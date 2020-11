W co warto zagrać na PS5 lub Xbox Series X|S? Pojawiło się już kilka mocnych tytułów na obie konsole nowej generacji. Niestety z drugiej strony są też spore niewypały.

PS5 już ma hity, a to przecież dopiero początek przygody

Już na start posiadacze konsol PlayStation 5 otrzymali kilka mocnych tytułów, które nawet jeśli nie pokazują jeszcze w pełni możliwości nowej generacji, to przynajmniej stanowią poważne argumenty ZA zakupem tego sprzętu. Zdecydowanie największym hitem tych pierwszych dni jest (powracające w poważnie odnowionej wersji) Demon’s Souls. Japońskie RPG zbiera wyśmienite oceny, których średnia – za Metacritic – wynosi 9,2/10, co mówi chyba samo za siebie. Klasyka gatunku nic nie straciła ze swojej świetności, a do tego zyskała naprawdę przyjemną dla oka oprawę wizualną.

Ale katalog dobrych gier na PS5 jest już znacznie szerszy. Znajdują się w nim między innymi Spider-Man: Miles Morales (ze średnią ocen 8,5/10), czyli najnowsza część przygód Człowieka-Pająka od Insomniac Games, The Pathless (ze średnią 8,2/10), czyli klimatyczna przygodówka twórców ABZU, Sackboy: A Big Adventure (ze średnią 7,8/10), czyli trójwymiarowa przygodówka z jedną z ikon PlayStation w roli głównej oraz – zainstalowane na każdym egzemplarzu nowego „Pleja” Astro’s Playroom (ze średnią 8,3/10), czyli zaskakująco dobre wprowadzenie w świat PS5 i kontrolera DualSense.

Nowe Xboksy bez „exclusive’ów”, ale Game Pass robi robotę

W przeciwieństwie do PlayStation 5, nowe Xboksy nie otrzymały żadnej dużej produkcji na wyłączność, która zasługiwałaby na wzmiankę. Wcale jednak nie oznacza to, że nie ma w co na nich grać. Są choćby dzielone z konsolą Sony nowości, takie jak Devil May Cry 5: Special Edition (ze średnią ocen 8,7/10), Yakuza: Like a Dragon (ze średnią 8,6/10), Call of Duty: Black Ops – Cold War (ze średnią 8,6/10), Assassin’s Creed Valhalla (ze średnią 8,5/10) czy DiRT 5 (ze średnią 8,3/10). To wprawdzie same kontynuacje, ale nie od dziś wiadomo, że najbardziej lubimy te gry, które już znamy.

Faktem jest też, że w przypadku Xbox Series X i Xbox Series S „system sellerem” jest usługa Xbox Game Pass. Bez zaskoczenia przeczytaliśmy informację, że na jej wykupienie zdecydowało się aż 70% nabywców nowych konsol ze stajni Microsoftu. Amerykański producent wiedział co robi, gdy promował swoje urządzenia, wykorzystując właśnie tę kartę ze swojej talii.

Nie wszystko poszło jednak tak dobrze, jak byśmy tego chcieli

Jeśli chodzi o największe niewypały, to wspomnieć musimy przede wszystkim o Godfall na PS5. To był jeden z pierwszych tytułów zapowiedzianych na nową generację i choć od początku nie budził większych emocji, to średnia ocen na poziomie 6,2/10 jest jednak bardzo niska. Zdaniem recenzentów gra okazała się równocześnie za mało innowacyjna i za bardzo przekombinowana. Z Bright Memory na Xboksy jest inaczej. Tu średnia 5,3/10 wynika przede wszystkim z jakości wykonania i czasu rozgrywki – obydwa te elementy są zdecydowanie niezadowalające.

Katalogi gier na PlayStation 5 i Xbox Series X|S będą w nadchodzących tygodniach i miesiącach dynamicznie rozszerzane, więc pewnie czeka nas jeszcze dużo pozytywnych i negatywnych niespodzianek. Nie wiemy jak ty, ale my nie możemy się już tego doczekać.

Źródło: Metacritic, informacja własna

Czytaj dalej o grach: