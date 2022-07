Xiaomi Mi Band 7 – jako Smart Band 7 – debiutuje w Polsce. Opaska jest dostępna w obniżonej cenie na start – czy warto ją kupić?

Premiera Xiaomi Mi Band 7 w Polsce i promocja na start

Opaska Xiaomi Mi Band 7 oficjalnie dotarła na polski rynek, choć pod nieco inną nazwą: Xiaomi Smart Band 7. Równocześnie potwierdzona została wcześniej już ujawniona cena sugerowana: 249 złotych, a na dobry początek przygotowana została promocja, dzięki której możesz kupić ten gadżet o 50 złotych taniej. Jedyny wymóg jest taki, że musisz to zrobić najpóźniej w poniedziałek (masz czas do końca dnia).

Czy warto kupić Xiaomi Smart Band 7 za 199 złotych?

W promocji Xiaomi Smart Band 7 kosztuje zatem 199 złotych. To mniej więcej tyle samo, ile trzeba zapłacić za poprzedni model, czyli Mi Band 6 (NFC). Skoro ceny mają podobne, to który z nich bardziej opłaca się kupić? Największym atutem nowej opaski jest nieco większy wyświetlacz, na którym mieści się więcej informacji naraz. Możesz też liczyć na minimalnie dłuższy czas działania oraz dodatkowe funkcje sportowe, takie jak VO2 Max.

Z drugiej jednak strony Xiaomi Smart Band 7 nie ma modułu NFC, więc nie zapłacisz tą opaską zbliżeniowo w sklepie. Taka opcja pojawi się dopiero w wariancie Pro, który to jednak może kosztować nawet 400 złotych. A jeśli i tak nie zależy ci na NFC, to możesz wybrać standardową wersję Mi Band 6 i zaoszczędzić kilka dyszek (naturalnie kosztem ekranu i innych wspomnianych cech). Decyzja oczywiście należy do ciebie, a jeśli chcesz dowiedzieć się więcej to zobacz nasze wielkie porównanie opasek od Mi Band 5 do Mi Band 7 Pro.

„Siódemka” w skrócie

Xiaomi Smart Band 7 to opaska wyposażona w duży wyświetlacz AMOLED (1,62 cala) o wysokiej rozdzielczości. Oferuje pulsometr, pulsoksymetr oraz liczne funkcje treningowe i ponad 110 trybów sportowych. Monitoruje aktywność, zdrowie i sen, pozwala dobrać odpowiedni plan, przedstawiając obciążenie treningowe, czas regeneracji i efekt treningu, wyświetla powiadomienia z telefonu i umożliwia zdalne sterowanie odtwarzaczem, a na jednym ładowaniu działa nawet dwa tygodnie. Wodoodporna konstrukcja wieńczy całość.

Źródło: Xiaomi Polska