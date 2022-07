W sklepie GOG trwa bardzo interesująca wyprzedaż. W jej ramach można obłowić się w produkcje znad Loary.

Tydzień gier francuskich w sklepie GOG

Weekendy z reguły nie obfitują w wiele elektryzujących doniesień, to zatem dobry czas na przyjrzenie się promocjom. Jak zawsze coś za darmo można znaleźć na Epic Games Store, ale warto pokusić się też o odwiedziny sklepu GOG. Trwa tam bowiem tydzień gier francuskich. To wyprzedaż poświęcona grom nie tylko stworzonym, ale też wydanym przez francuskie firmy.

Mowa o szerokim katalogu, GOG proponuje ponad 350 ofert ze zniżkami sięgającymi nawet 90%. Czasu na ewentualne zakupy jest jeszcze dość sporo, ponieważ promocja kończy się dopiero za 3 dni.

rozwiń

Jakie francuskie gry warto sprawdzić?

To ciekawy moment na pytanie, jak wielu producentów i wydawców z Francji jesteście w stanie wymienić z pamięci? Ubisoft kojarzy pewnie każdy gracz, ale lista jest zdecydowanie dłuższa. Mamy na niej chociażby Focus Entertainment, Microids, Sloclap, Cyanide Studio, Dear Villagers, Motion Twin, DONTNOD Entertainment, Asobo Studio czy Shiro Games.

Jeśli komuś niewiele mówią te nazwy, to warto powiązać je z konkretnymi tytułami, bo wtedy może dość szybko okazać się, że Francja dała graczom naprawdę sporo. Nie jest to oczywiście pełen przekrój, bo poruszamy się tu wyłącznie po promocyjnym katalogu wybranym przez GOG. I w nim można jednak trafić na ciekawe propozycje, niektóre mogą być nawet określane jaki perełki w swoim gatunku. Chociażby A Plague Tale: Innocence, stare, ale jare Rayman Origins i Post Mortem czy Northgard zaliczany do najciekawszych strategii ostatnich lat.

Wybrane pozycje z French Week na GOG:

Absolver: Deluxe Edition od Sloclap taniej o 80% (za 34,19 złotych)

A Plague Tale: Innocence od Asobo Studio / Focus Entertainment taniej o 80% (za 24 zł)

Northgard od Shiro Games taniej o 60% (za 43,19 zł)

Post Mortem od Microids taniej o 90% (za 3.49 zł)

Rayman Origins od Ubisoft taniej o 80% (za 7,99 zł)

Styx: Master of Shadows od Cyanide Studio taniej o 90% (za 7,19 zł)

Syberia od Microids taniej o 85% (za 5,29 zł)

Syberia: The World Before od Microids taniej o 38% (za 88,69 zł)

The Surge 2 - Premium Edition od Focus Entertainment taniej o 70% (za 35,99 zł)

Vampyr od DONTNOD Entertainment / Focus Entertainment taniej o 80% (za 25,99 zł)

XIII od Microids taniej o 75% (za 5,49 zł)

Z jakimi francuskimi grami macie najmilsze skojarzenia?

Źródło: GOG