Na wysypiska śmieci w Stanach Zjednoczonych trafia prawie 40% produkowanej tam żywności. Departament Rolnictwa wypłaca naukowcom grant, aby jakoś te odpady spożytkować.

Dostali grant i pełną śmieciarkę kompostu

Naukowcy z Virginia Tech otrzymali grant w wysokości 2,4 miliona dolarów, by przez najbliższe 3 lata znaleźć sposób na wytworzenie użytecznego biotworzywa ze zgromadzonych na wysypiskach odpadów żywnościowych. Naukowcom chodzi przede wszystkim o to, by materiał dało się produkować na dużą skalę możliwie jak najmniejszym kosztem.

W przeciwieństwie do tradycyjnych tworzyw sztucznych, wykonywanych z materiałów ropopochodnych, biotworzywa są wytwarzane z elementów biologicznych, takich jak oleje roślinne lub zwierzęce. Materiały te nie mają później problemu z rozłożeniem się w kompoście i drogach wodnych bez pozostawiania niebezpiecznych substancji.

Wynikiem projektu będzie dostarczenie kompleksowego planu masowej produkcji tworzyw z bioplastiku, które będą mogły z powodzeniem zastępować powszechne plastikowe produkty, których produkcji zakazują kolejne kraje. Naukowcy chcą, aby finalny produkt był przyjazny dla środowiska, wartościowy dla ludzi, firm i gospodarki odpadami na całym świecie.

Produkcja bioplastiku

Naukowcy wykorzystują mikroorganizmy, które spożywają odpady żywnościowe do produkcji tłuszczów lub olejów biologicznych. Kiedy mikroorganizmy zgromadzą odpowiednią ilość tłuszczu, ich komórki są otwierane i tłuszcz jest uwalniany. Tak uzyskane materiały (czyli tłuszcze polimerowe PHA) po oczyszczeniu może być bazą do stworzenia biotworzywa.

Część zespołu, dowodzona przez profesora Haibo Huanga skupia się na oddzielaniu i oczyszczaniu PHA uzyskiwanych na drodze fermentacji odpadów spożywczych. Z kolei druga część, której przewodzi profesor Young Kim koncentruje się na wykorzystaniu tych materiałów do produkcji wysokowartościowych produktów z bioplastiku, takich jak sztywne i elastyczne systemy opakowań, nadające się do kompostowania w domu, w tym butelki, folie do pakowania i tektury powlekane.

Źródło: technology.org