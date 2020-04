Cheaterzy to zdaniem wielu najgorsze zło, jakie można spotkać w rozgrywkach wieloosobowych. Jest ono obecne również w Call of Duty: Warzone, gdzie twórcy zdecydowali się na odważne kroki.

Cheaterzy w Call of Duty: Warzone będą grali tylko między sobą

Call of Duty: Warzone bardzo szybko zjednało sobie mnóstw sympatyków, ostatni z komunikatów skupiających się na popularności gry mówił o przekroczeniu bariery 50 mln graczy. Nie jest zaskoczeniem, że w tak dużym gronie pojawiają się też oszuści, którzy idąc na skróty psują zabawę innym. W połowie tego miesiąca Infinity Ward ujawniło, iż zbanowano ponad 70 000 cheaterów, ale walka z innymi trwa i przybiera kolejne formy.

Wielu graczy wciąż wyraża niezadowolenie z obecności cheaterów, niektórzy korzystający z konsol decydują się nawet na rezygnację z funkcji cross-play. W omawianej kwestii najgorszą sławą owiane jest bowiem PC. Twórcy woleliby uniknąć pogłębiania się skali takiego postępowania. Najciekawszy z nowych pomysłów to zaktualizowany matchmaking, w efekcie czego cheaterzy zmuszeni zostają do grania między sobą. Poza tym wprowadzane są poszerzone raporty odnośnie potwierdzonych przypadków oszustwa. Każdy zgłaszający potencjalnego sprawcę nieuczciwego zachowania otrzyma stosowną informację jeśli twórcy potwierdzą, że faktycznie wykryto oszusta.

5-latek pokazuje, jak grać w Call of Duty: Warzone

Dla osób, które poległy w starciu z oszustem zaktualizowany w ten sposób matchmaking wydaje się rewelacyjnym pomysłem. Dopiero najbliższe dni dadzą jednak odpowiedź na to, jak wypada w praktyce. Jest tu bowiem mowa o graczach podejrzanych o nieuczciwe praktyki. Nie można zatem wykluczyć, że niesłusznie oskarżony wyląduje na polu bitwy, na którym raczej nie chciałby się znaleźć.

Czy nie dotknie to zatem tych, którzy są świetni i nie oszukują? A skoro o tym mowa. Gracie w Call of Duty: Warzone? Jak dobrzy jesteście? Okazuje się, że z rozgrywką świetnie radzi sobie nawet 5-latek.

Nagrania krążące po sieci robią sporą furorę. Zdania komentujących są jednak podzielone. Chodzi oczywiście o to, z jakiego typu produkcją mamy tu do czynienia. Call of Duty: Warzone, zresztą podobnie jak inne strzelanki, przygotowywane są dla starszych odbiorców. Co sądzicie?

Źródło: @InfinityWard

