Ranking robotów do mycia okien 2026 – Top 5 modeli

Roboty do mycia okien to produkty, które cieszą się popularnością. Mają samodzielnie i dokładnie czyścić okna oraz inne płaskie powierzchnie, nie pozostawiając smug. Postanowiliśmy sprawdzić, które roboty dostępne na rynku są godne polecenia i jakie funkcjonalności oferują.

Materiał sponsorowany przez Gastronomic Global import Sp z o. o.

Zebraliśmy parametry i informacje o poszczególnych urządzeniach udostępnione przez producentów, a następnie dokładnie je przeanalizowaliśmy. Na podstawie tej wiedzy oraz testów praktycznych opracowaliśmy ranking TOP 5 polecanych robotów do mycia okien 2026. Uwzględniliśmy kluczowe funkcjonalności, zastosowane technologie i dodatkowe usługi oferowane przez producentów.

Przed rozpoczęciem prac nad zestawieniem konieczne było ustalenie kryteriów, według których ocenialiśmy wszystkie testowane modele. Proces ten wymagał precyzyjnego podejścia, ponieważ każdy element wpływał na końcową liczbę punktów, a tym samym na pozycję w rankingu.

Kryteria brane pod uwagę w rankingu TOP5 najlepszych robotów do mycia okien 2026 (z punktacją)

Skuteczność spryskiwania na zewnątrz w warunkach wietrznych (0/1 pkt)

Ten parametr jest kluczowy, ponieważ umożliwia efektywną pracę robota nie tylko wewnątrz budynku, lecz także na zewnątrz, nawet w wietrzne dni. Dzięki niemu nie ma konieczności odkładania czyszczenia okien i czekania na idealną pogodę. Skuteczność spryskiwania na zewnątrz realnie wpływa na wygodę użytkowania i efektywność pracy urządzenia.



— Podczas podmuchu wiatru detergent trafia na czyszczoną powierzchnię – 1 punkt

— Robot dozuje płyn, ale w wietrzne dni nie trafia on na powierzchnię – 0 punktów

Opcje sterowania i kontrola pracy robota (0/1/2 pkt)

Aplikacja mobilna pozwala na zdalne sterowanie robotem i monitorowanie pracy bez konieczności podchodzenia do urządzenia. Można m.in. zmieniać tryby, ustawiać częstotliwość spryskiwania w zależności od czyszczonej powierzchni, śledzić postępy i otrzymywać powiadomienia. Sterowanie pilotem to druga możliwość zarządzania urządzeniem na odległość.



— Sterowanie aplikacją mobilną i pilotem – 2 punkty

— Sterowanie jedną metodą (aplikacją lub pilotem) – 1 punkt

— Brak aplikacji lub pilota – 0 punktów

Regulacja częstotliwości spryskiwania (0/1 pkt)

Możliwość ustawienia częstotliwości spryskiwania przekłada się na wygodę, efektywność pracy w zależności od potrzeb i zużycie detergentu. Przy bardzo brudnych oknach warto zwiększyć częstotliwość, by skutecznie usunąć zanieczyszczenia.



— Opcja zmiany częstotliwości dozowania płynu – 1 punkt

— Brak tej opcji – 0 punktów

Akcesoria w zestawie (0/1/2 pkt)

Kompleksowe wyposażenie wpływa na wygodę użytkowania, bezpieczne przechowywanie i mobilność (np. transport między lokalizacjami). Walizka eliminuje potrzebę trzymania urządzenia w tekturowym pudle podatnym na wilgoć i uszkodzenia.



— Walizka i dodatkowe akcesoria (ściereczki, itd.) – 2 punkty

— Zestaw akcesoriów bez walizki – 1 punkt

— Brak akcesoriów i walizki – 0 punktów

Dedykowany płyn do mycia okien robotem (0/1 pkt)

Stosowanie dedykowanego płynu zapewnia najlepsze rezultaty i bezpieczeństwo użytkowania. Przypadkowe środki mogą zatkać dysze, negatywnie wpłynąć na zbiornik, a nawet doprowadzić do jego rozszczelnienia.



— Dedykowany płyn w ofercie producenta – 1 punkt

— Brak możliwości dokupienia dedykowanego płynu – 0 punktów

Wsparcie w postaci infolinii w języku polskim (0/1 pkt)

To wartościowa usługa, która ułatwia prawidłowe wykorzystanie pełnych możliwości robota od pierwszego użycia. Użytkownik nie musi samodzielnie analizować całej instrukcji, aby właściwie skonfigurować sprzęt. Doświadczony konsultant jest dostępny w razie pytań.



— Dostępność infolinii lub konsultanta po zakupie mówiącego po polsku– 1 punkt

— Brak polskojęzycznego wsparcia – 0 punktów

Liczba dysz spryskujących (0/1 pkt)

Liczba i rozmieszczenie dysz realnie wpływają na efektywność i jakość pracy. Umożliwiają precyzyjne dozowanie płynu zależnie od kierunku jazdy urządzenia.



— 2 dysze i więcej – 1 punkt

— 1 dysza – 0 punktów

Powiadomienia push na telefon (0/1 pkt)

Powiadomienia zapewniają bieżący podgląd aktywności robota (zakończenie pracy, brak płynu w zbiorniku, napotkany problem) i pozwalają reagować od razu, bez stałego nadzoru.



— Powiadomienia push – 1 punkt

— Brak powiadomień – 0 punktów

Pojemność zbiornika na płyn (0/1 pkt)

Określa, ile środka czyszczącego pomieści robot. Większa pojemność umożliwia umycie większej liczby okien bez częstego uzupełniania.



— Duży zbiornik (powyżej 100 ml) – 1 punkt

— Mały zbiornik (do 100 ml) – 0 punktów

Wysokość urządzenia (0/1/2 pkt)

Wysokość wpływa na dopasowanie do różnych rozmiarów szyb oraz dokładność czyszczenia przy krawędziach i ramach. Im niższe urządzenie, tym większa mobilność w trudno dostępnych miejscach.



— Wysokość poniżej 8 cm – 2 punkty

— Wysokość od 8,0 do 8,4 cm – 1 punkt

— Wysokość 8,5 cm lub więcej – 0 punktów

Stacja ładująca (0/1 pkt)

Dzięki niej robot nie musi być stale podłączony do prądu, co zwiększa wygodę i porządek pracy, szczególnie przy dużych przeszkleniach.



— Robot ze stacją ładującą – 1 punkt

— Brak stacji – 0 punktów

TOP 5 najlepszych robotów do mycia okien 2026

COBBO e6 Slim – 12/14 punktów Ecovacs Winbot W2 Pro Omni – 9/14 punktów COBBO i5 – 8/14 punktów Xiaomi Hutt W9 – 7/14 punktów Hobot R3 – 6/14 punktów

W najnowszym rankingu TOP 5 najlepszych robotów do mycia okien 2026 bezkonkurencyjna okazała się propozycja polskiej marki COBBO Robotics – COBBO e6 Slim, zdobywając 12 punktów na 14 możliwych. Na najwyższe miejsce na podium wpłynęły m.in. precyzyjne spryskiwanie na wietrze (Anti-Wind Spray System), mycie i polerowanie w jednym przejeździe, rozbudowane wyposażenie dodatkowe (w tym walizka transportowa) oraz wsparcie indywidualnego opiekuna klienta w języku polskim.

A teraz przyjrzyjmy się bliżej każdemu modelowi z rankingu.

1. COBBO e6 Slim

Sprawdź opinie i dowiedz się więcej o COBBO e6 Slim na CENEO

Punktacja cząstkowa

Efektywne spryskiwanie na wietrze – 1

Opcje sterowania – 2

Zmiana częstotliwości spryskiwania – 1

Akcesoria w zestawie – 2

Dedykowany płyn – 1

Polskojęzyczna infolinia – 1

Liczba dysz spryskujących – 1

Powiadomienia push – 1

Pojemność zbiornika na płyn – 0

Wysokość urządzenia – 2

Stacja ładująca – 0

Suma punktów: 12

Charakterystyka

COBBO e6 Slim ma kompaktową, ponadczasową białą obudowę z detalami w kolorze złota. Należy do grupy robotów okrągłych, jego wysokość to 74 mm, a masa 1 140 g. W odróżnieniu od wielu innych modeli nie ma centralnie umieszczonej kopuły nawigacyjnej, co pozwala pracować na węższych przestrzeniach. Producent deklaruje, że robot działa na różnych powierzchniach, w tym na: oknach dachowych, lustrach i witrynach, szklanych balustradach, kabinach prysznicowych, płytkach ściennych i panelach ściennych. „Martwa strefa” to 26 mm.

Model wyposażono w nowoczesny system automatycznego podwójnego spryskiwania powierzchni czyszczących Dual Perfect Spray™, system obliczania ścieżki pracy AI Cleaning Path™ oraz Anti-Wind Spray System™.

W COBBO e6 Slim obie dysze aktywują się automatycznie w zależności od kierunku jazdy. Detergent aplikowany punktowo umożliwia dolnej ściereczce z mikrowłókien szybkie zebranie środka i równomierne rozprowadzenie go po powierzchni. Dolna ściereczka pełni funkcję myjącą, górna – polerującą.

Dwukierunkowy system dozowania oraz Anti-Wind Spray System™ umożliwiają pracę robota na zewnątrz nawet przy wietrznej pogodzie: dysze są umiejscowione tak, aby ruchy powietrza nie utrudniały aplikacji detergentu.

Zbiornik na płyn ma pojemność 50 ml, co według producenta pozwala umyć nawet do 40 m² na jednym napełnieniu.

Urządzenie współpracuje z darmową aplikacją Tuya Smart, dzięki czemu można zdalnie sterować robotem, zmieniać tryby pracy i dostosowywać częstotliwość spryskiwania. Aplikacja wysyła powiadomienia push na telefon, co ułatwia monitorowanie bez ciągłego nadzoru.

Automatyczny robot do mycia okien COBBO e6 Slim wyposażono także w system UPS podtrzymujący zasilanie w razie nagłej utraty prądu, linkę bezpieczeństwa (wytrzymałość do 150 kg) oraz czujniki wykrywające krawędzie na powierzchniach bezramowych.

Zawartość zestawu

robot do mycia okien z założonymi obręczami i ściereczkami

przewód zasilający

przewód przedłużający

linka bezpieczeństwa

14 sztuk nakładek z mikrowłókien

pilot z bateriami AAA

buteleczka do dozowania płynu

instrukcja obsługi

walizka transportowa

Podsumowanie

Producent wdrożył w robocie do mycia okien COBBO e6 Slim zestaw innowacyjnych rozwiązań, które wpływają na efektywność i jakość pracy urządzenia. Po uruchomieniu robot samodzielnie wyznacza optymalną trasę czyszczenia i kontynuuje aktywność aż do zakończenia procesu.

Zastosowanie wysokiej jakości platform mopujących z mikrowłókien zapewnia wysoką jakość mycia. Dedykowany detergent można dokupić na stronie producenta i u partnerów. Instrukcja jest w języku polskim; producent oferuje bezpłatne wsparcie indywidualnego opiekuna bez limitu czasu (również po gwarancji) oraz darmowe przeglądy i konserwację po roku od zakupu, a następnie co rok przez cały okres użytkowania sprzętu.

2. Ecovacs Winbot W2 Pro Omni

Sprawdź opinie i dowiedz się więcej o Ecovacs Winbot W2 Pro Omni na CENEO

Punktacja cząstkowa

Efektywne spryskiwanie na wietrze – 1

Opcje sterowania – 2

Zmiana częstotliwości spryskiwania – 0

Akcesoria w zestawie – 1

Dedykowany płyn – 1

Polskojęzyczna infolinia – 0

Liczba dysz spryskujących – 1

Powiadomienia push – 0

Pojemność zbiornika na płyn – 0

Wysokość urządzenia – 2

Stacja ładująca – 1

Suma punktów: 9

Charakterystyka

Ecovacs WINBOT W2 Pro Omni to nowy, kwadratowy robot chińskiej marki Ecovacs. Może pracować bezprzewodowo przez określony czas. Wyposażono go w potrójne dysze spryskujące, czujniki krawędzi oraz wielofunkcyjną stację dokującą łączącą funkcje ładowania, przechowywania i zarządzania przewodem. Zestaw utrzymano w stonowanej bieli i szarościach. Urządzenie waży 1,6 kg i ma wymiary 271 × 271 × 77 mm.

Bateria pozwala na pracę do 110 minut bez podłączenia do gniazdka. Do wyboru jest pięć trybów czyszczenia (m.in. głęboki, szybki, punktowy, strefowy). Trzy szerokokątne dysze intensywnie rozpylają płyn, jednak brak regulacji częstotliwości może skutkować nadmiernym nawilżeniem mniej zabrudzonych powierzchni. Sterowanie odbywa się z poziomu aplikacji ECOVACS HOME. Automatyczne zwijanie przewodu ułatwia korzystanie i przechowywanie.

Zawartość zestawu

robot ze stacją dokującą

2 ściereczki mopujące

środek czyszczący WINBOT

ładowarka

linka zabezpieczająca

dokumentacja

Podsumowanie

Zaawansowana konstrukcja ze stacją pozwala czyścić szyby bez stałego podłączenia do sieci, co sprawdza się tam, gdzie brakuje gniazdka. Pięć trybów, czujniki krawędzi i linka zapewniają wygodę i bezpieczeństwo. Wydajna bateria w robocie pozwala mu działać do 110 minut bez konieczności podłączenia stałego źródła zasilania, a szerokokątne dysze natryskowe zapewniają skuteczne usuwanie zabrudzeń. Warto uwzględnić stosunkowo dużą masę całego zestawu, mniej komfortową przy częstym przenoszeniu.

3. COBBO i5

Sprawdź opinie i dowiedz się więcej o COBBO i5 na CENEO

Punktacja cząstkowa

Efektywne spryskiwanie na wietrze – 1

Opcje sterowania – 2

Zmiana częstotliwości spryskiwania – 1

Akcesoria w zestawie – 1

Dedykowany płyn – 1

Polskojęzyczna infolinia – 1

Liczba dysz spryskiwających – 0

Powiadomienia push – 1

Pojemność zbiornika na płyn – 0

Wysokość urządzenia – 0

Stacja ładująca – 0

Suma punktów: 8

Charakterystyka

COBBO i5 to drugie urządzenie z portfolio polskiej firmy COBBO Robotics, specjalizującej się w automatycznych robotach do okien i innych inteligentnych urządzeniach domowych. Model rozwija wcześniejsze wersje (m.in. COBBO i3 – 2017, COBBO e3 – 2019, COBBO i4 – 2020).

Smukła, czarna obudowa ze złotymi detalami. W centralnej części – uchwyt ułatwiający mocowanie; u góry – zbiornik na detergent 50 ml; na dole – podświetlany przycisk zasilania. Masa 900 g, „martwa strefa” 26 mm.

Intensywny system spryskiwania dozuje płyn tak, by usuwać mocniejsze zabrudzenia i osadzony kurz. Oddzielne sekcje myjąca i polerująca (dolna ściereczka – mycie, górna – polerowanie) ułatwiają uzyskanie starannego efektu. System przepływowego dozowania sprawia, że 50 ml wystarcza nawet na 40 m². Sterowanie pilotem lub aplikacją Tuya (Android/iOS). Czujniki krawędzi i linka asekuracyjna zwiększają bezpieczeństwo pracy także na zewnątrz i na oknach dachowych.

Zawartość zestawu

14 ściereczek z mikrofibry

4 obręcze czyszczące

pilot z bateriami AAA

zasilacz z kablem AC (2,3 m) i przedłużacz DC (4 m)

buteleczka do dozowania płynu

linka zabezpieczająca

instrukcja obsługi i karta kontaktowa do opiekuna produktu

Podsumowanie

COBBO i5 przeznaczony jest do czyszczenia różnych powierzchni szklanych i płaskich, w tym okien tradycyjnych oraz dachowych. Wykrywa krawędzie i uskoki, spryskuje mgiełką, a wydzielone sekcje czyszczące zapewniają równomierne mycie. Sterowanie w aplikacji Tuya, kompaktowa konstrukcja ułatwia przenoszenie. Model COBBO i5 może być stosowany zarówno w warunkach domowych, jak i biurowych.

4. Xiaomi Hutt W9

Sprawdź opinie i dowiedz się więcej o Xiaomi Hutt W9 na CENEO

Punktacja cząstkowa

Efektywne spryskiwanie na wietrze – 1

Opcje sterowania – 1

Zmiana częstotliwości spryskiwania – 0

Akcesoria w zestawie – 2

Dedykowany płyn – 0

Polskojęzyczna infolinia – 0

Liczba dysz spryskujących – 1

Powiadomienia push – 0

Pojemność zbiornika na płyn – 1

Wysokość urządzenia – 1

Stacja ładująca – 0

Suma punktów: 7

Charakterystyka

Xiaomi Hutt W9 to najnowsza odsłona kwadratowego robota w białej kolorystyce. Urządzenie waży 2 060 g, a „martwa strefa” wynosi 28 mm. Na przednim panelu znajduje się przezroczysta osłona dużego, 150-mililitrowego zbiornika na detergent, co wydłuża pracę między uzupełnieniami. W centralnej części umieszczono szeroki uchwyt z przyciskiem uruchamiania. Model wyposażono w cztery dysze spryskujące – po dwie z każdej strony.

Napęd na pasach gąsienicowych zapewnia stabilną pracę na pionowych szybach. Urządzenie przeznaczone jest do okien pionowych (nie obsługuje dachowych ani skośnych). Może pracować w trybie suchym i mokrym; spryskiwanie można wyłączyć pilotem. Mechaniczne czujniki w rogach ułatwiają bezpieczne czyszczenie okien bezramowych. Dla najlepszych efektów producent zaleca po myciu na mokro wymienić ściereczkę na suchą i wykonać cykl polerujący bez spryskiwania.

Dysze zaprojektowano tak, by mgiełka trafiała na szybę także przy lekkim wietrze. Brak regulacji częstotliwości spryskiwania może jednak ograniczać elastyczność przy silnych zabrudzeniach lub konieczności ograniczenia kontaktu płynu z ramą.

Zawartość zestawu

robot czyszczący

pilot

zasilacz sieciowy

przewody zasilające AC i DC

4 dysze wodne

4 nakładki czyszczące

linka zabezpieczająca

butelka do dozowania detergentu

instrukcja obsługi

Podsumowanie

Praktyczny, duży zbiornik ułatwia kontrolę poziomu detergentu, a cztery dysze sprzyjają równomiernemu rozprowadzaniu środka – także na zewnątrz przy wietrze. Urządzenie sprawdzi się na oknach z ramami i bezramowych; tryby mokry/suchy pomagają dopracować efekt.

5. Hobot R3

Sprawdź opinie i dowiedz się więcej o Hobot R3 na CENEO

Punktacja cząstkowa

Efektywne spryskiwanie na wietrze – 0

Opcje sterowania – 2

Zmiana częstotliwości spryskiwania – 0

Akcesoria w zestawie – 1

Dedykowany płyn – 1

Polskojęzyczna infolinia – 0

Liczba dysz spryskujących – 1

Powiadomienia push – 1

Pojemność zbiornika na płyn – 0

Wysokość urządzenia – 0

Stacja ładująca – 0

Suma punktów: 6

Charakterystyka

Hobot R3 to robot tajwańskiego producenta o kompaktowej budowie z zaokrąglonymi krawędziami, w uniwersalnej białej kolorystyce i nowoczesnym designie. Ma wysokość 95 mm, masę 1 020 g, „martwą strefę” 26 mm. Przezroczysty, wymienny zbiornik na płyn o pojemności 30 ml pozwala na kontrolę zużycia detergentu.

Podwójne, ultradźwiękowe dysze rozprowadzają środek czyszczący w formie delikatnej mgiełki, co sprawdza się przy dużych przeszkleniach. Podczas pracy na zewnątrz zalecana jest bezwietrzna pogoda, ponieważ wiatr może rozwiewać płyn. Robot myje i poleruje w jednym przebiegu. Według producenta 30 ml wystarcza na ok. 23 m². Możliwe jest sterowanie pilotem i aplikacją HOBOT App. Robot przekazuje informacje komunikatami głosowymi o dość niskiej głośności.

Instrukcja nie zawsze szczegółowo opisuje optymalne metody użytkowania, co może wymagać kilku prób dla osiągnięcia najlepszych rezultatów. Częstotliwość dozowania płynu nie podlega regulacji, co bywa istotne przy mocno zabrudzonych powierzchniach.

Zawartość zestawu

robot Hobot R3

4 obręcze czyszczące

12 ściereczek z mikrofibry (6 kompletów)

dedykowany detergent

przewód zasilający i zasilacz

przedłużacz 4 m

pilot zdalnego sterowania

instrukcja obsługi

Podsumowanie

Hobot R3 wykonuje mycie i polerowanie w jednym cyklu. Podwójne dysze ultradźwiękowe równomiernie rozpylają detergent, a praca możliwa jest pionowo i poziomo. Najlepsze efekty daje regularne użytkowanie; na zewnątrz zalecana jest bezwietrzna pogoda.

