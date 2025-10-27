Mobile

realme GT8 Pro już w naszych rękach. A może być i w waszych

Karol Żebruń | Redaktor serwisu benchmark.pl
Wyjątkowy, nie tylko pod względem specyfikacji, ale tez wyglądu smartfon realme GT8 Pro już miał swoją premierę w Chinach. Teraz czeka nas polska premiera za kilka tygodni, jeszcze w tym roku. Tymczasem my już testujemy ten telefon, a jest szansa, że i wam będzie to dane.

Jak to możliwe? Otóż w ramach realme Photo Academy, kilku szczęśliwych pasjonatów fotografii otrzyma szansę testowania przez 6 miesięcy właśnie realme GT8 Pro. Tak to ten smartfon z wymienną wyspą aparatów. Nabór kandydatów, spośród których realme wyłoni te osoby, trwa od 24 października do 3 listopada. Wszelkie szczegóły można znaleźć na stronie realme z regulaminem Photo Academy. Oczywiście, im fajniejsze zdjęcia macie w swoich mediach społecznościowych, tym większe szanse na udział w projekcie i tajemniczym spotkaniu, które już 7 listopada.

realme GT8 Pro robi ważenie, ale więcej nie powiem

W moje ręce trafił już testowy egzemplarz realme GT 8Pro, z najnowszą wersją oprogramowania, i zabieram się do jego testowania. Szczegółów odnośnie polskiej edycji tego smartfonu jeszcze nie możemy zdradzać, ale już niedługo podzielimy się z wami unboxingiem nowego modelu, a także zdjęciami, których jakość będziecie mogli sami ocenić.

realme GT 8 Pro

Na zdjęciu powyżej realme GT8 Pro taki jak dotarł do nas w pudełku. Czy pudełko ma w zestawie zasilacz? Jaką ostatecznie specyfikację otrzyma europejski realme GT8 Pro? Czy w komplecie jest jakaś niespodzianka? Co oznacza w praktyce napis RICOH GR na tylnej ściance? Czy pójdzie na tym Crysis? Ile wyciąga w AnTuTu? Wkrótce poznacie odpowiedzi na te pytania.

