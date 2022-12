Badacze z Penn's Clean Energy Conversions Lab przetwarzają dwutlenek węgla w skały przy użyciu odpadów przemysłowych dostarczanych przez kopalnie.

Dwutlenek węgla z dala od atmosfery

W dobie kryzysu klimatycznego badania nad usuwaniem z atmosfery dwutlenku węgla są niezwykle istotne. Wysłany przez NASA SWOT sprawdza, w jakim stopniu ocean będzie w stanie nadal wchłaniać CO2, a wynaleziony w Chicago sztuczny liść ma wydajność 100 razy większą niż naturalny. Z kolei w laboratorium PCEC Peter Parras i jego zespół pracują nad tym, by wychwycony już dwutlenek węgla w jakiś sposób zmagazynować.

Laboratorium Psarrasa i jego współpracowników koncentruje się na technikach zarządzania węglem, takich jak wychwytywanie dwutlenku węgla oraz tym jak takie techniki zastosować na szeroką skalę. Zespół ten dostrzega ogromny potencjał środowiskowy w wykorzystaniu odpadów kopalnianych, piasku i pozostałości po wydobyciu rud metali. Laboratoryjnie określają, jaka jest zawartość wapnia i magnezu w tych odpadkach i w jaki sposób najlepiej węglanować je za pomocą CO2. A po co to robić? A po to, by przekształcić odpady w bezpieczne i przydatne materiały, takie jak węglan magnezu i węglan wapnia.

Proces produkcji takich materiałów jest skomplikowany, ale niedrogi i w większości neutralny pod względem emisji gazów. Laboratorium nawiązało już kontakt z pięcioma kopalniami przemysłowymi w USA. Ilość odpadów rokrocznie przez nie produkowana jest trudna do wyobrażenia. Same Stany Zjednoczone każdego roku wytwarzają ilość wystarczającą do wypełnienia 38 milionów basenów olimpijskich. Bogate w wapń i magnez odpady są sprowadzane do postaci roztworu przy pomocy specjalnego procesu, a potem jest do nich dodawany pod ciśnieniem dwutlenek węgla. Otrzymywane później ciało stałe, poza faktem trzymania CO2 z dala od atmosfery ma wiele innych zastosowań.

Co dalej z tymi węglanami?

Parras zawsze miał problem, z tym że większość rozwiązań problemu CO2 ograniczało się do składowania go lub wykorzystywania w formie gazu. Zamiana go na nieemisyjny produkt trzeci stanowi według niego i jego kolegów obiecującą trzecią opcję. Węglan może być dodany do papieru jako materiał wypełniający albo do materiałów budowlanych, zastępując żwir w betonie, a więc z wykorzystaniem węglanów można będzie w przyszłości budować.

Jak wspomnieliśmy, proces jest bezemisyjny i pozwoli pomóc kopalniom, które muszą rozbudowywać stare składowiska, albo budować nowe dla powiększającej się ilości odpadów. Jedyną kwestią jest skala, na jaką proces ten należy przeprowadzić. Kopalnie już zaangażowane w projekt wydają się być zainteresowane dalszą współpracą z naukowcami, lecz aby ich technologia mogła być używana powszechnie, nadal należy włożyć w projekt mnóstwo pracy.

Źródło: technology.org