CD-Action to marka, której nie trzeba przedstawiać graczom w Polsce. Najstarszy magazyn o grach w naszym kraju może jednak wkrótce przestać istnieć. Przyszłość nie jawi się w jasnych barwach.

Redakcja CD-Action otrzymała wypowiedzenia

W oficjalnym komunikacie poinformowano dziś, że redakcja CD-Action otrzymała wypowiedzenia. To pokazuje, iż sytuacja jest bardzo nieciekawa. Można domyślać się, iż CD-Action będzie kolejną z ofiar pandemii koronawirusa. Wydawnictwa muszą rezygnować z wielu pozycji, sprzedaż prasy drukowanej dramatycznie spadła. Również Wydawnictwo Bauer będące wydawcą CD-Action zauważalnie tnie koszty.

„Zgadza się – dostaliśmy wypowiedzenia. Nie wiemy, co z przyszłością CD-Action. Póki będziemy mogli, póty dostarczać będziemy Wam wieści o grach i nasze opinie – zarówno tu, jak i w magazynie. […] Wiele wskazuje, że przed nami zupełnie nowy rozdział. Co przyniesie, tego nie wie nikt.”

Co dalej z CD-Action?

Jak głosi oficjalny komunikat, nawet najbardziej zainteresowani nie są obecnie w stanie nakreślić swojej przyszłości. Dla niektórych czytelników naturalną drogą może wydawać się teraz skupienie wysiłków na internetowej stronie magazynu, ale dla wielu CD-Action to przede wszystkim pismo.

Przypomnijmy, że pierwszy numer CD-Action trafił do kiosków 1 kwietnia 1996 roku. Magazyn odczuwał w ostatnich latach spadek zainteresowania prasą drukowaną, ale i tak radził sobie całkiem dobrze. Pandemia koronawirusa nie bierze jednak jeńców.

Póki co pewne jest, że zgodnie z planem do sprzedaży trafi CD-Action 06/2020. Pozostaje trzymać kciuki, aby nie był to ostatni numer.

