Redmi Note 11 Pro+ 5G to kolejny smartfon z bardzo szybko rozbudowującej się serii. Zaoferuje więcej niż bliskie mu modele wcześniej wprowadzone na rynek.

Redmi Note 11 Pro+ 5G zaprezentowany i już dostępny

Xiaomi to jeden z producentów mających najszybsze tempo. Dobrze widać to także na przykładzie serii Redmi Note 11. Właśnie doczekała się kolejnego przedstawiciela. To Redmi Note 11 Pro+ 5G, który zalicza dziś globalną premierę. Jak się okazuje, tym razem jest ona równoczesna z polską premierą, co zainteresowanych powinno ucieszyć.

Na nasz rynek przewidziany został jeden wariant - 6 GB + 128 GB, którego wyceniono na 1899 złotych. Do wyboru są za to trzy wersje kolorystyczne - szara Graphite Gray, niebieska Star Blue i zielona Forest Green. Zakupu można będzie dokonać w oficjalnych sklepach internetowych Xiaomi (mi-home.pl, mi-store.pl, mimarkt.pl), ale też w popularnych sieciach handlowych, między innymi w Komputronik, Media Expert, MediaMarkt czy Neonet.

Specyfikacja Redmi Note 11 Pro+ 5G w szczegółach

Android 11, MIUI 12.5

ekran AMOLED 6,67 cala, Full HD+, 120 Hz

procesor MediaTek Dimensity 920

6 GB RAM

128 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart microSD

aparat 108 Mpix + 8 Mpix (ultraszeroki kąt) + 2 Mpix (makro)

aparat selfie 16 Mpix

Bluetooth 5.2, Wi-Fi, NFC, 5G, dual SIM (hybrydowy)

bateria 4500 mAhh, ładowanie 120W

głośniki stereo JBL, skaner linii papilarnych (boczny), IP53

wymiary 163.7 x 76.2 x 8.3 mm

Ładowanie o mocy aż 120 W faktycznie imponuje

Producent akcentuje tutaj, iż jest to pierwszy w historii smartfon z logo Redmi wyposażony w ładowarkę przewodową 120W. Nie wypada dziwić się takiemu obrotowi spraw, bateria o pojemności 4500 mAh do 100% ma napełniać się w zaledwie 15 minut. Trudno doszukać się wielu konkurentów z tego przedziału cenowego, którzy będą w stanie dorównać kroku Redmi Note 11 Pro+ 5G. Czy jednak w ogólnym rozrachunku wizytówka przedstawiana przez producenta (określa tę propozycję jako przystępną cenowo, potężną technologicznie) nie jest przesadzona?

Jak może sugerować już sama nazwa, jest to propozycja bardzo podobna do Redmi Note 11 Pro 5G. Dopisek plus sprowadza się właśnie do szybszego ładowania (120W zamiast 67W), poza nim inny jest tu procesor (MediaTek Dimensity 920 zamiast Qualcomm Snapdragon 695), a głośniki zostały dostrojone przez JBL.

Łącznie seria Redmi Note 11 liczy już 6 przedstawicieli. Specyfikacje pozostałych modeli możecie sprawdzić w naszej wcześniejszej publikacji.

Źródło: Xiaomi