli konkurs z nagrodami dla fanów piłki nożnej

Jeśli jednak w tegoroczne Święta nie planujesz wymiany swojego laptopa na nowy, to nic straconego. Może Cię zainteresować konkurs Połącz dwa światy, który skierowany jest do wszystkich, a nagrody spodobają się przede wszystkim fanom piłki nożnej (ale nie tylko, bo kto nie chciałby dostać koszulki reprezentacji Polski w „nogę” lub wielkiej, wygodnej pufy-piłki?).

W tym przypadku zasady są banalne: nie trzeba nic kupować ani rejestrować. Wystarczy napisać komentarz pod konkursowym postem na profilu MSI odpowiadający na pytanie z jakim piłkarzem chcesz zagrać w grę na komputerze - i dlaczego akurat z nim.

Pakiet nagród dla autora najciekawszej odpowiedzi jest wart ponad 1200 zł:

koszulka,

pufa-piłka,

piłka,

maszynka do popcornu,

personalizowana karta FUT,

LootBox MSI,

butelka na wodę MSI,

Lucky of the cup,

piłka antystresowa MSI.

Konkurs potrwa do 2 grudnia (g. 23:59), a poza zwycięzcą - na nagrody pocieszenia (niespodzianki) mogą liczyć dodatkowe 3 osoby.

Źródło: MSI