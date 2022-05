Które karty graficzne są lepsze? Firma AMD twierdzi, że modele Radeon RX 6000 są bardziej opłacalną propozycją od konkurencyjnych modeli GeForce RTX 3000. Czy na pewno?

Sytuacja na rynku kart graficznych do gier robi się coraz ciekawsza, a producenci coraz mocniej konkurują o klienta. Firma AMD ostatnio opublikowała interesujące porównanie najnowszych modeli Radeon i GeForce.

Porównanie kart Radeon RX 6000 vs GeForce RTX 3000 – które bardziej opłacalne?

Producent porównał karty Radeon RX 6000 (w tym najnowsze Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT i Radeon RX 6650 XT) do konkurencyjnych modeli GeForce RTX 3000. Porównanie dotyczy jednak opłacalności – wydajności w przeliczeniu na cenę oraz wydajności w przeliczeniu na wat pobieranej mocy.



Karty Radeon RX 6000 praktycznie w każdym segmencie cenowym mają być lepszą propozycją od konkurencyjnych modeli GeForce RTX 3000

Nietrudno się domyślić, że w porównaniu AMD lepsze są… karty AMD. Praktycznie w każdym segmencie cenowym modele Radeon RX 6000 mają być bardziej opłacalną propozycją od konkurencyjnych modeli GeForce RTX 3000 - często są to różnice na poziomie kilkudziesięciu procent.

Warto jednak zaznaczyć, że producent zestawił tutaj ceny kart graficznych z jednego amerykańskiego sklepu. Nie wiadomo też nic o doborze gier i użytych ustawieniach, co może mocno wpływać na osiągi kart i wyniki porównania. Takie zestawienia należy zatem traktować z ograniczonym zaufaniem. Dużo lepszym pomysłem jest zapoznanie się z niezależnymi testami (np. na naszych łamach).



Radeon RX 6950 XT w AMD ma być dużo bardziej opłacalną propozycją względem konkurencyjnego GeForce RTX 3090

Czy publikowane materiały powinny nas dziwić? Absolutnie nie! Karty graficzne są dostępne w coraz lepszych cenach, więc producenci chcą zachęcić klientów do wyboru swoich modeli. Inna sprawa to to w jaki sposób chcą tego dokonać.

Źródło: Twitter @ Frank Azor