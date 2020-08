To pierwszy oficjalny zwiastun serialu Raised by Wolves i już nie mamy wątpliwości, co do tego, że Ridley Scott nadal wie jak się to robi. Autor Obcego i Blade Runnera szykuje dla nas coś naprawdę mocnego, a przy tym szalenie dziwacznego.

Raised by Wolves – intrygujący serial sci-fi od Ridleya Scotta i Aarona Guzikowskiego

Tworzone między innymi przez Ridleya Scotta Raised by Wolves przedstawia opowieść, która rozpoczyna się po tym, jak Ziemia została zniszczona. O to, by wszyscy mieli właściwą ochronę dba Matka – android zaprogramowany w taki sposób, by żadnemu z jego podopiecznych nie stała się krzywda.

Podczas gdy (grana przez Amandę Collin) Matka i towarzyszący jej Ojciec (w tej roli Abubakar Salim) starają się panować nad dziećmi wychowywanymi na dziwnej planecie, coś idzie jednak nie tak. W kolonii dochodzi do rozłamów związanych przez różnice na tle wyznaniowym, a do tego pojawia się wielki zły wilk. To tworzy problemy, które mogą okazać się nie do przejścia…

Zobacz oficjalny zwiastun Raised by Wolves:

Ridley Scott jest współtwórcą serialu, wraz z Aaronem Guzikowskim. Twórca Obcego i Blade Runnera wyreżyserował pierwsze dwa epizody, wyznaczając przy okazji kierunek wizualny, w jakim powinni podążać jego następcy.

Premiera Raised by Wolves już we wrześniu. Niestety nie wiemy, czy w Polsce też

Serial Raised by Wolves powstaje z myślą o platformie HBO MAX, ale niewykluczone, że trafi też do katalogów innych usług. Nie pozostaje nic innego jak tylko czekać, a premiera została zaplanowana na tegoroczny wrzesień.

Źródło: Engadget, Deadline

