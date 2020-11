DJI Mini 2 został zaprezentowany. To najnowszy dron z gatunku tych niepozornych, a zarazem imponujących. Co tym razem udało się zmieścić producentowi wewnątrz tego maleństwa?

Dron DJI Mini 2 zaprezentowany - to maluch klasy mercedesa

DJI Mini 2 to niezwykle mobilny dron. Waży zaledwie 249 gramów – zupełnie jak jego poprzednik, Mavic Mini – ale jest od niego znacznie lepiej wyposażony. Nie nastawiaj się na wodotryski – wszak to podstawowy model z rodziny chińskiego producenta, ale jeśli „jedynce” niewiele brakowało do doskonałości na swojej półce cenowej, to „dwójka” powinna być prawdziwą petardą.

DJI Mini 2 vs DJI Mavic Mini – w czym nowy jest lepszy od starego?

Podczas gdy poprzednik nagrywał jedynie w rozdzielczości 2,7K, DJI Mini 2 rejestruje wideo w 4K przy płynności 30 kl./s i przepływności 100 Mb/s (to jeden z najbardziej mobilnych dronów nagrywających w Ultra HD na rynku). To efekt zastosowania nowej kamery (choć o podobnej charakterystyce: to 1/2,3-calowa matryca 12 Mpix), pozwalającej też na uzyskanie 4-krotnego zoomu i zapisywanie materiałów RAW. Niezmiennie jest osadzona na 3-osiowym gimbalu.

Dużą zmianą jest też przejście z „rozszerzonego Wi-Fi” na OcuSync 2.0, a więc autorską technologię komunikacyjną. Dzięki temu maksymalny zasięg jest ponad dwa razy większy – nie wynosi już 4 km, lecz 10 km. Nawet jeśli nie widzisz potrzeby wypuszczania się tak daleko, wciąż możesz liczyć na stabilniejsze wideo na mniejszym dystansie.

Wreszcie, wydłużył się też maksymalny czas pracy, ale nie ekscytuj się tym za bardzo. DJI Mavic Mini miał latać do 30 minut między ładowaniami, a Mini 2 pozostanie w powietrzu (fanfary!) 31 minut. Cała reszta – przynajmniej na pierwszy rzut oka – wygląda tak samo, choć producent przebąkuje też coś o szybszym przyspieszaniu.

Wciąż największymi atutami drona z „Mini” w nazwie mają być: mobilność, dziecinnie prosta obsługa oraz spore możliwości fotograficzne, pozwalające na danie wyrazu swojej kreatywności. Nie zabrakło automatycznych trybów, w których maszynka samodzielnie dostarcza nam materiały, takie jakie chcemy.

Sprawdzimy go w akcji. Ty – jeśli chcesz – możesz go już kupić

Dostarczany z akumulatorem i kontrolerem dron DJI Mini 2 kosztuje 2199 złotych lub 2899 złotych w zestawie Fly More Combo z dwoma dodatkowymi akumulatorami, ładowarką i etui. Jeśli chcesz, to możesz zamówić już swój egzemplarz. Możesz też chwilę zaczekać, bo dron wylądował już w naszej redakcji i wkrótce podzielimy się naszymi pierwszymi wrażeniami.

Źródło: DJI, Engadget, informacja własna

Czytaj dalej o dronach: