Premiera Call of Duty: Black Ops – Cold War już za nami. Jeśli chcesz, to w każdej chwili możesz rozpocząć rozgrywkę. A jeśli zastanawiasz się, czy chcesz, to poczytaj o recenzjach.

Nie zniechęcaj się przydługawym tytułem. Call of Duty: Black Ops – Cold War to pełnoprawna (i pełnokrwista – jak pokazują recenzje) odsłona jednej z najlepiej sprzedających się serii na świecie. Właśnie dzisiaj zadebiutowała ona na rynku, więc jeśli masz tylko taką ochotę, to w nowego CoD-a możesz już zagrać na pecetach oraz konsolach najnowszej i poprzedniej generacji: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 i Xbox One.

Zobacz najnowszy zwiastun Call of Duty: Black Ops – Cold War z okazji premiery gry:

Tak jak sugeruje to tytuł, gra przenosi nas do czasów Zimnej Wojny, a konkretnie do jej końcówki. Choć lokalizacje, broń i wyposażenie są autentyczne, twórcy przygotowali jednak fikcyjną opowieść. Odkryjemy pewną tajemnicę i spróbujemy dać kres spiskowi, którego początki sięgają wielu dekad wstecz. Oprócz kampanii dla jednego gracza otrzymujemy też (bardziej niż kiedykolwiek) rozbudowany multiplayer oraz (zupełnie nowy) kooperacyjny tryb przetrwania spod znaku Zombie.

Warto zagrać w nowe Call of Duty? Recenzenci przekonują o tym, że tak

Jak to wszystko wypada w praktyce? Okazuje się, że naprawdę dobrze. Trudno znaleźć negatywną recenzję tego owocu współpracy Raven Software i Treyarch. Krytycy nie szczędzą pochwał – głównie za doskonałe tempo rozgrywki, mnogość przygotowanych trybów, wyśmienitą oprawę audiowizualną oraz ogólną jakość wykonania. Najwięcej frajdy po raz kolejny daje zabawa wieloosobowa, ale to już właściwie tradycja. A jeśli wolisz liczby, spójrz na pierwsze oceny:

Attack of the Fanboy – 8,0/10

AusGamers – 9,4/10

Cogconnected – 7,9/10

Digital Chumps – 9,0/10

Everyeye – 8,5/10

Game Informer – 8,8/10

GamesBeat – 8,0/10

GamingTrend – 9,0/10

Hardcore Gamer – 8,0/10

Multiplayer – 8,5/10

PCGamesN – 9,0/10

PlayStation LifeStyle – 9,0/10

Power Unlimited – 7,8/10

I co o tym myślisz? Dasz szansę nowej odsłonie Call of Duty czy nie jesteś zainteresowany?

Źródło: Activision, Metacritic, informacja własna

