Podczas targów CES 2022, Sony oficjalnie ujawniło pełną specyfikację gogli nowej generacji. Nie jest to jedyna dobra wiadomość, bowiem poznaliśmy już pierwszą produkcję, która zmierza na PS VR2.

Od dłuższego czasu spekulowano na temat nowej generacji gogli VR od japońskiego giganta – Sony. Na szczęście oficjalnie można uciąć już wszelkie spekulacje, bowiem właśnie poznaliśmy pełną specyfikację gogli nowej generacji. PS VR2 zostanie wyposażone w wyświetlacz OLED oraz zaoferuje obraz 4K z HDR przy rozdzielczości 2000 × 2040 na jedno oko. Do tego częstotliwość odświeżania panelu 90 lub 120 Hz oraz 110-stopniowe pole widzenia, czy renderowanie obrazu techniką foveated.

„PlayStation VR2 przenosi gry VR na zupełnie nowy poziom, zapewniając większe poczucie obecności i umożliwiając graczom ucieczkę do światów gier jak nigdy dotąd. Dzięki założonemu zestawowi i kontrolerom w dłoni gracze odczują zwiększony zakres wrażeń, dzięki kreatywności światów gier tworzonych przez naszych światowej klasy programistów oraz najnowszej technologii zastosowanej w sprzęcie".

Dodatkowo, dzięki osadzonym w zestawie kamerom, PS VR2 śledzi nasze ruchy i kierunek, w którym w danym momencie patrzymy, dzięki czemu, w przeciwieństwie do PS VR, dodatkowa zewnętrzna kamera nie będzie konieczna. Kolejną nowością jest tzw. Sense Technology, w której skład wchodzi śledzenie oczu, informacja zwrotna z gogli, 3D audio oraz kontrolery, które korzystają z rozwiązań zastosowanych w DualSense. Mowa tutaj głównie o haptycznych wibracjach czy adaptacyjnych triggerach, które jeszcze bardziej podkręcą wrażenia płynące z rozgrywki.

Pełna specyfikacja gogli PS VR2:

Wyświetlacz: ​OLED

Rozdzielczość: 2000 × 2040 na oko

Częstotliwość odświeżania panelu: 90 Hz lub 120 Hz

Separacja obiektywu: Regulowana

Pole widzenia: ​Ok. 110 stopni

Czujniki​: Czujnik ruchu: Sześcioosiowy system wykrywania ruchu (trzyosiowy żyroskop, trójosiowy akcelerometr)​ Czujnik mocowania: czujnik zbliżeniowy IR

Kamery​: 4 kamery do śledzenia zestawu słuchawkowego i kontrolera; ​kamera na podczerwień do śledzenia oczu (jedna na oko)

Informacje zwrotne: Wibracje w zestawie słuchawkowym

Komunikacja​ z PS5: USB Typu C

Wejście Audio: wbudowany mikrofon

Wyjście: Gniazdo słuchawkowe stereo

Pełna specyfikacja kontrolerów do PS VR2:

Przyciski​ po prawej stronie: Przycisk PS, przycisk opcje, przyciski akcji (kółko/krzyżyk), przycisk R1, przycisk R2, prawy analog/ przycisk R3

Przyciski po lewej stronie: Przycisk PS, przycisk utwórz, przyciski akcji (trójkąt / kwadrat), przycisk L1, przycisk L2, lewy analog / przycisk L3

Wykrywanie/śledzenie czujnika ruchu: Sześcioosiowy system wykrywania ruchu (trójosiowy żyroskop + trójosiowy akcelerometr)

Czujnik pojemnościowy: Wykrywanie dotyku palca Dioda IR: Śledzenie pozycji

Informacje zwrotne:​ Adaptacyjne triggery (na przycisku R2/L2), haptyczne wibracje (pojedynczy silniczek na jednostkę)

Port: Port USB typu C

Sposób połączenia z konsolą PS5: Bluetooth w wersji 5.1​

Typ baterii: Wbudowany akumulator litowo-jonowy

Horizon Call of the Mountain pierwszą zapowiedzianą grą na PS VR2

Nie jest to koniec dobrych informacji dla wszystkich fanów gogli VR, bowiem Sony również zapowiedziało pierwszą produkcję, która zmierza na PS VR2. Gracze będą mogli jeszcze bardziej zagłębić się w świat serii Horizon dzięki Horizon Call of the Mountain. Jest to wyjątkowa produkcja, stworzona na potrzeby PS VR2, która została zaprojektowana z myślą o wspieraniu technologii sprzętowej, innowacji i rozgrywki. Oszałamiająca grafika i zupełnie nowe kontrolery PS VR2 Sense mają nadać nowe znaczenie i przyczynić się do pełnego zanurzenia się w świecie Horizon. Historia skupia się na całkowicie innym protagoniście, choć twórcy zapowiadają, że po drodze spotkamy Aloy oraz inne znajome twarze. Na więcej szczegółów musimy niestety czekać z cierpliwością.

No i jak wrażenia? Jesteście zadowoleni z takiej specyfikacji PS VR2? Koniecznie podzielcie się wrażeniami w komentarzach!

Źródło: CES 2022, PlayStation Blog