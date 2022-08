Studio Systemic Reaction zapowiedziało Ravenbound – nową grę roguelite z otwartym światem. W sieci pojawił się krótki zwiastun, który rzuca nieco światła na fabułę i mechaniki walki.

Ravenbound – zapowiedź nowego roguelite z otwartym światem

Studio Systemic Reaction, należące do grupy Avalanche Studios, ma już za sobą kilka produkcji, w tym jedną całkiem klimatyczną strzelankę Generation Zero. Tym razem firma podjęła się produkcji nowej gry roguelite z otwartym światem. Czy Ravenbound dołączy do najlepszych gier RPG ostatnich lat? Czas pokaże. Na ten moment możemy jedynie obejrzeć zwiastun produkcji:

Rozgrywka toczy się w Ávalt, rozległym, otwartym świecie fantasy inspirowanym skandynawskim folklorem. Można go swobodnie eksplorować pieszo lub pod postacią kruka. To, dokąd się wybierzesz, będzie zależało tylko od Twojej decyzji, acz celem gry jest pokonanie Zdrajcy, potężnej istoty, która grozi całej krainie. Na każdym kroku mają pojawiać się nowi wrogowie (np. znane z mitologii trolle) i wyzwania.

W walce najważniejsza ma być taktyka, gdyż śmierć postaci będzie ostateczna. Część zdobytych postępów będzie przekazywana następnemu bohaterowi, dysponującemu innym wachlarzem umiejętności. W grze pojawi się również elementy inspirowane karciankami.

Wymagania sprzętowe gry

Na karcie gry na Steamie udostępniono już minimalne i zalecane wymagania sprzętowe na PC.

Minimalne wymagania sprzętowe:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10,

64-bitowy Windows 10, Procesor: Intel i5-6400/AMD Ryzen 5 1600,

Intel i5-6400/AMD Ryzen 5 1600, Pamięć: 8 GB RAM,

8 GB RAM, Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 1050/AMD Radeon RX 5500 XT,

Nvidia GeForce GTX 1050/AMD Radeon RX 5500 XT, Wersja DirectX: 12,

12, Miejsce na dysku: 25 GB.

Zalecane wymagania sprzętowe:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10,

64-bitowy Windows 10, Procesor: Intel Core i7-4770/AMD Ryzen 5 1600X,

Intel Core i7-4770/AMD Ryzen 5 1600X, Pamięć: 16 GB RAM,

16 GB RAM, Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB/AMD Vega 56 8 GB,

NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB/AMD Vega 56 8 GB, Wersja DirectX: 12,

12, Miejsce na dysku: 25 GB.

Kiedy premiera gry?

Niestety, termin premiery Ravenbound na ten moment nie jest znany. Wiadomo tylko, iż gra trafi na pecety i będzie dostępna na platformie Steam. Można ją już dodawać do swojej listy życzeń.

Jak wam się podoba zwiastun gry?

