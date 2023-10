Pośród ofert okazyjnych na powerbanki aktualna promocja oferowana przez markę Baseus wydaje się być jedną z tych atrakcyjniejszych. Baseus Power Elf 65W nie tylko obsługuje szybkie ładowanie w telefonach, ale bez problemu naładuje też laptopa czy Steam Deck.

Powerbank Baseus Power Elf 20000mAh - Steam Deck czy MacBook mu niestraszne

Przenośny bank energii Powet Elf 20000 mAh 65W od Baseus to jedno z naprawdę wartych polecenia akcesoriów tej marki. Urządzenie naładuje nie tylko takie sprzęty jak telefon czy słuchawki, ale poradzi sobie także z bardziej wymagającymi zadaniami, takimi jak naładowanie laptopa czy Steam Decka. Zasilić zresztą możemy kilka urządzeń na raz - wówczas moc rozkłada się na 20W, 30W i 15W.

Powerbank Baseus obsługuje szybkie ładowanie w większości telefonów (obsługa protokołów PD, QC, SCP, FCP, AFC, PE+), a i sam również ładuje się błyskawicznie - z ładowarką 65W zapełnimy go w raptem 90 minut. Oprócz stanu naładowania urządzenia, możemy uzyskać dodatkowo informację o napięciu i natężeniu prądu ładowania (w obie strony). Nie ma też obaw przez zgubieniem załączonego do niego kabla USB-C, jako że jest on wbudowany na stałe.

Aktualnie powerbank Baseus Power Elf 20000mAh możemy nabyć w oficjalnym sklepie Baseus na Allegro, w cenie 149 złotych, zamiast standardowych 200-249 złotych. Link do promocji znajdziecie poniżej:

źródło: informacja własna

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.