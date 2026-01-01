2026 rokiem droższego sprzętu. ASUS potwierdza podwyżki cen

Boom na sztuczną inteligencję napędza popyt na pamięć RAM i dyski SSD, a jego skutki widać już w sklepach. Ceny podzespołów rosną, producenci ostrzegają przed kolejnymi podwyżkami, a klienci muszą szykować się na droższe zakupy.

Boom na sztuczną inteligencję coraz wyraźniej odbija się na rynku sprzętu komputerowego. Rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową, pamięć RAM oraz nośniki danych, niezbędne do trenowania i obsługi modeli AI, powoduje napięcia w globalnych łańcuchach dostaw. Efekt? Podwyżki cen podzespołów komputerowych są już widoczne w sklepach i hurtowniach.

Coraz droższe stają się przede wszystkim pamięci RAM oraz dyski SSD, co zaczynają odczuwać zarówno klienci indywidualni, ale też firmy planujące modernizację sprzętu. Trend ten potwierdzają także oficjalne komunikaty producentów – jak podaje serwis DigiTimes, o nadchodzących zmianach cenowych poinformował m.in. ASUS.

ASUS komentuje sprawę

Sytuację oficjalnie komentuje ASUS, który w liście skierowanym do partnerów biznesowych zapowiada strategiczne korekty cenowe. Dyrektor generalny firmy argumentuje decyzję rosnącymi kosztami kluczowych komponentów, w szczególności pamięci DRAM oraz pamięci masowych opartych na NAND, w tym dysków SSD.

Producent wskazuje również na zmiany w mocach przerobowych dostawców. Według ASUS-a producenci komponentów coraz częściej przekierowują swoje zasoby w stronę bardziej zaawansowanych technologii, co ogranicza dostępność klasycznych podzespołów wykorzystywanych w komputerach PC. Dodatkowym czynnikiem są wyższe koszty inwestycji w nowoczesne procesy produkcyjne.

AI napędza popyt i podnosi koszty

W liście podkreślono, że globalny popyt na komputery oraz infrastrukturę IT pozostaje wysoki, głównie za sprawą dynamicznego rozwoju rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową dla AI powoduje strukturalne napięcia w łańcuchach dostaw i tworzy luki podażowe, które przekładają się na wzrost kosztów całych systemów.

ASUS zaznacza, że problem ma charakter branżowy i dotyczy całego rynku, a jego skutki są już widoczne w planowaniu produkcji oraz strukturach kosztowych producentów sprzętu.

Podwyżki od stycznia 2026, ale bez szczegółów

Po analizie warunków rynkowych i stabilności dostaw ASUS zapowiada wprowadzenie podwyżek cen wybranych konfiguracji produktowych od 5 stycznia 2026 r. Firma podkreśla, że decyzja została podjęta po długim okresie absorbowania rosnących kosztów i ma na celu utrzymanie stabilnej podaży, wysokiej jakości produktów oraz poziomu usług.

Jednocześnie producent nie ujawnia żadnych konkretów – nie wiadomo, które dokładnie produkty zostaną objęte podwyżkami ani jaka będzie ich skala. Partnerzy biznesowi mają otrzymać szczegółowe informacje bezpośrednio od przedstawicieli ASUS-a, którzy pomogą dobrać konfiguracje minimalizujące wpływ zmian cenowych.

Co to oznacza dla klientów?

Choć komunikat ASUS-a skierowany jest głównie do segmentu biznesowego, jego treść jasno pokazuje, że wzrost cen podzespołów to zjawisko długofalowe. Klienci planujący zakup lub modernizację komputerów powinni liczyć się z dalszymi podwyżkami, zwłaszcza w obszarze pamięci RAM i dysków SSD. Wszystko wskazuje na to, że presja kosztowa związana z rozwojem AI oraz ograniczeniami w łańcuchach dostaw jeszcze przez jakiś czas nie osłabnie.