Radeon RX 9070 i RX 9070 XT bez tajemnic. Wyciekły informacje o sprzęcie

AMD przygotowuje się do premiery kart graficznych Radeon RX 9070 i RX 9070 XT. Nie musimy jednak czekać na konferencje producenta, bo wszystkie najważniejsze informacje wyciekły do sieci jeszcze przed oficjalną prezentacją sprzętu.

Zapowiedź kart graficznych Radeon RX 9000 wzbudziła duże oczekiwania wśród graczy i entuzjastów, jednak producent wciąż nie ujawnił wielu szczegółów na temat nowego sprzętu. AMD przygotowuje się do konferencji, na której oficjalnie zaprezentuje nowe karty.

Jeśli nie chcecie czekać, mamy dobrą wiadomość – do sieci wyciekła specyfikacja modeli Radeon RX 9070 i RX 9070 XT. Sporo informacji ujawnił serwis VideoCardz.

Specyfikacja kart Radeon RX 9070 i RX 9070 XT

Obydwie nowe karty będą bazować na układach graficznych Navi 48, wykonanych w 4-nanometrowym procesie litograficznym. Choć sam układ nie jest zbyt duży (jego powierzchnia wynosi 357 mm²), to przy 53,9 miliarda tranzystorów warto zwrócić uwagę na ich wysokie upakowanie.

Wydajniejszy model - Radeon RX 9070 XT zaoferuje 64 jednostki obliczeniowe (CU), co przekłada się na 4096 procesorów strumieniowych 64 jednostki Ray Accelerators i 128 jednostek AI. Na pokładzie znajdzie się też 16 GB pamięci GDDR6 256-bit, które będą wspomagane przez 64 MB pamięci Infinity Cache.

Radeon RX 9070 bazuje na układzie graficznym ograniczonym do 56 jednostek CU – do dyspozycji oddane zostały 3584 procesory strumieniowe, 56 jednostek Ray Accelerators i 112 jednostek AI. Specyfikacja przewiduje też 16 GB pamięci GDDR6 256-bit (wspomagane przez 64 MB pamięci Infinity Cache).

Model Radeon RX 9070 Radeon RX 9070 XT Układ graficzny Navi 48 Navi 48 Procesory strumieniowe 3584 4096 Jednostki Ray Accelerator 56 64 Jednostki AI 112 128 Jednostki ROP 128 128 Taktowanie układu 2070/2520 MHz 2400/2970 MHz Pamięć wideo 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 20 000 MHz 20 000 MHz Przepustowość 640 GB/s 640 GB/s Pamięć Infinity Cache 64 MB (3. gen) 64 MB (3. gen) Zasilanie 220 W (2x 8-pin) 304 W (2x 8-pin) Wymagany zasilacz 650 W 750 W

Nowe karty dysponują nowymi wyjściami wideo HDMI 2.1b i DisplayPort 2.1a UHBR13.5. Warto także zwrócić uwagę, że karty mają cechować się stosunkowo niedużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną i korzystają ze starszych wtyczek zasilających PCIe 8-pin (producent twierdzi, że to ułatwi modernizację komputerów ze starszymi zasilaczami).

Cena kart pozostaje tajemnicą

Ceny kart pozostają tajemnicą i najprawdopodobniej poznamy je dopiero podczas konferencji producenta. Pewną wskazówką może być opublikowany slajd, na którym wymieniono pozycjonowanie kart - producent twierdzi, że przeważająca większość graczy kupuje karty w cenie poniżej 700 dolarów. Potwierdza to też nasze zestawienie najlepszych kart graficznych dla graczy.

Można założyć, że Radeon RX 9070 XT będzie wyceniony na ok 649-699 dolarów, co pozwoliłoby mu konkurować z GeForce RTX 5070 Ti. Radeon RX 9070 mógłby kosztować ok. 549-599 dolarów - w takiej sytuacji stanowiłby odpowiedź na GeForce RTX 5070.

Premiera kart Radeon RX 9070 XT i Radeon RX 9070 została zaplanowana na 5 marca, dzień po premierze GeForce RTX 5070. Jeśli planujecie zatem modernizację komputera, warto poczekać na niezależne testy, które zweryfikują możliwości sprzętu.