Radeon RX 7900 GRE to karta graficzna, która początkowo miała nie być dostępna w polskich sklepach. Nowy model pojawił się na rynku i ma szansę okazać się hitem.

Karta graficzna Radeon RX 7900 GRE zadebiutowała już w połowie ubiegłego roku, jednak początkowo ona była dostępna tylko w gotowych zestawach komputerowych. Walka na rynku gamingowych kart graficznych zaczęła się robić coraz bardziej zacięta, więc producent zdecydował się na wydanie modelu także na rynek detaliczny – z tej też okazji przetestowaliśmy model Sapphire Radeon RX 7900 GRE Pulse. Nowa konstrukcja pojawiła się także w naszym rankingu kart graficznych.

Specyfikacja Radeon RX 7900 GRE

Radeon RX 7900 GRE plasuje się pomiędzy modelem Radeon RX 7800 XT a Radeon RX 7900 XT – to model ze średniego segmentu, który pozwala na komfortowe granie w rozdzielczości 1440p.

Model AMD Radeon RX 7800 XT AMD Radeon RX 7900 GRE AMD Radeon RX 7900 XT Układ graficzny Navi 32 XT (RDNA 3) Navi 31 XL (RDNA 3) Navi 31 XT (RDNA 3) Bloki CU 60 80 84 Jednostki cieniujące 3840 5120 5376 Jednostki rasteryzujące 96 160 192 Jednostki RT 60 80 84 Taktowanie/Boost 2124/2430 MHz 1900/2200 MHz 2000/2400 MHz Pamięć wideo 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit 20 GB GDDR6 320-bit Taktowanie pamięci 19 500 MHz 18 000 MHz 20 000 MHz Przepustowość pamięci 624 GB/s 576 GB/s 800 GB/s Pamięć Infinity Cache 64 MB 64 MB 80 MB TBP 263 W 260 W 315 W Cena sugerowana $449 $549 $899

Producent zastosował układ graficzny AMD Navi 31 oraz 16 GB pamięci GDDR6 256-bit. Pobór mocy oszacowano na 260 W, ale producent zaleca wykorzystanie zasilacza co najmniej o mocy 600 W (z dwoma wtyczkami PCIe 8-pin).

Wydajność Radeon RX 7900 GRE

Radeon RX 7900 GRE został wydany jako odpowiedź na konkurencyjne modele GeForce RTX4070 i GeForce RTX 4070 SUPER.

Przy standardowej rasteryzacji mówimy o wydajności na poziomie modelu GeForce RTX 4070 SUPER, ale po włączeniu Ray Tracingu karta wypada nieco słabiej niż GeForce RTX 4070. Szczegółowe testy wydajności znajdziecie w naszej premierowej recenzji.

Ile kosztuje Radeon RX 7900 GRE?

Radeon RX 7900 GRE zadebiutował w cenie 549 dolarów, co w przypadku najbardziej podstawowych modeli powinno się przekładać na około 2600 złotych. Przy takich cenach jak najbardziej można mówić o nowym hicie, który ma szansę trafić do rankingów polecanych kart graficznych dla graczy.



Ceny kart graficznych Radeon RX 7900 GRE odbiegają od deklaracji AMD (źródło: Morele.net)

Rzeczywistość jest jednak nieco inna. Na ten m oment trudno znaleźć karty w tak dobrych cenach i najtańsze wersje obecnie kosztują około 2800 złotych – to już poziom modelu GeForce RTX 4070 SUPER. Można jednak podejrzewać, że z biegiem czasu ceny Radeona spadną do akceptowalnego poziomu (to już właściwie tradycja w przypadku kart „czerwonych”).

