Obecnie nie możemy wybrać się do kina, ale możemy sobie zrobić kino w domu. Wystarczy jakieś dobre nagłośnienie i duży telewizor… albo nawet olbrzymi, taki jak 98-calowy Redmi Smart TV MAX.

My, Polacy, lubimy duże telewizory, docenimy też pewnie tę nowość spod skrzydeł Xiaomi. Redmi Smart TV MAX ma olbrzymi, 98-calowy wyświetlacz, który z powodzeniem będzie mógł zapewnić nam kinowe wrażenia w domowym zaciszu.

Telewizor Redmi Smart TV MAX – 98-calowy olbrzym z HDR-em

Konkretnie urządzenie zostało wyposażone w wyświetlacz LCD o rozdzielczości 4K i odświeżaniu 60 Hz. Pokrywa on 85 proc. przestrzeni barw NTSC i ma 192 strefy lokalnego ściemniania, dbające o wysoki kontrast, wraz z HDR-em. Do tego dochodzi jeszcze 20 różnych technologii optymalizujących obraz – w tym kolory, ostrość i płynność ruchu.

Choć tworząc kino domowe trzeba osobno zadbać o odpowiednie nagłośnienie, to sam telewizor również ma co nieco do zaoferowania. Producent zmieścił w nim mianowicie dwa 8-watowe głośniki oraz zadbał o dekodery Dolby i DTS. Zewnętrzny sprzęt podłączymy zaś przez HDMI lub S/PDIF

Telewizor Redmi Smart TV MAX można powiesić na ścianie albo też skorzystać z krótszych lub dłuższych nóżek, by postawić go na szafce albo na ziemi. Przede wszystkim jednak trzeba się zastanowić, czy możemy sobie na niego pozwolić. I nie chodzi tylko o cenę (a za moment do niej przejdziemy), lecz o rozmiar. Krótko mówiąc: czy się zmieści.

Czy duży telewizor to duży wydatek? Tak, ale nie ogromny

Ale czas na kilka słów o cenie. I jest to zdecydowanie dobra wiadomość. Redmi Smart TV MAX kosztuje 20 000 juanów, czyli – po prostym przeliczeniu – około 12 000 złotych. To mniej więcej trzy średnie krajowe pensje. Nie jest to jednak duże zaskoczenie, bo łatwym do zauważenia faktem jest, że w ostatnich latach duże telewizory poważnie staniały.

Przeciętny telewizor o przekątnej 70 cali kosztuje obecnie około 7000 złotych. Dokładając jakieś 2000 złotych możemy sobie pozwolić na 86-calowy LG UM7600 albo 85-calowy Sony XG85. Nie trzeba więc rozglądać się po chińskich sklepach, no chyba że faktycznie chce się mieć aż takiego, 98-calowego olbrzyma.

Źródło: Xiaomi, GizChina, GSMArena, informacja własna

