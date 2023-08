Plus jest sponsorem polskiej siatkówki już od ćwierćwiecza. Z tej okazji operator przygotował Mistrzowską promocję z darmowymi gigabajtami na internet.

Klienci sieci mogą otrzymać 25 dodatkowych gigabajtów internetu za każdą wygraną polskich reprezentacji w ramach CEV Mistrzostw Europy w piłce siatkowej kobiet oraz mężczyzn.

Zasady promocji Mistrzowskie 25 GB na 25-lecie

Aby skorzystać z oferty, należy wysłać bezpłatny SMS o treści MECZ pod numer 80282. Promocja Mistrzowskie 25 GB na 25-lecie obowiązuje od 11 sierpnia do 16 września 2023 i jest dostępna dla osób, które korzystają z ofert abonamentowych Plusa, Plusa na Kartę i MIX. Szybki zapis gwarantuje, że żadna wygrana nie zostanie pominięta przy rozdawaniu bonusów.

Zniżka na najważniejsze wydarzenia siatkarskie 2023

Tradycyjnie klienci Plusa mają też możliwość skorzystania z rabatów na bilety na mecze naszych siatkarskich reprezentacji rozgrywane w Polsce. Aby skorzystać z tej oferty, należy wysłać bezpłatnego SMS-a z odpowiednim hasłem pod numer 80150. Harmonogram meczów i wykaz haseł uprawniających do zniżki na konkretne dni i spotkania znajdziemy na stronie www.plus.pl/siatkowka.

Każdy uczestnik może otrzymać po jednym kodzie uprawniającym do zakupu maksymalnie do sześciu biletów z 15-procentową zniżką na mecze uwzględnione we wspomnianym harmonogramie. Promocja obowiązuje do wyczerpania puli kodów. Rabaty Plusa obowiązują jedynie podczas zakupu biletów na platformie biletowej www.ebilet.pl.

25 lat, 93 medali

Plus jest związany z polską siatkówką od 1998 roku. W tym czasie firma była Głównym Sponsorem Reprezentacji Polski Kobiet i Mężczyzn oraz tytularnym sponsorem PlusLigi i sponsorem Ligi Siatkówki Kobiet. Przez 25 lat reprezentacje narodowe zdobyły łącznie aż 93 medale.

źródło: materiały prasowe