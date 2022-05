Radeon RX 6950 XT jest zachwalany jako nowy król wydajności kart graficznych. Czy tak jest w rzeczywistości? Warto się temu przyjrzeć pod wieloma aspektami.

Ufff… Zdążyliśmy odetchnąć po premierze karty graficznej Radeon RX 6950 XT, więc warto na spokojnie podsumować wszystkie najważniejsze informacje o konstrukcji.

Radeon RX 6950 XT czyli odświeżony Radeon RX 6900 XT

Radeon RX 6950 XT nie jest w pełni nową konstrukcją – można powiedzieć, że to właściwie tylko przyspieszony Radeon RX 6900 XT.

Model AMD Radeon RX 6950 XT AMD Radeon RX 6900 XT AMD Radeon RX 6800 XT Układ graficzny: Navi 21 XTXH (7 nm, RDNA 2) Navi 21 XTX (7 nm, RDNA 2) Navi 21 XT (7 nm, RDNA 2) Procesory strumieniowe: 5120 5120 4608 Jednostki teksturujące: 320 320 288 Jednostki rasteryzujące: 128 128 128 Jednostki RT: 80 80 72 Taktowanie/Boost: 2100/2310 MHz 2015/2250 MHz 2015/2250 MHz Pamięć wideo: 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci: 18 000 MHz 16 000 MHz 16 000 MHz Przepustowość pamięci: 576 GB/s 512 GB/s 512 GB/s Pamięć Infinity Cache: 128 MB

do 1793.5 GB/s 128 MB

do 1664.2 GB/s 128 MB

do 1664.2 GB/s TBP: 335W 300 W 300 W Cena sugerowana: $1099 $999 $649

Karta bazuje na przyspieszonej wersji układu graficznego i dysponuje szybszymi pamięciami VRAM. Producent zwiększył też limit mocy, co pozwala rozwinąć skrzydła konstrukcji.



Referencyjna wersja karty Radeon RX 6950 XT

AMD przygotowało referencyjną wersję karty z dużym, trzyslotowym chłodzeniem (ta będzie jednak dostępna tylko za pośrednictwem oficjalnego sklepu producenta). Oprócz tego oczywiście są dostępne niereferencyjne modele z ulepszonym chłodzeniem i fabrycznie podniesionymi zegarami (dominują wersje z potężnymi radiatorami, ale część producentów zastosował też chłodzenie wodne AiO).

Ranking kart graficznych - Radeon RX 6950 XT

Według naszych testów, w rozdzielczości 4K karta jest o jakieś 16% wydajniejsza od modelu Radeon RX 6900 XT i przy standardowej rasteryzacji można mówić o najwydajniejszej konstrukcji dostępnej na rynku. Niestety, w tytułach wykorzystujących Ray Tracing ustępuje ona modelom konkurencji - GeForce RTX 3090 Ti, GeForce RTX 3090 czy nawet podobnie wycenionemu GeForce RTX 3080 Ti.

Nowy Radeon pojawił się też w naszym rankingu kart graficznych, gdzie możecie na szybko porównać jego specyfikację i wydajność.

Nowy model w starszym teście 3DMark Fire Strike objął pozycję króla wydajności. W nowszym 3DMark Time Spy nieznacznie ustępuje karcie GeForce RTX 3090 Ti, czyli topowemu modelowi konkurencji (przy czym jest on prawie 2-krotnie wyżej wyceniony).

Przegląd kart graficznych Radeon RX 6950 XT

Radeon RX 6950 XT został wyceniony na 1099 dolarów, co u nas powinno się przekładać na jakieś 6000 złotych. Niestety, póki co dostępność sprzętu jest mocno ograniczona, a w sklepach można znaleźć pojedyncze sztuki za 8500 – 9000 złotych (więc wyraźnie drożej niż GeForce RTX 3080 Ti).



ASUS TUF Gaming Radeon RX 6950 XT OC

ASUS TUF Gaming Radeon RX 6950 XT OC wyposażono w potężne chłodzenie, które obejmuje masywny radiator i trzy duże wentylatory - konstrukcja ma zapewniać optymalne temperatury, a przy tym cechuje się dobrą kulturą pracy (producent zastosował też pasywny tryb działania). Warto jednak zaznaczyć, że karta zajmuje prawie trzy sloty i ma 32 cm długości. Taktowanie rdzenia zwiększono do 2116/2324 MHz.



ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6950 XT OC

ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6950 XT OC to topowa propozycja producenta, którą wyposażono w hybrydowe chłodzenie - na karcie zamontowano cooler z turbiną, ale oprócz tego zastosowano chłodzenie wodne AiO z chłodnicą typu 240. Model firmy ASUS to jedna z najwydajniejszych tego typu konstrukcji na rynku, bo taktowanie rdzenia podniesiono do 2343/2565 MHz. Warto jednak zaznaczyć, że karta wymaga podłączenia trzech wtyczek zasilających 8-pin.



Gigabyte Radeon RX 6950 XT Gaming OC

Gigabyte Radeon RX 6950 XT Gaming OC wyróżnia się autorskim chłodzeniem WindForce 3X. Mówimy jednak o powiększonej wersji, która ma zapewniać lepsze możliwości odprowadzania ciepła - producent zastosował potęzny radiator, trzy duże wentylatory i osłonę backplate. Całość zajmuje 4 sloty w obudowie i ma ponad 33 cm długości. Kartę nieznacznie podkręcono (do 2116/2324 MHz), ale do działania wymagane jest podłączenie trzech wtyczek zasilających 8-pin.



Gigabyte Radeon RX 6950 XT Aorus Xtreme WaterForce WB

Gigabyte Radeon RX 6950 XT Aorus Xtreme WaterForce WB to propozycja dla osób składających komputer z chłodzeniem wodnym - producent zastosował tutaj blok wodny typu full cover (odprowadzający ciepło z rdzenia, pamięci i sekcji zasilania), który przyozdobiono efektownym podświetleniem RGB LED. Na rewersie zamontowano backplate. Wersja Aorus Xtreme WaterForce WB to jedna z wydajniejszych konstrukcji - taktowanie rdzenia zwiększono tutaj do 2343/2565 MHz. Karta też wymaga podłączenia trzech wtyczek zasilających 8-pin.



MSI Radeon RX 6950 XT Gaming X Trio

MSI Radeon RX 6950 XT Gaming X Trio to póki co jedyna propozycja w ofercie producenta. Na pewno jednak nie można jej odmówić efektownego wyglądu - producent postawił na potężne chłodzenie Tri Frozr 2 z trzema wentylatorami Torx Fan 4.0, a cąłość przyozdobiono efektownym podświetleniem Mystic Light RGB. Karta pracuje z podniesionymi zegarami (2244/2454 MHz) i wymaga podłączenia trzech 8-pinowych wtyczek zasilających.



PowerColor Radeon RX 6950 XT Red Devil

PowerColor Radeon RX 6950 XT Red Devil jest dobrze znaną propozycją spod znaku "czerwonych". Konstrukcja wykorzystuje potężne (3-slotowe) chłodzenie z trzema wentylatorami, które nie tylko nieźle wygląda, ale też wyróżnia się bardzo dobrą wydajnością i świetną kulturą pracy (przewidziano tutaj pasywny tryb pracy). Karta oferuje dwa profile BIOS - standardowe zegary to 2116/2324 MHz, ale w trybie OC mogą one wzrosnąć do 2226/2435 MHz. Warto jednak pamiętać, że do poprawnego działania wymagane jest podłączenie trzech 8-pinowych wtyczek zasilających.



PowerColor Radeon RX 6950 XT Liquid Devil

PowerColor Radeon RX 6950 XT Liquid Devil to z kolei konstrukcja z fabrycznie zainstalowanym blokiem wodnym typu full cover - taka karta powinna zainteresować entuzjastów, którzy składają komputer chłodzony cieszą. Żeby było ciekawiej, producent przyozdobił kartę podświetleniem RGB LED. Karta oferuje dwa profile BIOS, ale jest wydajniejsza od wersji Red Devil - w pierwszym taktowanie rdzenia zwiększono do 2294/2513 MHz, a w drugim do 2343/2565 MHz (mówimy więc o jednej z najwydajniejszych wersji RX 6950 XT).



Sapphire Radeon RX 6950 XT Nitro+

Sapphire Radeon RX 6950 XT Nitro+ to podstawowa propozycja producenta. Wcale nie oznacza to jednak oszczędności - karta wykorzystuje potężne chłodzenie z trzema podświetlanymi wentylatorami (można je łatwo wyjąć i wyczyścić). Warto jednak zauważyć, że całość zajmuje prawie trzy sloty i ma 32 cm długości. Karta została lekko podkręcona - do 2116/2324 MHz, ale limit mocy został tutaj zwiększony do 391 W (do poprawnego działania wymagane jest podłączenie dwóch wtyczek 8-pin i jednej 6-pin z zasilacza).



Sapphire Radeon RX 6950 XT Nitro+ Pure

Sapphire Radeon RX 6950 XT Nitro+ Pure to bardziej dopakowana propozycja. Producent zastosował tutaj jeszcze większe chłodzenie, które zajmuje prawie sloty – konstrukcja obejmuje potężny radiator i trzy podświetlane wentylatory (też można je łatwo wyjąć i wyczyścić). Wersja Nitro+ Pure jest też wydajniejsza – taktowanie rdzenia zwiększono do 2162/2368 MHz, a w trybie OC może ono wzrosnąć do 2435 MHz (limit mocy podniesiono do 405 W - karta wymaga podłączenia dwóch wtyczek 8-pin i jednej 6-pin).



Sapphire Radeon RX 6950 XT Toxic Limited Edition

Sapphire Radeon RX 6950 XT Toxic Limited Edition to topowa propozycja producenta, która ma zainteresować najbardziej wymagających użytkowników. Karta wykorzystuje hybrydowe chłodzenie z potężną chłodnicą 360 (3x 120), a na dodatek wyróżnia się efektownym podświetleniem. To jednak nie wszystko! Producent podniósł taktowanie rdzenia do 2310/2532 MHz, a w trybie OC może być to 2565 MHz przy jednoczesnie zwiększonym limicie mocy do 450 W (zasilanie doprowadzają dwie wtyczki 8-pin i jednak 6-pin). Sapphire Toxic to zatem najwydajniejsza wersja Radeona RX 6950 XT dostepna na rynku.

Czy warto kupić kartę Radeon RX 6950 XT? Póki co jest to topowa propozycja "czerwonych" i jedna z najwydajniejszych kart graficznych na rynku (zależy czy zależźy nam na graniu z Ray Tracingiem). Warto jednak mieć na uwadzę, że za kilka miesięcy na rynku mają zadebiutować nowe modele Radeon RX 7000 z całkowicie nowej generacji RDNA 3, które mają przynieść spory wzrost wydajności. W takiej sytuacji kupowanie topowej karty, gdy czekamy na nową gneerację, stoi pod znakiem zapytania.

Źródło: AMD, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, Sapphire