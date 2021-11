Przeglądamy ofertę RTV Euro AGD na Black Friday. Wielka wyprzedaż rozpoczęła się tu dużo wcześniej, więc nie trać czasu… ani pieniędzy, skoro możesz je zaoszczędzić, korzystając z rabatów.

Euro Black Friday w RTV Euro AGD

W sklepie RTV Euro AGD promocje z okazji Black Friday rozpoczęły się zdecydowanie wcześniej. Już dziś wybrane produkty możesz kupić za wyraźnie mniejsze pieniądze. Oczywiście konkurencja nie śpi, ale przyjrzeliśmy się tematowi z bliska i rzeczywiście da się wyłowić kilka świetnych ofert, znacznie lepszych niż w innych sklepach.

Co najlepsze – te atrakcyjne rabaty nie wykluczają się z innymi korzyściami. Wciąż możesz rozłożyć zakup nawet na 30 rat 0% (RRSO 0%), a jeśli chcesz przesunąć płatność o pół roku, to też jak najbardziej masz taką możliwość. Bez trudu także załapiesz się na darmowy transport.

Przejdźmy jednak do rzeczy – co konkretnie można (i warto!) kupić? Oto co znaleźliśmy w ofertach obowiązujących do 10 listopada…

Przecenione laptopy w RTV Euro AGD

Może na przykład potrzebujesz laptopa? W RTV Euro AGD znajdziesz kilka przecenionych modeli, którym warto się przyjrzeć. Wśród nich znajduje się HP 15s-eq2242nw z procesorem AMD Ryzen 7, 16 GB pamięci RAM i SSD o pojemności 512 GB. To wydajna i dobrze prezentująca się maszyna na co dzień i do nauki. Podczas składania zamówienia wpisz kod REBF09111011L, a zapłacisz tylko 2999 zł (czyli mniej o 500 zł).

Jeśli twoje wymagania są nieco wyższe, to rzuć okiem na model ASUS Vivobook Pro 15 K3500PC-L1010T, który sprawdzi się też w pracy, a i podczas grania nie odmówi posłuszeństwa. Ma na pokładzie 4-rdzeniowy procesor Intel Core i5 11. generacji, 16 GB pamięci RAM i grafikę GeForce RTX 3050. Dzięki rabatowi aktywowanemu kodem REBF09111011L ten potężny laptop może być twój już za 4599 zł (czyli mniej o 600 zł).

Jest też smartfon, są i słuchawki do niego

Wśród przecenionych urządzeń odnaleźliśmy także smartfona realme 8 5G w wersji z 6 GB RAM i 128 GB na dane. Podczas testów pozytywnie nas zaskoczył swoją szybkością działania, dobrym ekranem, wygodną konstrukcją, nienaganną łącznością bezprzewodową, niezłymi aparatami i przyzwoitym akumulatorem, pozwalającym na ładowanie co drugi dzień. Z kodem REBF05111011C kosztuje jedynie 869 zł (czyli mniej o 230 zł).

Całkowicie bezprzewodowe słuchawki realme Buds Air 2 to kolejne urządzonko, którym warto się zainteresować. Sam korzystam z nich na co dzień i mogę je polecić z czystym sumieniem. Dobrze i stabilnie leżą w uszach, oferują przyzwoite brzmienie, cechują się niezłym czasem pracy między ładowaniami, a technologia redukcji szumów działa bardzo dobrze jak na tę półkę cenową. Z kodem REBF099111011C zapłacisz za nie 169,99 zł (czyli mniej o 49 zł).

A może rozglądasz się za sprzętem AGD?

Black Friday to też zawsze dobra okazja, by rozejrzeć się za sprzętem AGD. Tegoroczna edycja w RTV Euro AGD nie jest wyjątkiem. Sporej przeceny doczekała się na przykład pralka Electrolux EW7F348SP PerfectCare o pojemności 8 kg i prędkości wirowania aż do 1400 obrotów na minutę. Oferuje tryb eco i specjalny tryb parowy, redukujący zagniecenia. Z kodem HD0911212 kupisz ją za 1699 zł (czyli taniej o 600 zł).

W promocji dostępna jest też kuchnia Amica 6117GE2.33HZpTaDpNA(Xx). Pod tą trudną do zapamiętania nazwą kryje się urządzenie z gazową płytą grzewczą (z 4 palnikami) oraz elektrycznym piekarnikiem (o pojemności 77 litrów). Błyskawiczne nagrzewanie, wiele funkcji do wyboru i zimny front to niektóre z cech charakterystycznych tego sprzętu, który możesz teraz kupić za 1299 zł (czyli taniej o 400 zł).

Kawoszom rozglądającym się za nowym ekspresem wpaść w oko może zaś Siemens TE651319RW EQ.6 plus s.100. To sprzęt z wysokiej jakości młynkiem ceramicznym, inteligentną technologią monitorowania temperatury i zintegrowanym systemem mlecznym. Cechuje go też proste sterowanie – za dotknięciem jednego przycisku możesz wypełnić filiżankę kawą espresso, cappuccino czy też latte macchiato. Pospiesz się, a kupisz go za 2399 zł (czyli mniej o 300 zł).

Śledź promocje na oficjalnej stronie akcji Euro Black Friday.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.