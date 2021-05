Mimo iż konsol PS5 brakuje niemal wszędzie, to wygląda jednak na to, że SONY w tym czasie nie próżnuje, bowiem jak wynika z raportu przedstawionego przez UploadVR, japoński gigant chce bardzo usprawnić gogle do PS5.

PS VR 2 – Rozdzielczość 4K, śledzenie wzroku, silniki haptyczne i wiele innych!

Nie tak dawno informowaliśmy, że firma SONY szykuje już nową wersję swoich gogli VR dla PS5. Choć konsol wciąż brakuje i wygląda na to, że w 2022 roku wcale się to nie zmieni, to nie sposób przejść obok informacji, które rzekomo pokazują, jakie usprawnienia będziemy mogli zobaczyć w PS VR 2. Według serwisu UploadVR, który powołuje się na informatorów z SONY, nowe gogle mają zapewnić nam rozdzielczość 4K (4000 × 2040 pikseli, czyli 2000 × 2040 na jedno oko) oraz technologię śledzenia wzroku. W uproszczeniu ma to pozwolić goglom na dokładną analizę, gdzie w danym momencie spogląda nasze oko, dzięki czemu otrzymamy bardziej realistyczny obraz. Dla porównania Oculus Quest 2 może pochwalić się rozdzielczością 1832 × 1920 pikseli.

Warto tutaj również wspomnieć o tzw. technologii foveated rendering, która zapewnia bardziej szczegółowy obraz, jeśli chodzi o obiekty, na które w danym momencie patrzymy. Nie jest to jednak koniec dobrych informacji, bowiem z raportu wynika również, że kontrolery mają być rzekomo śledzone techniką inside-out, dzięki czemu nie będzie koniecznie stosowanie dodatkowych sensorów, a same kontrolery będą bardziej wszechstronne, pozwalając na rozgrywkę nawet w bardzo ciasnych przestrzeniach.

PS VR 2 – kiedy premiera?

Niestety, w raporcie nie podano żadnych informacji, co do (chociaż) potencjalnej daty premiery sprzętu. Biorąc pod uwagę problemy z dostępnością konsol, możemy jedynie gdybać, że sprzęt zadebiutuje pod koniec 2022 roku lub nawet w 2023 roku. Pozostaje nam jedynie cierpliwie czekać na więcej informacji w tej sprawie.

Co sądzicie na ten temat? Jakie zmiany chcielibyście ujrzeć w nowych goglach VR? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: UploadVR, VG 247