Za nami premiera karty graficznej GeForce RTX 4080 SUPER. Nie powinniśmy liczyć na znaczną poprawę osiągów względem standardowego modelu GeForce RTX 4080, ale za to producent zdecydował się obniżyć cenę.

Test karty graficznej GeForce RTX 4080 SUPER nie przyniosły specjalnego zaskoczenia. Karta oferuje podobną wydajność do zwykłego modelu GeForce RTX 4080. Zmieniła się jednak cena, która może nieźle namieszać w rankingach kart graficznych.

GeForce RTX 4080 SUPER

GeForce RTX 4080 SUPER to następca modelu GeForce RTX 4080 i docelowo powinien on zastąpić go na sklepowych półkach (starszy model został wycofany z produkcji).

Model GeForce RTX 4080 GeForce RTX 4080 SUPER GeForce RTX 4090 Układ graficzny AD103 AD103 AD102 Jednostki CUDA 9728 10240 16384 Jednostki RT 76 80 128 Taktowanie układu graficznego 2205/2505 MHz 2295/2550 MHz 2235/2520 MHz Pamięć wideo 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit 24 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie pamięci 22 400 MHz 23 000 MHz 21 000 MHz Przepustowość pamięci 717 GB/s 736 GB/s 1008 GB/s TGP 320 W 320 W 450 W Cena premierowa $1199 $999 $1599

Producent zastosował wydajniejszy układ graficzny i nieco podniósł taktowanie pamięci wideo. Co ważne, zmiany teoretycznie nie powinny przełożyć się na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną.

Wydajność GeForce RTX 4080 SUPER

Tutaj nie ma zaskoczenia. Mimo lepszej specyfikacji, GeForce RTX 4080 SUPER oferuje bardzo zbliżoną wydajność do zwykłego modelu GeForce RTX 4080 - różnica wynosi co najwyżej kilka procent. Konkurencyjny Radeon RX 7900 XTX wypada podobnie w tradycyjnej rasteryzacji, ale dużo traci przy włączeniu Ray Tracingu.

Nowy SUPER pojawił się w naszym rankingu kart graficznych, więc możecie zestawić ze sobą obydwa modele.

Największa zaleta? Cena

Ceny kart graficznych GeForce RTX 4080 SUPER mają zaczynać się od 4999 złotych. W praktyce najtańsze niereferencyjne wersje można kupić za około 4900 – 5300 złotych, ale konstrukcje z lepszym chłodzeniem kosztują już 5500 – 6000 zł.

Nowy model może nie zaskakuje wydajnością, ale w praktyce wypada trochę taniej niż poprzednik. Porównując te same wersje, można zaoszczędzić kilkaset złotych (ceny kart GeForce RTX 4080 zaczynają się od około 5200 – 5400 złotych). Jeśli planowaliście kupić RTX 4080, na pewno lepszym wyborem będzie RTX 4080 SUPER. Stara wersja w obecnych cenach jest zupełnie nieopłacalna.

Źródło: inf. własna