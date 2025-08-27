Łatwe przesyłanie plików z Androida na iPhone’a coraz bliżej? Są nowe poszlaki

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem Google’a, funkcja Quick Share może wkrótce trafić na urządzenia Apple’a.

Android Authority przyjrzał się bliżej najnowszej wersji Usług Google Play. Grzebiąc w kodzie programu redakcji udało się zmusić telefon z Androidem do wyświetlenia komunikatu: "Aby udostępnić pliki z szyfrowaniem end-to-end na iPhone’a i inne urządzenia, najpierw się zaloguj".

Sama funkcja udostępniania plików z Androida na iPhone’a jeszcze nie działa, ale obecność takiego komunikatu w systemie zdaje się sugerować, że prace nad nią trwają.

Quick Share to technologia, która pozwala na bezprzewodowe przesyłanie plików między urządzeniami z Androidem i Chrome OS, a od 2023 roku - dzięki specjalnej aplikacji - także Windowsem. Wiele wskazuje na to, że prace nad Quick Share na iPhone’a prowadzone są przynajmniej od ubiegłego roku. W listopadzie głośno było o pracowniku Google’a, który zostawił w repozytorium firmy na GitHubie notatkę, według której programistom udało się rozwiązać problem z działaniem udostępniania plików na urządzeniach z iOS i macOS.

Warto odnotować, że w ostatnich miesiącach część kilku chińskich producentów - m.in. OPPO, vivo, realme czy Honor - wypuściło własne aplikacje na iOS, które pozwalają wymieniać pliki z ich telefonami. Jeśli o podobne rozwiązanie zatroszczy się sam Google, jedna aplikacja na iPhone’a może zapewnić połączenie z niemal wszystkimi smartfonami z Androidem.

Na razie nie wiadomo niestety, kiedy gotowe rozwiązanie ujrzy światło dzienne. W maju Google zaprezentował Androida 16, a w sierpniu nowe smartfony z linii Pixel 10, ale żadna z tych okazji nie została wykorzystana do zapowiedzenia funkcji wymiany plików z iPhone’ami.