Total War: Three Kingdoms za darmo. Można zgarnąć coś jeszcze

Epic Games w ramach świątecznej promocji rozdaje za darmo grę Total War: Three Kingdoms. To bardzo ciekawy tytuł z gatunku strategii, który przenosi graczy do starożytnych Chin w okresie Trzech Królestw.

Epic Games regularnie rozdaje gry za darmo w ramach swojej cyklicznej promocji, dzięki której gracze mogą bez dodatkowych kosztów powiększyć swoją bibliotekę o znane i cenione tytuły. Tym razem oferta jest szczególnie atrakcyjna, ponieważ za darmo można zgarnąć Total War: Three Kingdoms - jedną z najbardziej rozbudowanych i wysoko ocenianych odsłon popularnej serii strategicznej od Creative Assembly. Standardowo gra kosztuje 255 zł, więc przy okazji można sporo zaoszczędzić.

Produkcja łączy rozbudowaną strategię turową, opartą na zarządzaniu państwem, dyplomacji i ekonomii, z widowiskowymi bitwami rozgrywanymi w czasie rzeczywistym. Na uwagę zasługuje także silny nacisk na postacie historyczne oraz relacje między dowódcami, które mają realny wpływ na przebieg kampanii. Dzięki temu gra oferuje dużą głębię, wysoką regrywalność i jest uznawana za jedną z najlepszych odsłon serii Total War.

Wildgate też za darmo

Przy okazji możecie zgarnąć również Wildgate (Standard Edition). Choć nie jest to tytuł na miarę Total War: Three Kingdoms, z pewnością znajdzie swoich zwolenników - zwłaszcza że dostępny jest za darmo (standardowo kosztuje 119 zł). To dynamiczna gra akcji z elementami strzelanki i survivalu, nastawiona na szybką rozgrywkę oraz rywalizację. Gracze muszą przedzierać się przez niebezpieczne lokacje, walczyć z przeciwnikami i wykorzystywać dostępny ekwipunek, by przetrwać i dotrzeć do celu.

Jak odebrać za darmo Total War: Three Kingdoms i Wildgate?

Total War: Three Kingdoms i Wildgate jest dostępny za darmo na Epic Games – wystarczy zalogować się na platformę, wejść na kartę danego tytułu i przypisać go do konta. Czas na odbiór nagrody macie do 8 stycznia do godziny 17:00.