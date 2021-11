AMD przygotowuje się do wydania kolejnych kart graficznych z serii Radeon RX 6000 – tym razem czeka nas premiera słabszych modeli, które powinny zainteresować okazjonalnych graczy z mniej zasobnym portfelem. Czego możemy się spodziewać?

Kilka dni temu pisaliśmy o modelach Radeon RX 6400 i Radeon RX 6500 XT, które mają uplasować się w niższym segmencie wydajnościowym kart do gier (poniżej ostatnio wydanego modelu Radeon RX 6600). Serwis VideoCardz dotarł do szczegółów na temat specyfikacji akceleratorów.

Radeon RX 6400 i RX 6500 XT – najsłabsze karty graficzne RDNA 2

Według nieoficjalnych informacji, obydwie karty graficzne mają bazować na procesorze graficznym AMD Navi 24, a więc najsłabszym układzie z generacji RDNA2. Możemy zatem liczyć na wsparcie dla takich technologii, jak: Ray Tracing, FidelityFX Super Resolution czy Smart Access Memory.

Różnice będą sprowadzać się do specyfikacji - RX 6500 XT ma korzystać z rdzenia z 1024 jednostkami cieniującymi i 16 jednostkami Ray Accelerators, a RX 6400 ze słabszej wersji ograniczonej do 768 jednostek cieniujących i 12 jednostek Ray Accelerators (słabsza specyfikacja pozwoli też ograniczyć pobór mocy – do działania karty nie będzie wymagane podpięcie dodatkowego zasilania). W obydwóch przypadkach producent zastosuje 4 GB pamięci GDDR6 64-bit.

Model Radeon RX 6600 Radeon RX 6500 XT* Radeon RX 6400* Układ graficzny Navi 23 (RDNA 2) Navi 24 (RDNA 2) Navi 24 (RDNA 2) Jednostki cieniujące 1792 1024 768 Jednostki teksturujące 112 64 48 Jednostki rasteryzujące 64 32 32 Jednostki Ray Accelerators 28 16 12 Taktowanie rdzenia 2044/2491 MHz ??? ??? Pamięć Infinity Cache 32 MB 16 MB 16 MB Pamięć wideo 8 GB GDDR6 128-bit 4 GB GDDR6 64-bit 4 GB GDDR6 64-bit Taktowanie VRAM 14 000 MHz 14 000 MHz 14 000 MHz Przepustowość pamięci 224 GB/s 112 GB/s 112 GB/s TBP (zasilanie) 132 W (8 pin) ??? (6-pin) <75 W (brak) Cena (sugerowana) $329 ??? ??? *specyfikacja nieoficjalna

Kiedy premiera kart Radeon RX 6400 i RX 6500 XT?

Nowe modele powinny zainteresować okazjonalnych graczy z mniej zasobnym portfelem. Karty mają być reklamowane jako propozycja do grania w 1080p, ale nie powinniśmy tutaj oczekiwać rewelacyjnych osiągów – specyfikacja pozwoli na komfortowe granie, ale w nowszych tytułach zapewne będzie konieczne obniżenie ustawień graficznych.

Zainteresowani zakupem muszą jednak uzbroić się w cierpliwość. Premiera kart podobno została zaplanowana na pierwszy kwartał przyszłego roku – najpierw na rynku ma pojawić się wydajniejszy Radeon RX 6500 XT, a później słabszy Radeon RX 6400. Ceny jeszcze nie są znane, ale, patrząc na realia, nie wiadomo jak będzie wyglądać kwestia dostępności sprzętu.

Źródło: VideoCardz