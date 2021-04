Gdy masz już stanowisko godne gracza, zadbaj też o swój gamingowy look. Z nową farbą do włosów Razer Rapunzel zrobisz to jak należy!

Razer przedstawia: farbę do włosów z Chroma RGB

Być może siedzisz na podświetlanym fotelu i masz podświetlane biurko. Na jego blacie leży podświetlana podkładka, a na niej ustawiłeś podświetlaną myszkę i podświetlaną klawiaturę. Patrzysz na podświetlany monitor, mając podświetlane słuchawki na uszach, a nad wszystkim czuwa komputer z podświetlanymi podzespołami zamkniętymi w podświetlanej obudowie. Mimo to wciąż czujesz, że coś jest nie tak? No cóż – Ty nie pasujesz, bo… nie świecisz. Ale to może się zmienić.

Razer Rapunzel to farba do włosów, dzięki której twoja fryzura będzie świecić się na miliony kolorów – zupełnie jak poszczególne elementy twojego gamingowego stanowiska. Dzięki 1337 aktywnym składnikom i miliardom nanitów w każdej dawce produkt jest wyjątkowo efektywny, a efekt – nieziemski i długotrwały. Pełna integracja z systemem Chroma RGB pozwala ci wybrać jeden kolor lub któryś z animowanych efektów. Twoje włosy mogą być nawet zsynchronizowane z grą.

Prosta aplikacja, długo utrzymujący się efekt

Gigant z Kalifornii przekonuje, że Rapunzel nadaje się do stosowania z włosami każdego rodzaju i koloru. Prosta jest również aplikacja: wystarczy nałożyć farbę na włosy i po 30 minutach spłukać (w tym czasie nanity wiążą się z włosami na poziomie molekularnym). Do zarządzania fryzurą służy natomiast aplikacja Razer Synapse. Wiemy już, że produkt będzie sprzedawany w buteleczkach o pojemności 120 ml, ale nie znamy na razie ich ceny. Ile jesteś w stanie zapłacić za taką gamingową farbę do włosów?

Choć na rynku nie zadebiutował jeszcze ten produkt, Razer już zapowiedział jego specjalną wersję o nazwie RESPAWN z formułą wspomagającą porost włosów.

Źródło: Razer

