ChatGPT na twoim nadgarstku. realme Watch S2 zapowiedziany

Marzy ci się zegarek z ChatGPT? Wygląda na to, że realme spełni twoje marzenie.

Rewolucja AI objęła już smartfony praktycznie wszystkich liczących się marek, ale póki co szerokim łukiem omija smartwatche. ChatGPT, Gemini, Copilot czy nowa wersja Siri - póki co żadna z tych usług nie doczekała się oficjalnego debiutu na zegarkach. Użytkownicy mogą sięgnąć co najwyżej po nieoficjalne i często płatne zamienniki.

A szkoda, bo przecież nadgarstek zdaje się być idealnym miejscem do umieszczenia na nim wirtualnego asystenta, gotowego do udzielania odpowiedzi na złożone pytania i wykonywania skomplikowanych poleceń. Na szczęście nie tylko ja tak uważam.

realme watch S2 z asystentem AI zapowiedziany

Pamiętacie realme Watch S? Macie prawo nie pamiętać, bo zegarek trafił na rynek na początku 2021 roku. Seria bynajmniej nie została jednak porzucona, bo producent zapowiedział, że po ponad trzech latach pojawi się druga generacja.

Według pierwszych zapowiedzi, realme Watch S2 będzie miał okrągły ekran i wbudowanego asystenta głosowego AI. Ten ma bazować na technologii ChatGPT, więc jest szansa na kompatybilność z językiem polskim.

Zapowiedź realme Watch S2

Pod znakiem zapytania stoją jednak koszty usługi. OpenAI pobiera od większości partnerów opłaty za dostęp do silnika GPT, które mogą zostać wliczone w cenę urządzenia lub przekute w jakiś abonament.

realme Watch S2 został już nawet przyłapany na zdjęciach, które zdradzają jego wygląd.

rozwiń

Premierę zegarka realme Watch S2 zaplanowano na 30 lipca, ale póki co mowa o rynku indyjskim. W innych krajach urządzenie powinno się pojawić w ciągu kilku kolejnych tygodni, ale na razie nie wiadomo, czy wśród nich znajdzie się Polska. Jest to jednak prawdopodobne, skoro pierwsza generacja była u nas dostępna.