Bez prowizji. Tak cyfrowe euro może wygryźć Apple i Google

Europejska waluta cyfrowa mogłaby pomóc w rozbiciu monopolu i przenoszeniu kapitału poza teren wspólnoty. Politycy osiągnęli wstępne porozumienie, dzięki któremu wspólny system płatności może stać się opłacalny dla członków wspólnoty.

O projekcie cyfrowej waluty we wspólnocie europejskiej mówiło się oficjalnie od 2020 roku. Wtedy to raport Europejskiego Banku Centralnego stał się przyczynkiem do szerokiej dyskusji. Od początku wspólnota nie miała planów, by cyfrowa waluta stała się jedynym sposobem płatności z użyciem środków elektronicznych. Miałaby jednak ułatwić dostęp do jednolitej opcji płatności w wielu krajach, co byłoby zgodne z założeniami wspólnego rynku.

Obecnie taką misję pośrednio wykonują Apple i Google, którzy na smartfonach oferują systemy płatności zgodne z platformami płatniczymi wielu sklepów. Bynajmniej robią to charytatywnie – od każdej transakcji pobierana jest prowizja. W tym roku Apple zaczęło nawet wprowadzać Tap to Pay, dzięki któremu to nasz smartfon jest terminalem. To wzbudza kontrowersje i choć europejska cyfrowa waluta nie jest jeszcze ukończona, tak w ostatnich miesiącach podjęto kluczowe kroki, by wyprzeć monopol cyfrowych gigantów.

Na cyfrowe euro trochę poczekamy, ale pilotaż przyjdzie wkrótce

Ministrowie finansów Unii Europejskiej porozumieli się w sprawie budowy cyfrowego euro. Projekt był w fazie przygotowawczej od listopada 2023 roku do października 2025 roku, a obecnie oczekuje na przejście przez sito regulacji. Planowany debiut płatności przy odpowiednio dynamicznym procesie legislacyjnym przewiduje się na 2029 rok, ale w połowie 2027 roku ma rozpocząć się pilotaż usługi.

Wstępna koncepcja zakłada, że cyfrowe euro będzie przechowywane na specjalnych cyfrowych portfelach jako niezaprogramowana kwota, ale przy obowiązywaniu limitów transakcyjnych. Będzie ono zdecentralizowane podobnie jak kryptowaluty pokroju Bitcoina, celem większego bezpieczeństwa zakupów.Wykorzystanie cyfrowego euro będzie identyczne jak korzystanie z cyfrowych płatności. Jedyną, ale znaczącą różnicą, będzie brak opłaty manipulacyjnej za transakcje, co ma przyspieszyć wdrożenie metody płatności.

Cyfrowe euro jest coraz bliżej

Cyfrowi giganci mogą obawiać się nowej płatności także ze względu na stosunek, jaki Unia Europejska reprezentuje względem narzucanych przez nich prowizji. Te nieraz sięgają 30% w przypadku transakcji w cyfrowych sklepach. Jeden z procesów sądowych przeciwko Apple i ich polityce płatności toczy się w Holandii. Zainicjowały go dwie organizacje broniące praw konsumenta.

Suwerenność płatnicza jest dla Unii ważna

Płatności w Unii Europejskiej w znacznej mierze odbywają się nie za pośrednictwem lokalnych systemów, a z użyciem międzynarodowych rozwiązań kartowych: głównie jest to Visa i Mastercard. W Polsce nie mamy własnego systemu płatniczego, a we wspólnocie euro jest 13 na 20 krajów. Krajowe systemy oferują między innymi Niemcy, Francja, Belgia, Włochy czy Portugalia.

Efekt? Około w strefie euro 61% transakcji płatniczych odbywa się za pośrednictwem zagranicznych metod płatności. Co więcej, choć najwięksi gracze mają swoje siedziby w Unii Europejskiej, nie mają europejskich właścicieli. W przypadku 70 miliardów płatności kartą w 2023 roku oznacza to, że spora część opłat za operacje płatnicze trafia poza Unię Europejską.

To sprawia, że Europejski Bank Centralny jest gotów zapłacić za własny system. Łączny koszt projektu szacuje się na około 1,3 miliarda euro i to na etapie wstępnego wdrożenia, do rozpoczęcia emisji. Potem koszty operacyjne wynosiłyby około 320 milionów euro rocznie. Według badań Europejczycy przyglądają się inicjatywie z ciekawością i 66% z nich chciałoby skorzystać z cyfrowego euro.

Źródło: Wccftech