Premiera 12. generacji mobilnego Intel Core należy do bardzo udanych. MSI jako pierwsze wprowadziło do swojej oferty laptopy z tymi procesorami i dziś do testów w nasze ręce trafił MSI Raider GE66 z Core i7-12700H i RTX 3080 – jesteście ciekawi, jak bardzo wzrosła wydajność?

4,6/5

Obecnie już praktycznie każdy liczący się producent sprzętu dla graczy ma w swojej ofercie laptopy z 12. generacją mobilnych procesorów Intela. MSI jako pierwsze odświeżyło swoje modele (przy czym model GE66 otrzymał tylko nowy procesor, podczas gdy w GE76 również odświeżono karty na modele „Ti”), a nam w końcu udało się taki model - MSI Raider GE66-12UH - dostać do testów od jednego z polskich sklepów. Jeżeli Was również ciekawi, co mają do zaoferowania pierwsze modele nowej generacji, to zapraszamy do recenzji!

O czym przeczytamy w recenzji MSI Raider GE66-12UH?

MSI w serii Raider GE stawia na styl

Laptopa otrzymujemy starannie zapakowanego i zabezpieczonego na czas transportu. Zamiast typowej pianki chroniącej ekran, MSI dołącza ściereczkę z jedwabnej tkaniny, którą można używać również do czyszczenia matrycy. Zasilacz dołączony w zestawie to całkiem spora kostka (18 x 8,5 x 3,55 cm) o mocy 280 W, która razem z kablami waży około kilograma. Jednak przy samym laptopie jej masa nie robi już takiego wrażenia…



Waga całego zestawu to blisko 3,5 kg – dosyć sporo, jak na 15,6”, ale taki urok prawdziwie gamingowego sprzętu.

Laptop wykonano niemalże w całości z maszynowo tłoczonego aluminium. Jedynie ozdobne wstawki przy zawiasach oraz za nimi są plastikowe, choć jest to plastik wysokiej próby. Ogólnie laptop sprawia wrażenie niesamowicie napakowanego, że tak to pozwolimy sobie ująć. Wrażenie to dodatkowo potęguje bardzo sztywna konstrukcja (co jest oczywiście zaletą). Sam laptop jednak nie jest szczególnie szczupły, z wysokością równą 2,6 cm po zamknięciu pokrywy.



Od razu widać, że złącza, z których doraźnie się nie korzysta, zostały słusznie przeniesione na tył konstrukcji, gdzie ich kable nie zajmują naszej przestrzeni roboczej.

Od spodu ponad połowa powierzchni jest perforowana w celach dostawy świeżego powietrza do pokaźnego układu chłodzenia. Za stabilną pozycję laptopa odpowiadają 3 gumowe podstawki (ta pod frontem jest na całą długość laptopa). Co ciekawe, środek konstrukcji również posiada punkty podparcia, co zapewne pozwala uzyskać tak wysoką sztywność urządzenia.



Aby zdjąć pokrywę, np. w celu wymiany RAM lub SSD, trzeba odkręcić 11 śrubek i podważyć plastikowe zatrzaski. Niestety MSI stosuje tu plombę gwarancyjną.

MSI Raider GE66 oferuje bardzo przyzwoitą ilość dostępnych złączy

Poza portami, które było widać na tyle, MSI oczywiście wyprowadziło te częściej używane po bokach obudowy. Łącznie całe urządzenie dysponuje następującymi złączami:

2x USB-A 3.1 gen1;

1x USB-A 3.2 gen2;

1x USB-A 3.2 gen2;

1x Thunderbolt 4 (USB-C z DP 1.4);

1x USB-C 3.2 gen2 (z DP 1.4);

1x HDMI 2.1;

1x miniDP;

1x czytnik kart SD (UHS-III);

1x RJ 2,5 GbE;

1x miniJack 3,5 mm (combo mikrofon/słuchawki).

Tutaj warto zaznaczyć, że złącze USB-C nie oferuje funkcji ładowania, co w sumie nie dziwi w przypadku tak potężnego laptopa (100 W oferowane przez USB-C jedynie spowolniłoby proces rozładowywania baterii). Z drugiej strony nie mamy opcji, aby awaryjnie taką ładowarką nawet wyłączony sprzęt podładować.



Po lewej stronie dodatkowo umieszczono mocowanie blokady typu Kensington oraz ukryty przycisk „resetowania” przez rozłączenie baterii.

Po bokach również znajdziemy perforację dla dźwięku wydobywającego się z wbudowanych głośników stereo oraz kolejne dwa otwory wylotowe systemu chłodzenia.

Nowy Raider GE66 jest bardzo przyjemny w obsłudze

Klawiatura od StealSeries zastosowana w tym modelu, co prawda, nie jest pełnowymiarowa (nie posiada bloku numerycznego), ale w praktyce i tak gracze preferują układ bez zbędnych klawiszy. Zmieszczono za to pełnowymiarowe strzałki. Działanie przycisków funkcyjnych można na sztywno przełączyć pomiędzy multimedialnym a klasycznym działaniem.



Przycisk zasilania umieszczono w narożniku klawiatury i posiada pomarańczową diodę, sygnalizująca podpięcie zasilania.

Skok klawiszy jest bardzo duży jak na laptopa, co pozwala wyraźnie wyczuć moment aktywacji przycisku (zatem mamy większą kontrolę nad akcjami). Jednocześnie klawisze chodzą dosyć miękko i nawet długie godziny grania/pisania nie powinny być męczące. Zupełnie inaczej ma się sprawa z touchpadem – wciskanie go wymaga znacznie większego niż zwykle nacisku. Gładzik ogólnie jest raczej przeciętnego rozmiaru, ale nie na tyle mały, aby utrudniało to korzystanie z niego. Jako narzędzie do pracy „w polu” albo awaryjnej obsługi komputera sprawdza się całkiem dobrze.



Skrót na klawiaturze pozwala dezaktywować touchpad, zatem nie będzie nam przeszkadzać podczas grania.

Największe show jednak robi praca podświetlenia – i to nie tylko klawiatury, ale też całego frontu, na którym umieszczono listwę ARGB, oferującą w pełni płynne przejścia między wszystkim kolorami tęczy. Oczywiście można zsynchronizować podświetlenie klawiszy i listwy oraz nadać im dowolny schemat świecenia, w tym również statyczną barwę (oraz wyłączyć całkowicie).



Dawno nie widzieliśmy podświetlenia zrobionego TAK dobrze. A w laptopie widzimy po raz pierwszy!

Specyfikacja testowanego laptopa MSI Raider GE66-12UH

Procesor: Intel Core i7-12700H;

6 P-core i 8 E-Core (20 wątków);

4.7 GHz P-Core w trybie Boost (3.5 GHz E-Core);

24 MB cache L3; Pamięć: 32 GB DDR5 (2x16 GB 4800 MHz CL40) Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 3080 - 8 GB GDDR6;

150 W TGP;

zintegrowana Intel Iris Xe Dysk: 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe gen 4. x4;

wolny jeden slot M.2 2280 System operacyjny: Windows 11 Home Klawiatura: wyspowa, nożycowa SteelSeries;

podświetlenie RGB niezależne dla każdego klawisza Touchpad: matowy, gładki, obsługa gestów, wielodotykowy Ekran: 15,6", IPS, 2560x1440 px, 250 nit, 240 Hz, antyrefleksyjny;

maksymalny kąt odchylenia ekranu od pionu - 45° Napęd optyczny: brak Bateria: 4-komorowa, Li-Pol, 99 Wh Wymiary: 358 (Sz) x 267 (G) x 23,4 (W) mm Waga: 2,38 kg z baterią Materiały obudowy: aluminium CNC Komunikacja: Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Intel AX210);

Bluetooth 5.2;

2,5 GbE LAN Złącza: 2x USB typu A 3.2 gen.1;

1x USB typu A 3.2 gen. 2;

1x USB typu C 3.2 gen. 2;

1x USB typu C (Thunderbolt 4);

1x miniJack 3,5 mm (combo audio + mic);

1x miniDisplayPort 1.4;

1x HDMI 2.1;

1x RJ45;

1x czytnik kart SD (UHS-III) Dodatkowe funkcje i

oprogramowanie: kamerka internetowa 1 MPx z windows Hello;

2 głośniki 2 W;

2 mikrofony Cena w dniu testu: 14 490 zł Gwarancja: 2 lata

Matryca, na którą gracze czekali od lat

MSI Raider GE66 (oraz reszta nowej serii) posiada pośród dostępnych opcji panel IPS o rozdzielczości 2560x1440 Px z odświeżaniem 240 Hz. Dokładnie taki, w rozmiarze 15,6” znalazł się w testowanym przez nas modelu. Od razu bez ogródek możemy powiedzieć, że to złoty środek dla graczy, pod warunkiem, że jest podparty odpowiednio mocnym sprzętem – tak, jak ma to miejsce w Raider GE66.



Cienkie ramki po bokach nieco kontrastują z grubszą na górze – ta wynika z zastosowania większego niż standardowy obiektywu kamery.

Tak wysoka rozdzielczość sprawia, że obraz jest krystalicznie ostry, tak że mieści się na nim więcej np. pasków narzędzi przy zachowaniu odpowiedniej ich czytelności. Odświeżanie 240 Hz przy tej rozdzielczości dotychczas było domeną najszybszych monitorów dla graczy (kosztujących znacznie ponad 2000 zł), więc to również bardzo miło powitać w laptopie. Zwłaszcza że czas reakcji panelu (na poziomie średnio 4,5 ms) pozwala wykorzystać takie odświeżanie – w praktyce, gdyby taki panel sprzedawano jako monitor, z pewnością otrzymałby etykietę „1 ms GTG”.

Panele 1440p od zeszłego roku zaczynają zdobywać rynek mobilny, ale w MSI Raider GE66 po raz pierwszy widzimy połączenie tej rozdzielczości z tak szybkim odświeżaniem!

Pod względem jakości obrazu również nowy Raider ma się czym pochwalić. Nie tylko pokrywa 100% gamutu sRGB, ale również przekracza 80% pokrycia filmowego DCI-P3. Nie są to może rekordowe wyniki, ale do grania to praktycznie wszystko, czego można wymagać.







Wizualizacja pokrycia gamutów - od lewej: sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB (kliknij, aby powiększyć).

MSI w swojej aplikacji pozwala wybierać między kilkoma profilami obrazu (podobnie jak ma to miejsce w monitorach stacjonarnych), ale również możemy ręcznie regulować parametry obrazu, takie jak temperatura lub gamma – to już spora i również wyczekiwana nowość! Można nawet podpiąć kolorymetr w celu wykonania kalibracji pod własny profil, choć fabryczna kalibracja i tak wypada zaskakująco dobrze - bez aparatury pomiarowej trudno dopatrzyć się odstępstw od wzorcowych barw.



Weryfikacja fabrycznego odwzorowania kolorów - od lewej: sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB (kliknij, aby powiększyć).

Najmniej okazale w tym towarzystwie w sumie prezentuje się podświetlenie matrycy. Ta, co prawda, jest wysoce antyrefleksyjna, zatem nie potrzeba wysokiej jasności, aby komfortowo z niej korzystać, ale i tak okolice 250 nit uznajemy za przeciętny wynik. Dobrze za to wypada kwestia równomierności podświetlenia, przynajmniej w parzystych ustawieniach jasności… Co drugi poziom regulacji działa tylko na co drugą diodę LED (a pozostałe pozostają na wcześniejszym), co wygląda raczej nieciekawie... Możliwe, że zostanie to poprawione w aktualizacji oprogramowania układowego.



Raport z weryfikacji delta C równomierności podświetlenia matrycy.

Kamera i głośniki w nowym MSI Raider GE66-12UH są na bardzo przyzwoitym poziomie

Laptopy gamingowe przyzwyczaiły nas już do traktowania przez producentów po macoszemu kwestii dźwięku i obrazu (z kamery). Testowany przez nas MSI całkiem skutecznie z tego trendu się wyłamuje. Dźwięk nie jest może na poziomie produktów Apple, a kamera nie będzie optymalna do prowadzenia profesjonalnie streamingu, ale w codziennych zastosowaniach sprawdzają się wyśmienicie.



Kamera posiada diodę sygnalizującą jej działanie. Po bokach widać dwa mikrofony.

Nowy procesor to również dłuższy czas pracy na baterii

Intel w 12. generacji mobilnych procesorów Core wprowadził ten sam podział rdzeni na wydajne (P-core) i oszczędne (E-Core). Pozwala to w pewnym stopniu ograniczyć zużycie energii, gdy komputer nie jest mocno obciążany, co oczywiście przekłada się na dłuższy czas pracy na baterii (poza, z jakiegoś powodu, testem video).

Pomiar czasu pracy na baterii - ASUS ROG Flow Z13

PCMark 10 - Gaming

maksymalna wydajność, aktywne Wi-Fi, jasność 100% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 2:02 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 1:28 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 1:24 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 1:10 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 1:06 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 1:03 h PCMark 10 - Modern Office

tryb lepsza bateria, aktywne Wi-Fi, jasność 50% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 15:06 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 9:02 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 5:31 h MSI Raider GE66-12UH 4:54 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 3:32 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 2:38 h PCMark 10 - Video

tryb lepsza bateria, offline, jasność 50%, głośność 50% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 14:02 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 8:21 h MSI Raider GE66-12UH 4:16 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 3:56 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 2:55 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 2:52 h PCMark 10 - Idle

tryb oszczędzania baterii, offline, jasność 0% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 21:06 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 11:07 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 8:43 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 7:21 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 5:05 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 3:42 h

Nie są to może wartości oferowane przez typowe ultrabooki, ale na tle innych laptopów gamingowych wypada bardzo dobrze. Zaskakuje dosyć powolne ładowanie - pierwsze 50% (licząc od 3%) osiągamy po 45 minutach, a kolejne 45 minut skutkuje wynikiem 80% naładowania baterii. Pełne ładowanie trwa ponad 2 godziny.

Pomiar zużycia prądu przez MSI Raider GE66-12UH

Spoczynek 87 W Obciążenie renderem CPU 140 W (145 W peak) Obciążenie grą 240 W (268 W peak)

Pod względem zużycia energii MSI nie wyróżnia się na tle konkurencji – nie są to małe wartości, ale taka wydajność z powietrza się nie bierze.

Chłodzenie mimo swoich rozmiarów nie jest dla tych podzespołów przesadą

Laptop chłodzi 6 ciepłowodów, z czego aż 4 obsługują kartę graficzną. Procesor dostał dwie rurki, z czego jedna jest dodatkowo dosyć wąska. To zastanawiający podział, biorąc pod uwagę, że nowe procesory Intela spokojnie mogą spożytkować połowę energii potrzebnej dla topowych mobilnych kart.



Niezależnie od wybranego profilu procesor trzyma 95°C - różnica polega na prędkości wentylatorów, a co za tym idzie głośności pracy laptopa.

Nie da się ukryć, że procesor nie pogardziłby jeszcze jednym ciepłowodem. Temperatura trzyma się limitu 95°C ustalonego przez MSI, co skutkuje okresowym throttlingiem taktowania widocznego głównie na 6 rdzeniach wydajnych. Spadek z 3,3 GHz na 3,1 GHz trudno nazwać drastycznym, ale zdecydowanie dało się go uniknąć. Z drugiej strony, to pierwszy Core i7-12700H (spośród przez nas testowanych), który w ogóle przekracza 70 W, więc tym bardziej trudno na throttling w tym przypadku narzekać.



Gra, w której zawsze testujemy limity zasilania karty, okazała się tym razem bardziej łakoma na wydajność procesora i karcie zostało mniej mocy.

Łączny limit zasilania dla duetu procesora i karty graficznej w MSI Raider GE66 to 195 W, czym automatycznie (dynamicznie) zarządza sam laptop. Karta faktycznie potrafi dobić do swojego limitu 150 W, ale znacznie częściej oscyluje w okolicy 135-140 W, gdyż procesor potrzebuje więcej niż bazowe 45 W. Można by to określić mianem "mniejszego zła", bo faktycznie daje to wyższą wydajność, ale pozostaje pewien niesmak, iż karta nie pracuje zawsze na 100% swoich możliwości. W grach procesor również utrzymuje ~95°C, czyli blisko swojego limitu temperatury, podczas gdy RTX raczej nie przekracza 75°. Takie temperatury mogą być problematyczne w upalne letnie dni, powodując większe niż teraz spadki wydajności.



Taktowanie nawet dla pełnego obciążenia w tym teście trzyma się bardzo wysoko, co skutkuje wysokim wynikiem.

Niemniej, nawet mimo tego throtllingu, MSI Raider GE66 oferuje obecnie prawdziwie topową wydajność mobilną. Co jeszcze ciekawsze, bardzo sprawnie radzi sobie z wyrzucaniem tego ciepła POZA obudowę i co więcej robi bez dużego hałasu (max 51 dB). Obudowa w czasie renderowania tylko nieco się nagrzewa pod spodem na trasie ciepłowodów. Gdy zaczniemy w pełni sprzęt obciążać, np. grami, to nadal odczyty są bardzo dobre i obudowa w żadnym miejscu nie przekracza 50°C (podczas gdy taki Gigabyte AORUS 17 zbliżał się do 65°C...). Finalnie, mimo iż procesor zdecydowanie domaga się dodatkowego chłodzenia, a w naszej opinii tej klasy sprzęt zasługuje już na układ chłodzący oparty o komorę parową, to konstrukcję MSI oceniamy bardzo dobrze.

Temperatury obudowy podczas renderowania na CPU



Na niebiesko średnia temperatura danego obszaru, a na pomarańczowo jego najwyższy odczyt.

Temperatury obudowy podczas grania



Na niebiesko średnia temperatura danego obszaru, a na pomarańczowo jego najwyższy odczyt.

To nawet nie jest topowy model od MSI, a już zdobywa miejsca na podium wydajności!

Pora w końcu na testy wydajności, które klasycznie rozpoczniemy od testów 3DMark, aby odnieść się do innych laptopów. Testy przeprowadzono w trybie zasilania „Ekstremalna wydajność” (tryb „Zbalansowany”, mimo iż dużo przyjemniejszy dla uszu, wiązał się już z wyżej opisanymi, bardziej restrykcyjnymi limitami mocy).

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 12689 MSI Raider GE66-12UH

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3080

TGP 150 W 12628 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 12262 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 11202 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 11187 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 10986 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 10701 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 9945 Acer Nitro 5

Intel Core i7-11800H, RTX 3070

TGP 100 W 9685 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 9121 HP Omen X 2s

Intel Core i7-9750H, RTX 2080 Max-Q 7076 Asus ROG Strix Hero III G531GW-ES013

Intel Core i7-9750H, RTX 2070 6440 Hyperbook SL504

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 6182 ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV

Ryzen 9 4900HS, RTX 2060 Max-Q 6051 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5046 Dream Machines G1650-15PL61

Intel Core i5-10300H, GTX 1650 4GB 3624 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Xe 1514

3D Mark - Port Royal

[punkty] wynik ogólny

Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 7890 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 7743 MSI Raider GE66-12UH

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3080

TGP 150 W 7532 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 6925 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 6812 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 6584 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 6508 Gigabyte AERO 17 HDR YC

Core i9-10980HK, RTX 3080 6060 Acer Nitro 5

Intel Core i7-11800H, RTX 3070

TGP 100 W 5791 Hyperbook NH5 (2021)

Core i7-10870H, RTX 3060

TGP 80 W 4828

3D Mark - Fire Strike oraz Night Ride

[punkty] wynik ogólny

MSI Raider GE66-12UH

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3080

TGP 150 W 27 547

51 873 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 26 012

52 109 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 25 317

51 074 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, RTX 3080 25 030 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 24 324 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 24 019

50 199 Acer Nitro 5 (2021)

Core i7-11800H, RTX 3070

TGP 100 W 21 895

48 365 Gigabyte AERO 17 HDR YC

Core i9-10980HK, RTX 3080

TGP 90 W 21 490

52 264 Razer Blade 14 (2021)

AMD Ryzen 9 5900HX, RTX 3080

TGP 100W 20 706

33 361 Hyperbook NH5 (2021)

Core i7-10870H, RTX 3060

TGP 80 W 15 338

49 464 Legenda: 3DMark Fire Strike

3DMark Night Raid

Okazuje się, że nowy MSI Raider mimo bardziej limitowanej karty niż konkurenci z poprzedniej generacji, nawiązuje walkę o pierwszą pozycję na naszych wykresach! Aż tyle daje mocniejszy procesor. Testy w grach przeprowadziliśmy w natywnej rozdzielczości oraz w 1080p, aby móc je porównać z innymi wcześniejszymi recenzjami laptopów dla graczy.

Pomiar wydajności nowego MSI Raider GE66-12UH w grach [FPS]

2560x1440 px, tryb ekstremalnej wydajności, więcej = lepiej

CS:GO

(Najniższe detale)

skala wykresy 1:5 454

92 Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT + DLSS Q) 44

33 Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT + DLSS Q ) 67

47 Far Cry 6

(Ultra, RT ON) 78

70 Horizon Zero: Dawn

(Ultra + TAA ) 93

67 Watch Dogs: Legion

(Ultra, Ultra RT + DLSS Q) 28

21 Legenda średni FPS

1% Low FPS

W praktyce tylko Watch Dogs Legion nie poradził sobie z renderowaniem najwyższych detali z aktywnym Ray Tracingiem w natywnej rozdzielczości bez aktywowania DLSS mocniejszego niż Quality. Fakt, że w tej rozdzielczości nawet tryb „Performance” (który uzyskał blisko 2x więcej FPS!) wygląda całkiem dobrze, więc w sumie tę grę też zaliczamy do „grywalnych na ultra”.

MSI Raider GE66-12UH broni swojej ceny, oferując możliwość grania w dowolny tytuł w najwyższych ustawieniach!

Laptop niestety nie posiada sprzętowego MUXa, zatem wydajność mogłaby być jeszcze wyższa (i będzie, gdy podłączymy do laptopa monitor przez HDMI lub DP). Testy w FHD wykonaliśmy właśnie w ten sposób, na zewnętrznym monitorze, z czego też przygotowaliśmy film, na którym widać także zachowanie podzespołów (temperatury, taktowania i limity mocy). W tej rozdzielczości dodatkowo porównaliśmy wyniki z chwilę wcześniej testowanym Gigabyte AORUS 17 (i7-12700H + RTX 3070 Ti, ok. 11 tysięcy złotych).

Pomiar wydajności MSI Raider GE66-12UH w grach [FPS]

1920x1080 px, tryb ekstremalnej wydajności, więcej = lepiej

CS:GO

(Najniższe detale)

(wykres w skali 1:5) MSI Raider GE66

(i7-12700H + RTX 3080) 619

128 Gigabyte AORUS 17

(i7-12700H + RTX 3070 Ti) 602

112 Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT

+ DLSS Q) MSI Raider GE66

(i7-12700H + RTX 3080) 68

52 Gigabyte AORUS 17

(i7-12700H + RTX 3070 Ti) 60

44 Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT

+ DLSS Q ) MSI Raider GE66

(i7-12700H + RTX 3080) 82

61 Gigabyte AORUS 17

(i7-12700H + RTX 3070 Ti) 69

53 Far Cry 6

(Ultra, RT ON) MSI Raider GE66

(i7-12700H + RTX 3080) 90

80 Gigabyte AORUS 17

(i7-12700H + RTX 3070 Ti) 83

76 Horizon:

Zero Dawn

(Ultra + TAA ) MSI Raider GE66

(i7-12700H + RTX 3080) 119

85 Gigabyte AORUS 17

(i7-12700H + RTX 3070 Ti) 109

82 Watch Dogs:

Legion

(Ultra, Ultra RT

+ DLSS Q) MSI Raider GE66

(i7-12700H + RTX 3080) 63

41 Gigabyte AORUS 17

(i7-12700H + RTX 3070 Ti) 59

39 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Film z przebiegu testów z ukazaniem temperatur i limitów mocy podzespołów w MSI Raider GE66-12UH

MSI Raider GE66 to również bardzo wydajna stacja robocza

To już trzeci laptop z nowymi procesorami Intela, jaki testujemy i dalej zachwyca nas poziom wydajności, jaki mają do zaoferowania w zastosowaniach profesjonalnych. Dodatkowe rdzenie, ale także poprawa wydajności tych podstawowych, robią tu niesamowitą robotę.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

ASUS ROG Flow Z13 + ROG XG Mobil

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3080 16 GB

TGP 150 W 7919 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 7872 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 7790 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 Max-Q 7456 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 7390 MSI Raider GE66

Intel Core i7-12700H + GeForce RTX 3080 8 GB

TGP 150 W 7344 ASUS ROG Flow Z13

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3050 Ti 4 GB

TGP 40 W 7202 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 7198 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 7097 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 7038 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 6814 Asus ROG Zephyrus S GX502GV

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 6376 Dream Machines G1660Ti-17PL26

Intel Core i7-9750H, GTX 1660 Ti 6282 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4868 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4382



W tym teście wynik 1000 pkt oznacza sprzęt optymalnie działający w codziennych zastosowaniach.

MSI Raider GE66

Core i7-12700H, RTX 3080 8 GB

32 GB DDR5 4800 MHz

1 TB SSD PCI 4.0x4 1938

1800 / 2125 / 1836 ASUS ROG Flow Z13

Core i9-12900H, RTX 3050 Ti 4 GB

16 GB DDR5 5200 MHz

1 TB SSD PCI 4.0x4 1928

1777 / 2196 / 1669 Gigabyte AORUS 17 XE4

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti,

16 GB DDR4 3200 MHz,

1 TB SSD PCI 4.0 x4 1918

1854 / 1970 / 1960 Desktop PC

Core i9-12900K, RTX 3080 Ti,

32 GB RAM 6200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1915

2193 / 2250 / 1463 Desktop PC

Core i7-10700, RTX 3080,

32 GB RAM 3600 MHz

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1389

1330 / 1541 / 1158 Huawei MateBook 14s

Core i5-11300H, Intel Iris Xe80,

16 GB RAM 1350

1379 / 1336 / 1308 Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800, RTX 3080,

16 GB RAM 1310

1315 / 1397 / 1067 HP Spectre X360 14

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe96

16 GB RAM 37 1280

1261 / 1453 / 911

Realnie tylko najszybsze Ryzeny oraz desktopowe procesory 11. generacji są tu w stanie nawiązać walkę, ale tylko wtedy, gdy nie potrzeba wykorzystywać wszystkich wątków. Jeżeli na laptopie chcemy zajmować się również renderowaniem grafiki/filmów, to stanowczo nowe Intele są odpowiednim wyborem.

Pomiar wydajności w różnych zastosowaniach

Laptop: MSI Raider GE66

Core i7-12700H

RTX 3080 8 GB (150 W)

14 790 zł ASUS ROG Flow Z13

Core i9-12900H

RTX 3050 Ti (40 W)

~11 000 zł Gigabyte AORUS

17 XE4

Core i7-12700H

RTX 3070 (130 W)

10 349 zł Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800H

RTX 3080 (165 W)

10 290 zł Cinebench R20

Single Core: 694 735 687 558 Cinebench R20

Multi Core: 6627 6067 6367 5127 Cinebench R23

Single Core: 1804 1914 1790 1433 Cinebench R23

Multi Core: 16 610 15 311 16 496 13 209 Blender (CPU)

BMW [minuty]: 2:38.45 2:59.88 3:14.78 3:15.59 Blender (GPU Optix)

Barcelona [minuty]: 1:12.09 3:14

1:11.38 - z XG Mobile 1:15.89 1:11.54 OctaneBench 2020: 399.83 159.03

398.74 - z XG Mobile 383.74 430.92 V-Ray 5 [vs]

(CPU): 11 365 10 411 9481 9423 V-Ray 5 CUDA [vp]

(GPU + CPU): 1666 602

1403 - z XG Mobile 1571 1205 V-Ray 5 RTX [vr]

(GPU): 1819 616

1834 - z XG Mobile 1759 1879 7-Zip [MIPS] 81 001 68 949 67 888 65 133

Wyniki testów z pakietu SPECviewperf 2020

Laptop: MSI Raider GE66

Core i7-12700H

RTX 3080 8 GB (150 W)

14 790 zł ASUS ROG Flow Z13

Core i9-12900H

RTX 3050 Ti (40 w)

~11 000 zł Gigabyte AORUS

17 XE4

Core i7-12700H

RTX 3070 (130 W)

10 349 zł Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800H

RTX 3080 (165 W)

10 290 zł 3DSMax 07 (FHD): 108.22 53.45

131.11 - z XG Mobile 108.15 129.42 Catia 06 (FHD): 71.97 30.58

71.75 - z XG Mobile 70.06 66.20 Creo 03 (FHD): 98.81 66.19

97.98 - z XG Mobile 104.61 74.96 Energy 03 (FHD): 26.74 9.69

27.65 - z XG Mobile 26.21 28.15 Maya 06 (FHD): 337.62 187.76

217.01 - z XG Mobile 409.84 344.60 Medical 03 (FHD): 33.26 15.90

32.74 - z XG Mobile 32.27 33.23 SNX 04 (FHD): 22.53 12.81

21.71 - z XG Mobile 22.81 19.78 Solidworks 05 (FHD): 229.10 106.54

208.5 - z XG Mobile 263.36 252.96

Wyniki testów z pakietu SPECWorkstation 3.1

Laptop: MSI Raider GE66

Core i7-12700H

RTX 3080 8 GB (150 W)

14 790 zł ASUS ROG Flow Z13

(+ XG Mobile)

Core i9-12900H

RTX 3050 Ti (40 w)

~11 000 zł (~17 000 zł) Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800H

RTX 3080 (165 W)

10 290 zł Razer Blade 14

(2021)

Ryzen 9 5900HX

RTX 3080 (100 W)

13 899 zł Media and Entertainment 3.43 2.23 (2.58) 3.08 2.92 Wynik CPU: 2.84 2.57 (2.45) 2.43 2.41 Wynik grafiki: 3.74 1.90 (3.36) 3.95 2.90 Wynik dysku: 5.56 1.72 (1.71) 5.35 5.21 Product Development: 2.97 1.98 (2.28) 2.23 2.25 Wynik CPU: 3.00 3.06 (2.62) 1.83 1.91 Wynik grafiki: 1.39 0.7 (1.32) 1.34 1.19 Wynik dysku: 6.16 2.61 (2.60) 6.77 7.02 Life Sciences: 3.2 2.33 (2.73) 2.27 2.25 Wynik CPU: 3.17 2.95 (2.77) 2.10 2.21 Wynik grafiki: 4.93 2.26 (4.87) 4.88 4.45 Wynik dysku: 2.15 1.47 (1.47) 1.32 1.37 Energy: 3.47 2.78 (3.17) 2.77 2.70 Wynik CPU: 2.93 2.71 (2.63) 2.27 2.25 Wynik grafiki: 5.46 1.98 (5.63) 5.73 4.93 Wynik dysku: 5.15 4.59 (4.62) 3.64 3.68 General Operations: 2.58 1.94 (1.89) 2.10 2.19 Wynik CPU: 1.98 2.04 (1.93) 1.64 1.71 Wynik dysku: 5.63 1.75 (1.77) 4.46 4.63 Financial Services: 3.16 3.28 (3.13) 3.07 3.12

Ostatni z testów (pakiet SPECWorkstation 3.1) to prawdziwy pokaz dominacji MSI Raider GE66, choć realnie umówmy się, że jeszcze nie testowaliśmy najmocniejszych konfiguracji (również tej od MSI).

Czy warto kupić MSI Raider GE66-12UH?

Laptopy dla graczy nadal potrafią wychodzić całkiem opłacalnie na tle mocno zawyżonych cen podzespołów do PC (oraz gotowych zestawów). MSI Raider GE66 nie do końca się w ten schemat wpisuje z ceną blisko 15 tysięcy złotych za naszą testową konfigurację (a ta nie była jeszcze najwyższa!). Wyróżnia się natomiast jakością wykonania i unikatowym systemem podświetlenia, który nawet na przeciwnikach RGB powinien zrobić spore wrażenie.



Prawda, że wygląda zjawiskowo?.

Ogromną zaletą tego modelu jest również matryca 1440p 240 Hz. Na pochwałę MSI zasłużyło również za ilość i przepustowość dostępnych złączy. Nie pisaliśmy tego wcześniej, ale to również jeden z pierwszych laptopów z obsługą Wi-Fi 6E, czyli zakresu 6 GHz.

MSI Raider GE66-12UH to laptop dla osób, które poza wysoką wydajnością oczekują od swojego sprzętu również nietuzinkowego wyglądu – ten warunek spełniony został tu wzorowo!

Trochę szkoda, że pełna wydajność mobilnych podzespołów dostępna jest u MSI dopiero w jeszcze wyższej serii, która nie prezentuje się aż tak barwnie (oraz kosztuje jeszcze więcej). Podstawowe konfiguracje Raider GE66 zaczynają się jeszcze poniżej 10 000 zł, choć uprzedzamy, że do grania w natywnym 1440p (jeżeli taką matrycę mielibyście wybrać), ten RTX 3080 (lub RTX 3070 Ti w Raider GE 76) to rozsądne minimum.

Przy okazji jeszcze chcemy zaznaczyć, że decydując się na zakup do 15 marca, załapiecie się jeszcze na akcję promocyjną, w ramach której MSI dorzuca do laptopa bardzo funkcjonalny plecak (na tegoż laptopa oczywiście). Ponadto jeżeli podzielicie się recenzją zakupionego sprzętu, to MSI wynagrodzi Was kodem doładowującym portfel Steam o wartości $50 - tutaj więcej informacji.

Przypominamy też, że firma MSI wystartowała również z ciekawym konkursem. Zasady są proste: zasubskrybuj jej youtube’owy kanał, odpowiedz na pytanie i zyskaj szansę na wygranie rozmaitych gadżetów. Szczegóły znajdziecie oczywiście na kanale MSI w serwisie YouTube.

Nasza ocena laptopa MSI Raider GE66-12UH w segmencie laptopów gamingowych: 92% 4.6/5







Opinia o MSI Raider GE66-12UH Plusy niespotykane i bardzo efektowne podświetlenie RGB,

rewelacyjna matryca 1440p 240 Hz,

bardzo solidne wykonanie,

bardzo wysoka wydajność procesora,

odpowiednia wydajność graficzna, aby grać „na ultra” w natywnej rozdzielczości,

przyzwoita kultura pracy,

dużo szybkich złączy,

przyzwoite, jak na laptop gamingowy, czasy pracy na baterii,

niezłej jakości głośniki i kamera. Minusy limity mocy mogłyby być mniej restrykcyjne,

procesor ma trochę za ciepło,

dosyć spora waga,

bardzo wysoka cena.

