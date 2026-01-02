Nietypowa usterka iPhone'ów 17 Pro. Chodzi o głośnik

Usterki w smartfonach nie są częste, a rzadko kiedy dotyczą głośników. Jak donoszą internauci, użytkownicy iPhone'ów 17 Pro i 17 Pro Max mogą mieć do czynienia z dość niespodziewanym problemem z głośnikami.

Awarie w przypadku popularnych smartfonów nie są niczym nowym. Najbardziej pamiętną historią pozostaje ta dotycząca Samsunga Galaxy Note 7, który przez zbyt ciasne upchnięcie baterii groził swoim użytkownikom wybuchnięciem. Producent musiał wycofać całą linię smartfonów, łącznie ponad 2,5 miliona egzemplarzy.

Oprócz takich przypadków od czasu do czasu zdarzy się mniejsza awaria, chociażby dotycząca ekranu. Wyświetlacze AMOLED w starszych modelach smartfonów OnePlus miewały zieloną linię, która w skrajnych powielała się na całej długości telefonów, zwłaszcza tych z zagiętymi ekranami. Producent zmienił zastosowywaną technologię i problem nie powrócił w istotnej skali.

Kto wie, czy Apple znów nie wyznaczy trendów, tym razem w awariach smartfonów. Użytkownicy modeli iPhone 17 Pro oraz iPhone 17 Pro Max skarżą się na problemy z głośnikiem, które pojawiają się tylko po podłączeniu ładowarki.

Zakłócenia niczym z radia w głośnikach iPhone’ów

Użytkownicy Reddita zwrócili uwagę na sytuację, w której dwa flagowe smartfony Apple mają problem z głośnikami. Ten ujawnia się podczas słuchania muzyki przy jednoczesnym ładowaniu smartfonów. Wtedy to muzyce towarzyszy szum kojarzący się z zakłóceniami radiowymi, jakie najczęściej pojawiały się przy utracie zasięgu stacji lub przestawianiu odbiornika.

Przykład nagrany przez użytkownika MrAfshin, który możecie usłyszeć w wideo poniżej, należy do skrajnych przypadków. Z reguł szum jest niewielki. Użytkownicy sprawdzili, czy powodem może być konkretna ładowarka lub kabel, jednak problem powtarzał się niezależnie od tego, czy korzystano z oficjalnych produktów Apple, czy ładowarek i kabli od zewnętrznych dostawców.

Co istotne, problem dotknął także użytkowników, którzy korzystają z bezprzewodowych ładowarek MagSafe. W porównaniu z dźwiękiem po podpięciu kabla szum jest jednak zauważalnie cichszy. Problem rozwiązuje rozłączenie kabla lub bezprzewodowej ładowarki. Niestety, niektórzy użytkownicy doświadczyli problemu także po wymianie starego telefonu na nowy.

Na ten moment nie ma rozwiązania tego problemu i nie wiadomo, czy może go rozwiązać aktualizacja iOS. Na szczęście w większości przypadków dźwięk ten jest subtelny na tyle, by nie przeszkadzał w codziennym korzystaniu ze smartfonu. Według zapewnień jednego z użytkowników Reddita informacja o problemie została przekazana pracownikom Apple.

Źródło: MacRumors