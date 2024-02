realme C67, czyli smartfon za niecałe 1000 zł, już w Polsce

realme przekraczając pułap 200 milionów sprzedanych telefonów wkroczyło na nowy dla siebie poziom. Telefony z serii C, takie jak realme C67, który właśnie trafił do sprzedaży w Polsce, stanowią aż połowę tej liczby.

Seria C to połowa wszystkich sprzedanych przez realme telefonów na świecie. Nie jest więc zaskoczeniem, że producent, który niedawno zmienił swoje hasło przewodnie z Dare to Leap na Make it Real, jako pierwszy telefon roku 2024 pokazał realme C67. Niedługo poznacie naszą opinię na jego temat, a teraz krótka informacja o tym co potrafi i jak dużo, czy też mało, kosztuje.

realme C67 - właściwie wyższa dolna półka, ale ma też swoje atuty

realme C67, który należy do kategorii telefonów do 1000 zł, należy zaliczyć do dolnej półki. Świadczy o tym wiele cech w specyfikacji, ale też nie oznacza to, że używanie słowa Mistrz przy opisie produktu przez realme jest przesadą. Bo w pewnych kategoriach, a mówimy tu o mało kosztujących smartfonach, realme C67 zasługuje na takie określenie.

Najważniejsze elementy specyfikacji realme C67, na które powinniście zwrócić uwagę to:

smukła obudowa o grubości 7,59 mm w kolorach czarnym i zielonym (waga telefonu 185 gramów),

ekran FullHD+ LCD IPS 6,72 cala 90 Hz o maksymalnej jasności 950 nit,

chipset Snapdragon 685, pierwszy raz marka Quallcomm w serii C (układ z osiągami w AnTuTu na poziomie 330 000 punktów),

aparat główny 108 Mpix z cyfrowym zoomem x3, który domyślnie wykonuje 12 Mpix zdjęcia, rozmiar sensora 1,1.67 cala,

aparat przedni 8 Mpix,

wideo maksymalnie 1080/30p,

głośniki stereo,

pamięć 6/128 GB lub 8/256 GB w obu przypadkach rozszerzana kartą pamięci,

obsługa NFC 360 stopni,

obsługa sieci mobilnych - 4G/LTE,

czujnik linii papilarnych z boku obudowy zintegrowany z przyciskiem włączania,

ładowanie SuperVOOC 33W i akumulator 5000 mAh,

podwójna tacka nanoSIM, która nie zabiera miejsca na kartę pamięci,

port USB typu C,

system Android 14 (realme UI) z funkcją Mini Capsule 2.0.

Cena realme C67 i dostępność w Polsce

realme C67 już możemy kupić, a w najbliższej przyszłości telefon powinien być dostępny we wszystkich popularnych kanałach sprzedaży, w tym sieciach komórkowych. Jest to produkt zaliczany do segmentu poniżej 1000 złotych, ale przez pierwsze tygodnie będzie też oferta promocyjna.

Od 6 do 18 lutego realme C67 można dostać w cenie 899 złotych za wariant 8/256 GB, oraz 799 złotych za wariant 6/128 GB. Ceny regularne, które będą obowiązywać po czasie promocji sa w przypadku każdego z wariantów wyższe dokładnie o 100 złotych.

Źródło: realme