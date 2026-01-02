Smartfony

Rok 2026 bez iPhone'a 18? Apple może zaskoczyć

Michał Mielnik | Redaktor serwisu benchmark.pl
Apple ma pominąć premierę standardowego iPhone’a 18 w 2026 r. Firma skupi się jesienią na modelach Pro, a podstawowy wariant ma zadebiutować dopiero wiosną 2027 r. Jakie mogą być powody takiej decyzji?

Ubiegłoroczny iPhone 17 został pozytywnie odebrany przez recenzentów. Większy ekran z mniejszymi ramkami otrzymał odświeżanie ProMotion 120 Hz. Wydajność układu A19 zapewni wiele lat bezproblemowej pracy z aplikacjami, a nowy zestaw fotograficzny z ulepszeniem w postaci aparatu przedniego zyskał uznanie użytkowników. W recenzji iPhone 17 Norbert napisał, że w 2025 roku lepszego nie znajdziesz. A jak będzie w 2026? 

Apple przygotowuje roszadę w cyklu premier. Zamiast jednoczesnego debiutu całej serii jesienią, firma rozdzieli okna sprzedażowe. Według doniesień w 2026 roku zobaczymy iPhone’a 18 Pro, 18 Pro Max oraz składany model, a standardowy iPhone 18 poczeka do wiosny 2027 roku.

iPhone 18 dopiero w 2027. Co z resztą oferty? 

Dlaczego Apple miałoby podjąć taką decyzję? Zmiana ma wynikać z rozbudowy portfolio. Po wprowadzeniu iPhone’a 16e i iPhone’a Air w 2025 r. oraz utrzymaniu starszych modeli, pod koniec tego roku w sprzedaży może być nawet osiem iPhone’ów. Rozłożenie premier ma wydłużyć okno sprzedaży i ograniczyć wewnętrzną konkurencję. 

Analitycy łańcucha dostaw wskazują też na względy operacyjne. Przesunięcie premiery może zmniejszyć wąskie gardła produkcyjne, ułatwić zarządzanie komponentami dla nowych technologii i wyrównać przychody między kwartałami, zamiast kumulować sprzedaż w jednym okresie.

Jeśli plan się potwierdzi, byłby to pierwszy przypadek, gdy Apple przez cały rok nie wypuszcza flagowego iPhone’a w wersji nie Pro. iPhone 17, popularny już od momentu premiery w 2025 roku, pozostałby najnowszym standardowym modelem przez ponad 18 miesięcy.

iPhone 17 - wersje kolorystycznaiPhone 17 może zostać z Apple przez cały 2026 rok

W erze corocznych premier byłby to zapewne zaskakujący ruch, ale od lat wyniki globalnej sprzedaży pokazują, że podstawowe modele mają długi cykl życia i sprzedają się dobrze także lata po premierze. Według badań Counterpoint Research w trzech pierwszych kwartałach 2025 roku najlepiej sprzedawał się iPhone 16, który swoją premierę miał we wrześniu 2024 roku. Z kolei model 16 Pro Max dominował w ostatnim kwartale 2024 roku. Decyzja miałaby zatem oparcie w wynikach z ubiegłych lat.

