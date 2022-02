Smartfony Xiaomi Redmi Note 11 mają dziś swoją polską premierę. Z tej okazji wystartowała promocja, pozwalająca nie tylko zaoszczędzić dwieście złotych, ale też zyskać dodatkowe korzyści. Oto komplet informacji, których potrzebujesz.

Xiaomi przedstawia Redmi Note 11. Promocja na start to szansa, by zaoszczędzić 200 złotych

Wreszcie dotarły na polski rynek. Równo o godzinie 12.00 w południe Xiaomi zaprezentowało nam swoje kandydatki do tytułu optymalnych smartfonów do 1000 złotych. Co więcej, modele z serii Redmi Note 11 na dobry początek są jeszcze bardziej atrakcyjne. Jeśli tylko się pospieszysz, to dwie stówki zostaną w twojej kieszeni.

Startująca dziś o godzinie 13.00 promocja na start to szansa, by wycenianego na 999 złotych smartfona kupić za 799 zł. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: niebieska (Twilight Blue) oraz szara (Graphite Gray). Z oferty skorzystasz w kilku polskich sklepach, sprawdź:

W ramach promocji nabywcy smartfonów Redmi Note 11 mogą też liczyć na dwa prezenty. Pierwszym jest abonament YouTube Premium na 2 miesiące (dzięki niemu przede wszystkim masz YouTube’a wolnego od reklam). Drugim – 6-miesięczna ochrona ekranu.

Co oferuje Redmi Note 11? Specyfikacja jest co najmniej przyzwoita

Różnią się kolorem, ale poza tym te smartfony są dokładnie takie same. Mają po 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB miejsca na pliki (ale do Polski trafia też wariant z 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci flash). Sercem w obu przypadkach jest zaś ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 680 o taktowaniu dochodzącym do 2,4 GHz.

Wydajność powinna więc być może nie zdumiewająca, ale jak najbardziej przyzwoita. Na tym jednak nie koniec, bo największym atutem „Jedenastki” jest wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,43 cala, rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, odświeżaniu 90 Hz i jasności sięgającej 1000 nitów.

Do tego dochodzi jeszcze spory akumulator (5000 mAh), obsługujący szybkie ładowanie (33 W). Zadowoleni będą także zwolennicy tradycyjnego jacka, a moduł NFC umożliwi płatności zbliżeniowe. Czytnik linii papilarnych stanowi dopełnienie całości.

Oczywiście ważnym elementem każdego smartfona jest też aparat. Redmi Note 11 ma poczwórną kamerę: 50 Mpix + (ultraszerokokątny) 8 Mpix + (makro) 2 Mpix + (czujnik głębi) 2 Mpix. Na froncie zaś zamontowany został aparat 13 Mpix.

Ile kosztują poszczególne warianty Redmi Note 11?

Równocześnie na rynku zadebiutowały także dwa warianty Redmi Note 11 z większą ilością pamięci. Sugerowane ceny całej trójki przedstawiają się następująco:

Redmi Note 11 4 + 64 GB kosztuje 999 zł

Redmi Note 11 4 + 128 GB kosztuje 1099 zł

Redmi Note 11 6 + 128 GB kosztuje 1199 zł

W niedalekiej przyszłości do Polski trafią też bardziej wypasione modele Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11 Pro 5G. Lepsze wyświetlacze, lepsze aparaty, lepsze procesory i szybsze ładowanie to ich atuty. Porównanie specyfikacji znajdziesz w naszym wcześniejszym newsie, a poniżej możesz sprawdzić ceny:

Redmi Note 11S 6 + 64 GB będzie kosztować 1199 zł

Redmi Note 11S 6 + 128 GB będzie kosztować 1299 zł

Redmi Note 11 Pro 6 + 64 GB będzie kosztować 1399 zł

Redmi Note 11 Pro 6 + 128 GB będzie kosztować 1499 zł

Redmi Note 11 Pro 5G 6 + 128 GB będzie kosztować 1699 zł

Redmi Note 11 Pro 5G 8 + 128 GB będzie kosztować 1799 zł

I jak? Dasz się skusić?

Źródło: Xiaomi Polska, informacja własna