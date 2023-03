Dziś pierwszy dzień wiosny – symbol budzenia się przyrody do życia. Nietrudno więc o dobry humor, a jeszcze bardziej poprawić może go dobra promocja. W końcu kto nie lubi kupować nowych rzeczy, szczególnie gdy może za nie zapłacić dużo mniej niż zwykle.

To jest promocja: lekki laptop LG Gram 16 taniej o 600 złotych

Regularnie przyglądamy się ofertom sklepów i czasem – tak jak dziś – odnajdujemy w nich prawdziwe okazje, obok których trudno przejść obojętnie. No bo jak inaczej nazwać promocję w sklepie Morele, w której superlekkiego laptopa LG Gram 16 możesz kupić za 4399 zł? Może dodamy jeszcze, że chodzi tu o ważący niewiele ponad kilogram komputer z 16-calowym ekranem IPS, 16 GB RAM-u, 12-rdzeniową i-piątką oraz dyskiem SSD o pojemności 512 GB. Aby obniżyć cenę laptopa o 600 złotych wystarczy wpisać kod „MORELE”.

Ekspres DeLonghi i inne AGD w dobrych cenach

Albo weźmy taki ekspres DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB za 1399 zł, czyli o 200 zł mniej niż normalnie i o 100 zł mniej niż wynosiła jego najniższa cena w ciągu ostatniego miesiąca. To naprawdę dobra okazja, szczególnie że jest to jeden z najlepszych modeli automatycznych z tej niższej półki cenowej. Nie bez powodu znalazł się w naszym rankingu ekspresów do kawy. Co zrobić, by obniżyć jego cenę? Wystarczy podać kod: „COFFEE”.

Pozostajemy w temacie AGD, ale zmieniamy sklep. Amazon po raz kolejny kusi nas bowiem promocjami, których głównymi bohaterami są urządzenia marki Philips. Możesz teraz kupić wielofunkcyjną maszynkę do włosów, twarzy i ciała Multigroom MG7745/15 za 269,99 zł (zamiast 293,90 zł) oraz wydajną i wygodną szczoteczkę soniczną Sonicare ProtectiveClean HX6839/28 za 316,22 zł (zamiast 372,46 zł).

A to już inne ciekawe oferty, jakie udało nam się dziś znaleźć:

