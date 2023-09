Infinix obchodzi swoje pierwsze urodziny na polskim rynku. W związku z jubileuszem wybrane modele telefonów marki oferowane są w obniżonych cenach.

Infinix specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży smartfonów oraz innych urządzeń na świecie od 10 lat. Obecnie firma ma swoje oddziały w ponad 40 krajach na całym świecie, w tym od roku również w Polsce. Aktualnie na polskim rynku dostępnych jest 21 różnych modeli smartfonów Infinix. Z okazji pierwszej rocznicy istnienia na polskim rynku producent odpala promocję na niektóre urządzenia.

Promocja na smartfony Infinix

Do każdego smartfona ze swojej oferty producent dodaje komplet akcesoriów: ładowarkę, kabel, etui i słuchawki. W najbliższym czasie na polskim rynku zadebiutuje model ZERO 30 5G. Będzie to pierwszy telefon w swojej klasie, który oferuje przedni aparat z możliwością nagrywania filmów Ultra HD (4K/60 FPS).

– W pierwszą rocznicę wprowadzenia smartfonów Infinix na polski rynek można powiedzieć, że Polacy polubili naszą markę. Docenili to, że urządzenia z naszego portfolio wyróżniają się m.in. dużą pamięcią, szybkim ładowaniem czy pełnym pakietem akcesoriów w zestawie, co zostało także dostrzeżone w wielu recenzjach naszych smartfonów – mówi Ryszard T. Lindner, zarządzający sprzedażą w Polsce i krajach bałtyckich.

źródło: materiały prasowe