Konsole PlayStation 5 wreszcie zaczną obsługiwać VRR, co pozwoli liczyć na znaczący wzrost płynności animacji podczas rozgrywki. O ile tylko masz kompatybilny z tą technologią telewizor.

PlayStation 5 z VRR – najwyższy czas

Firma Sony oficjalnie zapowiedziała, że konsole PlayStation 5 w niedalekiej przyszłości będą obsługiwać VRR. Technologia, której skrót rozwija się w Variable Refresh Rate, umożliwia synchronizację częstotliwości odświeżania ekranu z wyświetlaną liczbą klatek na sekundę w grze. Najwyższy czas – Xboksy mają to od dawna, podobnie zresztą jak komputery (tyle że za sprawą technologii FreeSync i G-Sync).

VRR jest jednym z kluczowych rozwiązań, dla których warto mieć w telewizorze porty HDMI 2.1. Są one konieczne do działania tej funkcji (choć sama ich obecność nie oznacza jeszcze, że VRR będzie dostępne). VRR jest w stanie automatycznie dostosowywać odświeżanie ekranu w zakresie od 40 do 120 Hz. Inne istotne cechy HDMI 2.1 to ALLM (czyli automatycznie uruchamiany tryb niskich opóźnień, najczęściej zwany po prostu trybem gry), obsługa rozdzielczości 4K przy płynności 120 Hz oraz eARC.

Do PS5 trafiają też inne nowinki

Zapowiedzi wprowadzenia VRR w PlayStation 5 towarzyszyło dodanie kilku ciekawostek do oprogramowania konsoli (najczęściej w fazie testów). Zmienił się na przykład system imprez (umożliwiający teraz wygodne tworzenie otwartych lub zamkniętych imprez) i dodana została możliwość uruchamiania funkcji Share Play bezpośrednio z poziomu karty czatu głosowego.

Interfejs konsoli został rozszerzony o możliwość filtrowania gier według gatunków, a do tego na ekranie głównym zmieści się teraz aż 14 gier i aplikacji. Ładniejszy i zawierający więcej informacji jest też teraz interfejs karty trofeów.

