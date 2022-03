Kradzież kart graficznych? Dobrze widzicie! Do takiego zdarzenia miało dojść w jednym z rosyjskich magazynów, gdzie pracownicy próbowali "upłynnić" sprzęt za blisko 4 mln rubli.

Rosja została odcięta od dostaw kart graficznych, co sprawia, że powoli stają się one tam towarem luksusowym. Jak nietrudno się domyślić, taka sytuacja zachęca niektórych do kradzieży sprzętu. W jednym z magazynów próbowano wykraść całkiem sporą partię kart.

Chcieli ukraść karty graficzne. Plan się nie powiódł

O sprawie donosi rosyjski serwis Mash, gdzie zamieszczono nagranie z monitoringu magazynu, z którego skradziono karty graficzne (możecie je obejrzeć dzięki uprzejmości serwisu VideoCardz, który je skopiował na swój kanał na platformie YouTube).

Trzech pracowników miało ukraść 20 szt. kart graficznych GeForce RTX 3070 Ti – szacuje się, że każda z nich była warta około 200 tys. rubli, co łącznie daje kwotę 4 mln rubli (zgodnie z aktualnym kursem walut daje to jakieś 160 000 tys złotych).

Pracownicy wynieśli (a raczej wyrzucili) karty z magazynu, ale wpadli na próbie odsprzedania sprzętu w lombardzie. Jak informuje źródło, właściciel nabrał tutaj podejrzeń i poinformował odpowiednie organy o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa.

Całe szczęście sprawa znalazła swoje pomyśle zakończenie. Karty zostały skonfiskowane i zwrócone właścicielowi, a złodzieje zostali zatrzymani.

Warto dodać, że nie jest to pierwszy przypadek kradzieży kart graficznych. Pod koniec ubiegłego roku złodzieje ukradli cały transport kart EVGA z magazynu w Stanach Zjednoczonych, a kilka miesięcy później sprzęt odnalazł się w... wietnamskim sklepie.

Źródło: VideoCardz