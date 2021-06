realme GT jest zagrożeniem dla Xiaomi. To jeden z najszybszych telefonów na rynku w 2021 roku, za lekko ponad 2000 zł. Działa jak najlepsze telefony flagowe, a jest znacznie tańszy. Jaką ma specyfikację, zalety i wady. Oto moja opinia w pełnej recenzji realme GT.

Zabójca flagowców, na którego Cię stać - realme GT

Nowy realme GT sprawił, że kupno flagowego telefonu za grube tysiące stało się niemal bezsensowne. Zresztą zobaczcie sami...

Płacisz niewiele ponad 2000 zł i dostajesz:

najlepszy procesor mobilny stosowany w telefonach z Androidem: Snapdragon 888 + chłodzenie heat pipe,

jasny wyświetlacz Super AMOLED 120 Hz z rozpoznawaniem dotyku 360 Hz,

nawet 12 GB RAM LPDDR5 i 256 GB bardzo szybkiej pamięci wbudowanej UFS 3.1,

najnowszą łączność komórkową 5G, szybkie Wi-Fi 6E oraz możliwość przyspieszania transferu poprzez korzystanie jednocześnie z Wi-Fi i 5G,

bardzo szybkie ładowanie akumulatora 65 W SuperDart Charge - do pełna w niewiele ponad pół godziny,

jeden z najszybszych czytników linii papilarnych, wbudowanych w ekran,

szybko działający system Android 11 z gwarantowaną aktualizacją do Androida 12,

atrakcyjną i dość smukłą obudowę, w wersji żółtej pokrytą wegańską skórą (Pinatex), wykonaną z włókien ananasa, plus plecki ochronne w zestawie,

klasyczne wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm,

dwa głośniki stereo,

dual SIM, NFC, Bluetooth 5.2,

dość dobre aparaty i nagrywanie filmów 4K 60 kl/s.

Cena realme GT w Polsce

realme GT 8/128 GB - 2299 zł

- 2299 zł realme GT 12/256 GB - 2499 zł

Przedsprzedaż rusza już dzisiaj, czyli 15.06.2021 i potrwa do 21.06.2021. Obejmuje wersję z większą pamięcią (12/256 GB) oraz żółto-czarną obudową. W przedsprzedaży producent do zestawu dodaje gratis słuchawki realme Buds Air Pro. Wariant tańszy (8/128 GB) z niebieską obudową będzie dostępny od 22.06.2021 i być może tu także doczekamy się jakiejś atrakcyjnej promocji.

Moim zdaniem stosunek ceny do możliwości jest rewelacyjny. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób w Polsce kupuje znacznie tańsze smartfony do 1500 zł, albo telefony do 1000 zł, ale jeśli komuś zależy na najwyższej możliwej wydajności, to za 2300 - 2500 realme GT jest nadzwyczaj sensownym wyborem.

Czym realme GT jest, a czym nie jest?

Z całą pewnością jest telefonem do gier, mediów społecznościowych, zaawansowanych aplikacji oraz filmów. Działa wręcz fenomenalnie szybko w każdej typowej sytuacji. Nie spotkałem się nawet z najmniejszymi przycięciami. Jakiekolwiek dasz mu zadanie, spisze się świetnie.

Ma to również bezpośredni wpływ na komfort codziennej obsługi. Jakość obrazu na wyświetlaczu, czułość dotyku, szybkość reakcji na gesty, szybkość otwierania aplikacji - wszystko to po prostu imponuje. Szczególnie po wyłączeniu animacji - wtedy realme GT zmienia się w prawdziwą błyskawicę.

A czym nie jest? Cóż, w zasadzie ten telefon jest bardzo uniwersalny i nadaje się do niemal wszystkiego, ale moim zdaniem nie do końca konkuruje z innymi flagowcami pod względem możliwości fotograficznych i filmowych.

Sprawa jest oczywista - realme stworzyło telefon nadzwyczaj konkurencyjny w danej cenie, a pod względem wydajności i łączności rywalizujący nawet z 2-3 krotnie droższymi modelami. Jednak nie można oczekiwać rzeczy niemożliwych. Aparat jest dobry i większość osób na pewno będzie z niego zadowolona, ale to nie jest poziom telefonów znacznie droższych.

Wyświetlacz AMOLED 120 HZ - jasny, duży i dobry

Producentem wyświetlacza jest Samsung, który znany jest z tworzenia wysokiej jakości paneli Super AMOLED. Przekątna ma około 6,43 cala, więc jest dość duża, by wygodnie oglądać filmy poza domem, a także grać, obsługiwać aparat i aplikacje. Jednak nie jest za duża, dzięki czemu realme GT wciąż dość wygodnie leży w dłoni.

Wyświetlacz ma wysoką jasność do 800 cd/m w trybie automatycznym, która w szczycie może skoczyć chwilowo do 1000 cd/m2. Obraz jest bardzo wyraźny i czytelny w słoneczny dzień. Ciekawostką jest to, że realme GT ma dwa czujniki oświetlenia zewnętrznego, które pozwalają szybciej i dokładniej dopasować jasność wyświetlacza do warunków zewnętrznych.

Odświeżanie 120 Hz wpływa na gładsze animacje, płynniejsze przewijanie stron i więcej klatek na sekundę w grach.

Dobry do filmów, ale...

Zaletą jest to, że realme GT obsługuje zabezpieczenia Widevine L1, więc śmiało możemy odtwarzać filmy np. z Netflix.

Panel sAMOLED cieszy też oczy głęboką czernią, gładkimi przejściami tonalnymi, rozdzielczością FHD+ i wspomnianą wysoką jasnością. Filmy ogląda się na nim z przyjemnością, chociaż niestety brakuje technologii HDR. Pod tym względem testowany wcześniej vivo X60 Pro spisywał się o wiele lepiej (ale kosztuje więcej).

Czytnik linii papilarnych - jeden z najlepszych

Jeśli chodzi o czytniki umieszczone pod powierzchnią wyświetlacza, to realme GT ma jeden z najlepszych, jakie dotychczas spotkałem. Równie dobrze działał czytnik w modelu vivo X60 Pr, a lepszy był tylko jeden - w smartfonie Asus ZenFone 8.

Odblokowywanie telefonu realme GT jest szybkie i konsekwentne. Udaje się za pierwszym razem w zasadzie zawsze. Jedyną małą wadą jest to, że czytnik umieszczono moim zdaniem trochę za nisko.

Obudowa - ładna i poręczna

Telefon z przodu i z tyłu zabezpieczony jest hartowanym szkłem AGC Dragontrail. Na wyświetlaczu jest ono płaskie, z delikatnym efektem 2,5D tylko na krawędziach. Ma też nałożoną fabrycznie cienką folię ochronną. Szkło z tyłu jest zagięte na bokach, co sprawia, że telefon lepiej, wygodniej leży w dłoni.

Wyspa z aparatami tylnymi zauważalnie wystaje i nie jest położona centralnie, co trochę przeszkadza, gdy obsługujemy telefon leżący na blacie biurka. Grubość obudowy według mojej suwmiarki to 8,6 mm w centrum obudowy (wliczając folię ochronną), a wraz z aparatami 10,1 mm.

Tył w modelu 8 / 128 GB jest granatowy, wpadający w indygo. Ma głębię i wygląda dobrze, zwłaszcza w mocnym świetle dziennym.

W komplecie z telefonem dostajemy miękkie, półprzezroczyste etui ochronne.

Dwa głośniki i wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm

Sprawa wygląda następująco: głośniki są dwa i razem zapewniają całkiem dobrą głośność. Wystarczają w zupełności do oglądania filmów i grania. Jednak dźwięk jest asymetryczny - dolny głośnik gra głośniej i mocniej od górnego. Słychać efekty stereo, ale standardowo strona w której jest głośnik dolny dominuje. Dźwięk mógłby też zawierać trochę więcej niższych tonów. Byłby wtedy pełniejszy.

A jak sytuacja wygląda na słuchawkach? Moim zdaniem jest całkiem dobrze pod względem jakości. Telefon generuje solidny, mięsisty, mocny dół i spokojniejszy środek oraz górę. Dźwięk jest dość czysty i dynamiczny. Muzyki słucha się przyjemnie. Jedynym mankamentem dla niektórych osób może być przeciętna głośność. Nie zrozumcie mnie jednak źle - dla mnie maksimum skali było bardziej niż wystarczające. Chodzi o to, że telefon nie napędzi idealnie słuchawek o wyższej impedancji (np. 150 omów i więcej). Dźwięk będzie wtedy średnio-głośny. Ogólnie brzmienie na słuchawkach oceniam po prostu pozytywnie.

Z pewnością dużą zaletą jest sama obecność wyjścia mini jack 3,5 mm, które przez wielu producentów usuwane jest z modeli premium / flagowych. Do realme GT można bez problemu podłączyć ulubione słuchawki przewodowe.

Czas pracy na baterii

Ujmując rzecz krótko: W czasie testu osiągałem SOT, czyli łączny czas włączonego wyświetlacza, między pełnymi ładowaniami, w okolicach 6,5 - 7 godzin. Jak na akumulator o pojemności 4500 mAh jest to dobry wynik. Telefon zazwyczaj wytrzymywał całą dobę na baterii. Czasami maksymalnie 1,5 dnia. Wyświetlacz zazwyczaj miał włączony automatyczny wybór odświeżania, który czasami zmniejsza 120 na 60 Hz, by oszczędzać energię.

Zaznaczę jednak, że powyższe czasy nie dotyczą sytuacji, gdy w telefonie jest włączony tryb GT, który podnosi wydajność. Po włączeniu tej opcji i uruchomieniu gry lub renderowania filmów, telefon będzie działał co najwyżej kilka godzin (optymistycznie rzecz ujmując). Trudno to jednak uznać za problem, bo tryb GT nie jest przeznaczony do używania na co dzień. Co najwyżej w wyjątkowych sytuacjach

Bardzo szybkie ładowanie

Ładowanie ogniwa od 0 do 100% trwa 31 minut, gdy telefon jest wyłączony. Na lekkie doładowanie od 0 do 30% trzeba poświęcić zaledwie 6 minut. Ładowarka ma 10 V x 6,5 A = 65 W.

Szybkość i wydajność

CPU: Snapdragon 888, 5 nm, 8 rdzeni (1x Cortex X1 2,84 GHz + 3x Cortex A78 2,4 GHz + 4x Cortex A55 1,8 GHz)

GPU: Adreno 660

RAM: 8 GB lub 12 GB LPDDR5 3200 MHz, 4 kanały

pamięć masowa: 128 GB lub 256 GB, UFS 3.1

karta microSD: nie

Inne: 5G, NFC, dual SIM, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E (ax)

Już sama specyfikacja w tej cenie robi świetne wrażenie, a realna obsługa jest po prostu perfekcyjna. Nowy realme GT to jeden z najszybszych telefonów na rynku w 2021 roku, zwłaszcza po wyłączeniu animacji systemowych. Co prawda w niczym one nie przeszkadzają, ale trwają dość długo, więc gdy się ich pozbędziemy, to telefon odczuwalnie przyspiesza.

Jeśli chodzi o gry, to absolutnie wszystkie, nawet najbardziej zaawansowane tytuły działają płynnie i bezproblemowo. Czy są problemy z nagrzewaniem? Ogólnie rzecz ujmując nie ma, chyba, że faktycznie włączycie bardzo wymagającą grę (np. Genshin Impact) i będziecie grali przez kilkadziesiąt minut bez przerwy, to wtedy owszem - telefon nagrzeje się solidnie (do czterdziestu kilku stopni tuż nad procesorem - obok aparatu tylnego).

7.2 Wyniki benchmarków GFXBench T-Rex 120 kl/s GFXBench Manhattan 117 AnTuTu 8 729931 8.2 Parametry telefonu Taktowanie CPU 2840 MHz Pamięć RAM 12288 MB Przekątna ekranu 6.43 cale/cali Waga 186.5 g 5.7 Bateria Bateria - rozmowy 1673 min. Bateria - internet 725 min. Bateria - filmy 1109 min.

Wyniki w benchmarkach syntetycznych też są imponujące.

Kliknij tutaj, aby porównać telefony ze sobą.

Przydatne funkcje systemowe

Android 11 na 100% dostanie aktualizację do Androida 12. Można się tego było spodziewać, w końcu realme GT jest nowością na rynku. Bliższy termin nie został podany oficjalnie, ale moim zdaniem producent nie będzie nadmiernie zwlekał. Firma realme już zapowiedziała, że jeszcze w czerwcu otworzy dla chętnych furtkę do testów Androida 12 Beta 1.

Mechanizm wizyjny O1 Ultra - Tak, na mnie ta nazwa też zrobiła wrażenie za pierwszym razem. Generalnie chodzi o to, że telefon po włączeniu tej opcji automatycznie wykrywa i przekształca filmy SDR do HDR. Efekt? Jeśli chodzi o jakość obrazu to zupełnie serio - rewelacja. Wygląda to znakomicie - genialna jasność, kontrast, kolory, głębia. Ale… niestety w tej wersji oprogramowania, którą miałem podczas testu, po włączeniu tej funkcji filmy zaczynały klatkować. Podobną opcję spotkałem wcześniej w mniej wydajnym vivo X60 Pro i działała ona świetnie, więc sądzę, że jest to tylko kwestia optymalizacji. Gdy to poprawią, to uważam, że jest to jedna z ciekawszych opcji w tym telefonie. Działa również na filmach online (np. z YouTube).

Dolby Atmos - Efekty dźwiękowe przydatne podczas oglądania filmów. Nieprzydatne w czasie słuchania muzyki.

Wyświetlacz zawsze włączony (AOD) - Prawdziwie imponujący wybór wyglądu zegara na ekranie zablokowanym. Można nawet określić czy chcemy by data, procent baterii i powiadomienia też były widoczne (można włączyć lub wyłączyć pojedyncze z nich lub wszystkie razem).

Tryb GT - Jak już wspomniałem wcześniej podnosi wydajność, ale skraca czas pracy na baterii. Przydaje się w rzadkich, specyficznych sytuacjach. Standardowo procesor Snapdragon 888 5G ma potężny zapas mocy. To przecież najlepszy procesor na smartfony z Androidem.

Chmura HeyTap - 5GB za darmo i opcjonalne plany płatne. Służy do synchronizowania np. zdjęć, kontaktów, ustawień, nagrań itp. Dostępny jest też dysk w chmurze Cloud Drive.

Ściemnianie DC - Ogranicza migotanie ekranu przy niskiej jasności. Jest to obecnie funkcja eksperymentalna, dostępna w menu Laboratorium realme.

Zrzut ekranu na 3 sposoby - Przeciągnięcie trzema palcami w dół po ekranie, albo przytrzymanie trzech palców, albo jednoczesne naciśnięcie przycisku zasilania i obniżania głośności.

Nagrywanie ekranu - Klasyka, ale warto zaznaczyć, że można wybrać przepływność 16 Mb/s i rozdzielczość FHD. Jakość nagrań jest dobra.

Pasek boczny - Wysuwany z bocznej krawędzi ekranu. Daje szybki dostęp do przydatnych narzędzi i wybranych przez użytkownika aplikacji.

Szybkie uruchomienie - Po odblokowaniu za pomocą linii papilarnych, gdy nadal będziemy trzymać palec na czytniku możemy włączyć menu szybkiego wyboru 5 narzędzi / aplikacji. Opcja dość rzadko spotykana, ale teoretycznie przydatna, jeśli ktoś się do tego przyzwyczai.

Czy realme GT ma dobry aparat? Oto przykładowe zdjęcia i filmy

aparat tylny (podstawowy): 64 Mpx, Sony IMX682, f/1.8, 77 stopni, PDAF

aparat tylny (ultraszerokokątny): 8 Mpx, f/2.3, 119 stopni, FF

aparat tylny (zoom optyczny): brak

aparat tylny (makro): 2 Mpx, f2/.4, 89 stopni, FF

aparat przedni: 16 Mpx, Sony IMX471, f/2.5, FF

filmy (tył): 4K Ultra HD 60 kl/s

filmy (przód): Full HD 30 kl/s

lampa LED: tak (z tyłu, podwójna)

Ujmując rzecz krótko: jeśli chodzi o aparat główny z tyłu jest całkiem w porządku. Natomiast pozostałe aparaty są po prostu akceptowalne. Zresztą spójrzcie na poniższe zdjęcia i oceńcie sami.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, podstawowy, zoom hybrydowy 2x

Po pierwsze warto zaznaczyć, że zoom jest hybrydowy. Nie jest to powiększenie optyczne, lecz wykadrowany środek z sensora 64 Mpx, a następnie pomniejszony dwukrotnie (64 / 2 / 2 = 16 Mpx). Jakość zoomu nie imponuje, bo obraz jest lekko rozmyty, ale po pomniejszeniu zdjęcia z 16 do np. 8 Mpx jest już OK.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, podstawowy, zoom hybrydowy 2x

Zdjęcia z aparatu głównego też są pomniejszone 4-krotnie w trybie automatycznym (z 64 do 16 Mpx). Są dość ostre i szczegółowe oraz cechują się nasyconymi kolorami, zwłaszcza po włączeniu funkcji AI. Zdjęcia wykonane w słoneczny dzień prezentują się po prostu dobrze. Ten aparat jest w pełni użyteczny.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, podstawowy, zoom hybrydowy 2x

Aparat ultraszerokokątny 8 Mpx po włączeniu AI cechuje się atrakcyjnymi kolorami i w niektórych sytuacjach faktycznie może się przydać, zwłaszcza po pomniejszeniu zdjęć. Jednak ostrość na bokach kadru pozostawia trochę do życzenia - obraz jest trochę rozmazany i widać aberracje chromatyczne (przebarwienia na krawędziach wynikające z rozszczepienia światła).



aparat tylny, podstawowy

Smartfon ma też tryb nocny, pozwalający wykonać dość jasne i nieporuszone zdjęcia gdy jest ciemno, nawet gdy fotografujemy “z ręki”. Rzecz jasna nie będą one tak ostre jak dzienne, ale są na tyle dobre, że po pomniejszeniu można je publikować w mediach społecznościowych.



tryb nocny



tryb nocny

Przedni aparat też robi zdjęcia 16 Mpx i w moim odczuciu też warto je pomniejszyć o połowę przed publikacją online. W pełnej wielkości widać, że są lekko nieostre, ale w mniejszym rozmiarze wyglądają bardzo dobrze.



aparat przedni



aparat przedni, tryb portretowy

W realme GT do dyspozycji mamy tylko stabilizację cyfrową (EIS). Warto pochwalić to, że działa ona dobrze, zwłaszcza podczas nagrywania filmów i korzystania z trybu nocnego. Nie powoduje widocznych problemów z jakością obrazu. Jasne, że w cenie nieco ponad 2000 zł w nowoczesnym smartfonie powinniśmy już oczekiwać stabilizacji optycznej (OIS), ale jest to relatywnie mały mankament, bo EIS działa efektywnie.

Wideo z aparatu tylnego może mieć maksymalną rozdzielczość 4K i płynność 60 kl/s, natomiast z przodu dostajemy FHD 30 kl/s.

Czy warto kupić realme GT? Opinia

Realme GT stawia na maksymalną szybkość w dobrej cenie. Celem jest zagwarantowanie użytkownikowi wrażeń na poziomie najlepszych telefonów flagowych, za połowę ich ceny (albo nawet mniej). I to się w stu procentach udało.

Zaprezentowany realme GT ma najlepszy procesor jaki można znaleźć w telefonach z Androidem. Oferuje również fenomenalnie szybką pamięć wbudowaną, dzięki której programy i gry otwierają się bardzo sprawnie. Ma też dużo szybkiej pamięci RAM, która wpływa na szybkie działanie całego systemu. Jeśli dodamy do tego dobry wyświetlacz Super AMOLED 120 Hz i znakomitą optymalizację systemu, to realnie otrzymujemy jeden z najszybszych smartfonów na rynku.

Można liczyć też na nowoczesną łączność Wi-Fi 6E, komórkową transmisję 5G, Bluetooth 5.2, NFC do płatności telefonem w sklepach oraz klasyczny dual SIM.

Rzecz jasna za te niecałe 2300 zł wszystkiego nie możemy dostać, ale mam nadzieję, że nikt tego realnie nie oczekuje. Nie ma wodoszczelnej obudowy, nie ma indukcyjnego ładowania akumulatora, nie ma stabilizacji optycznej, a aparaty pasują raczej do telefonu za niecałe 2000 niż do flagowca. Jednak pod względem wydajności i prawdziwej, odczuwalnej szybkości realme GT w zasadzie niszczy konkurentów w podobnej cenie oraz niektóre znacznie droższe modele.

Jeśli chcesz mieć telefon niesłychanie szybki i wydajny, z dobrym wyświetlaczem AMOLED, bardzo szybkim ładowaniem, niezłą baterią, całkiem dobrym aparatem i (co najlepsze) w cenie niewiele przekraczającej 2000 zł, to realme GT jest w stu procentach wart zakupu.

Napiszcie Wasze opinie co sądzicie o realme GT. Udanego dnia!

Opinia o realme GT Plusy szybkie działanie w każdej sytuacji,

bardzo wysoka wydajność w grach,

wyświetlacz Super AMOLED 120 Hz,

dużo szybkiej pamięci,

dobry aparat główny z tyłu z nagrywaniem 4K60,

wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm,

dwa głośniki stereo,

szybki czytnik linii papilarnych w ekranie,

5G, Wi-Fi 6E, dual SIM, NFC i Bluetooth 5.2,

bardzo dobra relacja ceny do możliwości. Minusy brak slotu na kartę microSD,

brak stabilizacji optycznej w aparacie tylnym.